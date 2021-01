Alberto Fernández, à nouveau avec le coronavirus comme centre de préoccupation

Sergio Berni est allé plus loin que tous les officiels et porte-parole officiels face au nombre croissant d’infections par coronavirus: a décidé de défier la jeunesse avec une référence aux soldats Malvinas. La discussion historique n’a pas d’importance à ce stade, mais la tentative renouvelée de s’acquitter de ses responsabilités, toujours en dehors de la direction gouvernementale: cette fois, des jeunes indolents d’aujourd’hui par rapport aux jeunes patriotes d’alors. Cela ressemblait à un prélude à toute ressource pour discipline lorsque la responsabilité collective ne peut être exigée – nécessaire – basée sur la conduite du pouvoir lui-même.

Les derniers enregistrements d’infections ont renouvelé l’inquiétude politique, son impact sanitaire et les conséquences économiques et sociales d’éventuelles restrictions. Cette ligne traversait les deux grands domaines de négociations, sans accords mondiaux, selon des sources fiables. Le premier concerne les autorités nationales, Buenos Aires et Buenos Aires. Et un nouveau contact entre Alberto Fernández, Axel Kicillof et Horacio Rodríguez Larreta a déjà été programmé, dans quelques jours. Au milieu, il y aura des conversations entre les ministres de la Santé. L’autre, de Kicillof avec les maires de la côte atlantique, il serait laissé pour la semaine prochaine.

Le discours du parti au pouvoir, dans ses différentes versions – de Berni à Santiago Cafier -, expose des nuances mais quelques points communs. En principe, donnez-lui une épopée locale au lieu de la rationalité et de l’engagement social. Deuxièmement, l’utilisation forcée et commode de comparaisons avec d’autres pays, par exemple, pour avertir de la possibilité de restrictions nocturnes. Et surtout, un regard non critique sur ses responsabilités dans un contexte renouvelé d’inquiétudes, d’incertitudes et d’application difficile de mesures nouvelles et dures.

La rencontre de Kicillof avec les chefs communaux de la Côte a révélé en partie ces limites et ces défis. La tension – reconnue par les proches du public – se donne entre la nécessité d’un meilleur contrôle sanitaire et la nécessité de sauver – dans tous les sens – une saison aussi difficile que décisive en termes économiques et sociaux.

Les critères concurrents à un moment donné, a recréé les frontières entre le parti au pouvoir et l’opposition. Guillermo Montenegro et Martín Yeza, maires de Mar del Plata et Pinamar, apparaissent comme référents de Together for Change. Et de l’autre côté, Gustavo Barrera, de Villa Gesell, ou Alejandro Dichiara, de Monte Hermoso se démarquerait. Moins de prédisposition ou de rejet de mesures telles que la fermeture nocturne des activités, d’une part, ou un plus grand soutien aux décisions difficiles, d’autre part. Cependant, il y a un point commun concernant le pari sur l’été. J’ai dit: sauvez la saison.

Les points de discordance ont à voir avec la perception du problème central – les concentrations de personnes et les soins – et avec les remèdes qui sont imaginés, notamment à La Plata. L’accent est mis sur le comportement collectif des jeunes et ce regard nourrit l’idée du “couvre-feu sanitaire”. C’est une mesure d’application complexe et d’efficacité douteuse, ainsi que conceptuellement dangereux.

Axel Kicillof, avec ses fonctionnaires après la rencontre avec les maires de la Côte

Quelque chose de similaire est apparu en réaction du pouvoir aux célébrations de fin d’année sur les places et les parcs de la capitale et du Grand Buenos Aires. Du coup, le problème est devenu l’indolence ou le manque d’engagement des jeunes, donc génériquement exposés et disqualifiés d’un point de vue sanitaire et moral: ils souffrent peu des conséquences d’une contagion et ne remarquent pas les dégâts d’une transmission massive aux personnes âgées.

Il est curieux de voir à quelle vitesse se sont déplacés les commentaires, déjà rares dans le discours officiel, sur les foules dans les centres commerciaux comme La Salada ou l’avenue Avellaneda, les manifestations de fans, les concentrations politiques et sociales. Un problème et en même temps, l’expression des conséquences d’un thème fondamental.

Le président a mis en garde à plusieurs reprises contre les comportements collectifs, qui ont été essentiellement réduits à la définition générique de la jeunesse. Le chef d’état-major a répondu au message concernant d’éventuelles restrictions. Le ministre de Buenos Aires, Daniel Gollán, a souligné le danger de tensions dans le système de santé et son adjoint, Nicolás Kreplak, a déclaré que des décisions «très fortes» pourraient être prises. Des sources pro-gouvernementales évidentes ont réitéré que le score de mesure inclut ce que l’on appelle couvre-feu sanitaire, visant la nuit et, en particulier, les jeunes.

Aucun n’a mentionné ses propres actions et responsabilités qui, de toute façon, auraient contribué à brosser le tableau des agglomérations de tous types et de tous âges. Avec un ajout: selon la convenance discursive, ils sont ignorés ou présentés comme des sources de contagion croissante. Et ce dernier, prenant un tel critère comme vrai et irréfutable d’un point de vue scientifique.

Il y a des données qui, dans le meilleur des cas, ont été remises en question en supposant qu’il s’agissait d’une source d’expansion du virus. Il s’agit de l’adieu à Diego Maradona. Le gros problème n’était sûrement pas l’impact sur la santé, mais le message: a marqué une rupture – pas la seule mais peut-être la plus puissante – entre le discours officiel et la pratique. C’est-à-dire un double standard, pour le pouvoir et pour la société.

Les conséquences de tels messages et le substrat conceptuel ou idéologique peuvent être remarqués en ces heures avec de nouveaux pics d’infections. La tentation apparaît – parfois face à une certaine impuissance imposée par la pandémie – de «discipliner» la société, au lieu d’appeler à la responsabilité sociale et aux comportements collectifs nécessaires. Le fait est que cet appel exigerait l’exercice quotidien de comportements responsables de pouvoir. Ou au moins une autocritique.

Faire appel à la peur ne semble pas le meilleur remède. L’écho historique du concept de «couvre-feu» dans ce pays n’est pas un fait mineur. Ni, l’accent mis sur les jeunes. Ce sont de vieilles réflexions dans tous les sens, régressives.

