Le gouvernement a également présenté son plan de vaccination

Le Brésil a dépassé les 181000 décès dus au coronavirus ce samedi en enregistrant 686 nouveaux décès qui ont porté le nombre total de décès dans la pandémie jusqu’à présent à 181.123 personnes.

En outre, les autorités sanitaires continuent d’enquêter pour savoir si 2296 autres décès ont été causés par le coronavirus.

Au cours des dernières 24 heures, le ministère de la Santé a également détecté 43900 autres infections à coronavirus, selon Agencia Brasil. Au total, 6 880 127 personnes ont souffert de la maladie dans ce pays d’Amérique du Sud, l’un des plus touchés par la pandémie.

LE GOUVERNEMENT DÉVOILE UN PLAN DE VACCINATION

Le gouvernement brésilien a révélé ce samedi son plan de vaccination contre le coronavirus dans lequel il s’assure que le pays a garanti plus de 100 millions de doses du projet AstraZeneca.

De même, l’État est en pleine négociation avec Pfizer pour acquérir 70 millions de doses supplémentaires.

Le nouveau plan identifie également quatre groupes de vaccination prioritaires, comptant 50 millions de personnes. Dans le premier groupe se trouvent les agents de santé, les personnes de plus de 75 ans et la population autochtone d’âge légal.

Un deuxième groupe sera composé des plus de 60 ans, un troisième des plus de 18 ans appartenant à des groupes à risque avec des pathologies antérieures et un quatrième groupe composé d’enseignants, de forces de sécurité et d’employés du système pénitentiaire.