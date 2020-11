Photo: REUTERS / Brian Snyder

Le Center for Disease Control (CDC) des États-Unis a mis à jour ses directives avec les meilleures pratiques pour prévenir la transmission du COVID-19. Parmi les mises à jour, une nouvelle déclaration a été soulignée: le port d’un masque protège également celui qui le porte. Cela contraste avec la position précédente, qui indiquait qu’ils aidaient à empêcher les personnes infectées de transmettre le virus à des tiers.

Masques ils sont une “source de contrôle” pour les particules virales expirées par leurs porteurs, et en même temps bloquent d’autres particules infectieuses provenant d’autres personnesdit le document, publié mardi.

Pour soutenir la réclamation, le CDC cite une série d’études qui ont déterminé comment l’utilisation de masques réduit le risque de transmettre ou de contracter le nouveau coronavirus jusqu’à 70% du temps. L’un d’eux a montré comment ils ont empêché deux coiffeurs testés positifs d’infecter 67 clients. Un autre a suivi les personnes infectées pendant plus de 10 heures au cours de leurs voyages en avion respectifs et a conclu que l’utilisation de masques contribuait à les empêcher de transmettre le virus.

Le document expliquait également que «sept études ont confirmé l’intérêt de l’utilisation universelle des masques au niveau communautaire». “Chaque analyse a montré que, après que les dirigeants politiques ont ordonné son utilisation universelle, le nombre de nouvelles infections a considérablement diminué. Deux de ces études et l’analyse d’informations complémentaires dans 200 pays – y compris les États-Unis – ils ont également montré une diminution des taux de mortalité“dit un paragraphe.

Les gens portent un masque lors des élections présidentielles américaines. Photo: REUTERS / Shannon Stapleton

En ce qui concerne l’avantage économique, le CDC indique qu’une analyse a déterminé que, compte tenu de ses effets positifs sur les efforts visant à atténuer le virus, une augmentation de 15 pour cent de l’utilisation des masques pourrait éviter la nécessité de déclarer des verrouillages et, par conséquent, la perte de jusqu’à un billion de dollars, “soit 5 pour cent du produit intérieur brut”..

Le document conclut en déclarant que «l’avantage individuel du port d’un masque augmente à mesure qu’un plus grand pourcentage du reste de la communauté le fait». Et bien qu’il affirme que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour «élargir les preuves et, surtout, identifier la combinaison de matériaux qui maximise le blocage des particules et la capacité de filtration, ainsi que le confort, la durabilité et l’attrait du consommateur“, Adopter cette politique” peut contribuer à empêcher l’imposition de restrictions sanitaires surtout lorsqu’ils sont combinés avec d’autres mesures non pharmaceutiques telles que l’éloignement social, le lavage des mains et une ventilation adéquate».

Outre les études citées par la directive, d’autres ont fourni des chiffres sur le nombre de décès qui pourraient être évités grâce à l’utilisation massive de masques. Selon l’Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) de l’Université de Washington, il y aurait 130 000 décès d’ici la fin du mois de février.

