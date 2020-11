Première réunion du Comité national de vaccination, aujourd’hui dans la salle Eva Perón de la Casa Rosada

Le gouvernement a déjà défini le groupe prioritaire qui recevra les vaccins contre le COVID-19. Il y a près de 8 millions de personnes qui ont plus de 60 ans, le personnel de santé, qui s’élève à 763 000, les 500 000 qui font partie des forces armées et des forces de sécurité, plus les 2 800 000 qui souffrent de situations différentes. morbidité. Est tout quelque 12 063 000 personnes dans tout le pays qui sont déjà définies, comme confirmé Infobae avec des sources de la Casa Rosada.

En effet, dans un dossier qu’un fonctionnaire qui a participé à la première réunion du Comité de vaccination tenue aujourd’hui à Balcarce 50 avait, les journalistes ont vérifié que l’étude de population est déjà préparée et il reste maintenant à se coordonner avec les gouverneurs et les maires de tout le pays pour faire face à ce que le président a demandé d’être une «véritable épopée, sans distinction de couleur politique». “Après ce que nous avons souffert en tant que société cette année, nous devons nous unir dans cet objectif”, a-t-il déclaré.

Une fois la réunion au cours de laquelle le Chef d’état-major, Santiago Cafiero et la ministre de la Sécurité, Sabina Frederic, Une conférence de presse a été organisée par les autres responsables présents, le Ministre de la Santé, Ginés González García, le ministre de la Défense, Agustin Rossi, et le ministre de l’Intérieur, Eduardo «Wado» de Pedro, en plus du secrétaire à l’accès à la santé, Carla Vizzotti.

Là-bas, González García a déclaré: “En principe, nous pourrions commencer la vaccination de masse dans la première quinzaine de janvier, même si nous ne pouvons toujours pas l’assurer, car la vérité est qu’il n’y a toujours pas de vaccin approuvé”, a-t-il également expliqué qu’ils espèrent pouvoir vacciner dans la première mois de campagne à 5 millions de personnes. D’autre part, les responsables ont également confirmé que la vaccination ne sera pas obligatoire.

Le gouvernement est confronté au défi de vacciner les deux tiers de la population (les moins de 18 ans ne sont pas inclus car aucune étude ne les inclut jusqu’à présent) dans les plus brefs délais, ce qui signifie en principe acheter 60 millions de doses, ce qui acquis par l’État national. «Toutes les provinces recevront une aide financière pour acheter des fournitures et du matériel», a-t-il assuré.

Le travail d’équipe entre la Nation et les gouvernements provinciaux et les municipalités est essentiel à l’efficacité du plan de vaccination. À cet égard, De Pedro a révélé que «les ministres de la Santé des provinces ont déjà tenu une réunion avec le ministère de la Santé dans le cadre du Conseil fédéral de la santé (COFESA) pour commencer les tâches de coordination.

Rossi, pour sa part, a expliqué que dans les zones du Le ministère de la Défense travaille avec les forces armées depuis un mois concevoir le schéma de transport pour la vaccination, les fournitures et les besoins en réfrigération, qui peuvent être très différents dans le cas de chaque vaccin.

Actualités en développement