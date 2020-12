Daniel Gollán, Ginés González García et Fernán Quirós

C’est quelque chose qui a été mis en œuvre de façon constante depuis que la baisse des cas a commencé à enregistrer, mais ce n’est qu’aujourd’hui qu’il est devenu blanc sur noir. “Ce n’est pas un programme politique du gouvernement argentin d’imposer un couvre-feu comme le font d’autres pays de la région”, a déclaré le ministre de la Santé Ginés González García. Sa paire de Buenos Aires, Daniel Gollán est allé encore plus loin: “La gestion d’une pandémie n’est pas seulement une question de santé mais une question multidimensionnelle qui inclut le social et l’économique, entre lesquels un équilibre doit être fait”. Il y a des mois, des déclarations similaires de responsables nationaux et provinciaux étaient impensables.

Gollán, même, avant une consultation de Infobae, a accepté que la province autorise sous peu la réalisation de fêtes en plein air d’une capacité de 200 personnes, ce qui, en principe, ne semble pas compatible avec la préoccupation exprimée par le gouvernement face à l’augmentation des cas survenus ces derniers jours, qui, selon lui, ne s’intensifiera pas avant les vacances de Noël et du Nouvel An. “Nous travaillons ensemble pour garantir tous les protocoles nécessaires en matière sanitaire”, a-t-il déclaré, précisant que les événements se dérouleront toujours à l’extérieur.

Consulté le responsable porto-arabe pour savoir si les mobilisations sont la cause de plus grandes contagions, a assuré: «Nous n’avons pas d’étude qui nous dise à quel point une mobilisation influence le nombre de cas confirmés, c’est un relâchement du comportement général que nous observons comme le principal ralentissement de la baisse des cas».

“Ce que nous constatons, c’est qu’il n’y a pas d’endroits spécifiques où il y a une épidémie particulière, à l’exception de Rauch, Colón et Bolívar, avec lesquels ils ont reculé avec l’accord des maires”, a déclaré Gollán.

“Les réunions de famille sont les plus propices à la génération d’infections”, a déclaré le responsable de Buenos Aires, sans toutefois exclure la possibilité que les manifestations de rue peuvent faciliter la reproduction du virus COVID-19. «Malgré cela, nous allons le répéter encore et encore, les rencontres de nombreuses personnes dans la rue, pour quelque raison que ce soit, et sans le soin des jugulaires et des distances, génèrent de la contagion, nous ne le disons pas seulement pour le sillage de Diego Maradona ou ceux qui se sont tenus devant le Congrès (le «vert» et le «bleu» lors du débat sur le projet IVE).

