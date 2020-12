ROME, 26 ans (DPA / EP)

En raison des restrictions de l’Italie pour lutter contre l’épidémie de coronavirus, le pape François ne pourra pas réciter sa prière traditionnelle de l’Angélus le lendemain de Noël devant des milliers de pèlerins, mais le fera dans le calme de la bibliothèque du Vatican.

Le Vatican a changé le lieu de la prière ce samedi à midi à la bibliothèque du Palais apostolique, selon un communiqué publié par le Saint-Siège.

À l’origine, le chef de l’Église catholique avait prévu de prier devant les fidèles sur la place Saint-Pierre, comme il est d’usage le dimanche.

En Italie, un couvre-feu strict est appliqué pendant les vacances de Noël et durera jusqu’au début du mois de janvier, à l’exception de la période comprise entre le 28 décembre et le 30 décembre et le 4 janvier.

Les gens ne pourront quitter leur domicile que pendant cette période pour travailler, aller chez le médecin, faire des courses ou faire de l’exercice individuellement, de sorte que les croyants auraient des difficultés à accéder à la place Saint-Pierre.

En raison de ces mêmes restrictions, le Pape a dû donner sa bénédiction de l’Urbi et Orbi dans un endroit plus petit ce vendredi, et non depuis le balcon traditionnel, ainsi que la messe de Noël ce jeudi, qui avait peu de participants.