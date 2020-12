MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

Plus de 30 millions d’habitants de l’État sud de la Californie (huit résidents sur dix de l’État), dont le comté de Los Angeles, entreront en quarantaine partielle à compter de ce matin après le rebond des cas ces derniers jours, qui ont a amené les hôpitaux au bord de l’effondrement.

Les bars, entrepôts et services de soins personnels fermeront leurs portes; les restaurants n’accueilliront pas non plus de dîners et les rassemblements de personnes de différents ménages seront immédiatement suspendus pendant les trois prochaines semaines.

La commande a été déclenchée presque automatiquement après que le taux d’occupation des lits de soins intensifs a dépassé 85%. Seulement 12,5 pour cent des lits restent dans le sud de la Californie. Dans la vallée de San Joaquin, également touchée par la restriction, le pourcentage de lits gratuits n’est que de 8,5%.

Cette commande affectera 33 millions d’habitants, 84% de la population totale de l’État, et atteindra des comtés aussi importants que San Diego, Santa Barbara, San Bernardino, Orange, Ventura et Riverside, qui bénéficiaient jusqu’à présent de mesures plus souples. que le comté de Los Angeles.

Les centres commerciaux ne pourront accueillir que 20% de leur clientèle régulière, bien que le tournage et les sports professionnels soient toujours autorisés, à l’exception du comté de Santa Clara, qui abrite l’équipe de football des 49ers de San Francisco, qui devra train en Arizona.

Tout cela se produit après que la Californie a battu le record d’hospitalisations pour la septième journée consécutive vendredi, avec 9430, quatre fois plus que les chiffres d’octobre, selon les estimations recueillies par le “ Los Angeles Times ”.

Il y a actuellement 2 182 personnes en réanimation, plus que le maximum atteint pendant l’été. Près de 50 000 personnes ont été testées positives cette semaine, pour un total de 1,34 million de cas et 19 876 décès. Pour finir de se faire une idée: si la Californie était un pays, ce serait le onzième au monde en nombre de cas, devant l’Allemagne.