26/08/2020 Travaux de désinfection sur un bus public à Quito, Equateur.

MADRID, 17 ANS (EUROPA PRESS)

Le ministre équatorien de la Santé, Juan Carlos Zevallos, a rapporté ce mercredi que l’Agence de régulation et de contrôle sanitaire (Arcsa) avait approuvé l’utilisation du vaccin candidat de la société pharmaceutique Pfizer et BioNTech contre le cononavirus.

“Arcsa a approuvé (…) pour que le vaccin Pfizer-BioNTech puisse être appliqué en Equateur, c’est une excellente nouvelle. La seule chose qui manque est que le vaccin arrive en janvier”, a rapporté Zevallos, comme le rapporte le journal équatorien ‘El Commerce’.

Le gouvernement prévoit de vacciner neuf millions d’Équatoriens l’année prochaine, sur la base des résultats de l’étude de prévalence zéro réalisée dans le pays, qui a conclu qu’une personne sur trois a été infectée par la maladie.

La stratégie esquissée par l’Exécutif prévoit que les 50 000 premières doses qui arriveront dans le pays seront administrées au personnel de santé et aux personnes âgées. Les prochaines doses, qui arriveront en mars, serviront à vacciner le personnel de santé non vacciné lors du cycle précédent, ainsi que les agents des forces de sécurité et les pompiers et les groupes vulnérables.

Dans les phases suivantes, le reste de la population sera inoculé, comme décrit par le responsable du portefeuille Santé, le vaccin atteignant 60% de la population en 2021.

Le portefeuille Santé a enregistré un total de 203 461 infections dans le pays depuis le déclenchement de la pandémie de coronavirus, dont 177 951 sont des personnes qui se sont rétablies et 9 373 patients sont décédés. À cela s’ajoutent 4 542 morts suspectes.