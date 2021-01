MADRID, 23 ANS (EUROPA PRESS)

Les autorités norvégiennes ont annoncé ce samedi que la capitale du pays, Oslo, et neuf zones adjacentes seraient soumises à certaines des restrictions les plus sévères observées dans le pays depuis la déclaration de la pandémie en raison de l’apparition d’une épidémie d’une variante plus contagieuse du coronavirus. , identifié pour la première fois au Royaume-Uni, comme l’a rapporté ce samedi le gouvernement norvégien.

Ainsi, les centres commerciaux et autres magasins non essentiels seront fermés à partir de midi aujourd’hui, tandis que les activités sportives seront suspendues et l’enseignement à distance sera encouragé dans les écoles, a expliqué le ministre de la Santé, Bent Hoie, lors d’une conférence. presse récupérée par la chaîne NRK.

De plus, tous les événements à l’extérieur du domicile sont interdits, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, à l’exception des funérailles et des enterrements.

“C’est une situation très grave et nous devons faire tout ce que nous pouvons pour arrêter l’épidémie”, a déclaré le ministre norvégien.

“On ne sait pas dans quelle mesure la mutation s’est étendue à d’autres municipalités et la situation est déroutante”, a-t-il ajouté, “donc l’effort que tous ceux qui vivent dans cette région feront dans les prochains jours est un effort de tout le pays. “.

Le pays a enregistré un total approximatif de 60 565 infections et 544 décès depuis la déclaration de la pandémie.