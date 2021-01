Le ministre de la Santé, Ginés González García. Derrière lui, les derniers records officiels sur le coronavirus (Photo: Matias Arbotto)

Hier, le président Alberto Fernández a débloqué la photo habituelle du début de la pandémie et a reçu le chef du gouvernement municipal, Horacio Rodríguez Larreta, et le gouverneur de Buenos Aires Axel Kicillof à la maison présidentielle d’Olivos. La réunion a été plus courte que celles du début de la stricte quarantaine, mais elle marque l’inquiétude qui existe au sommet du pouvoir politique concernant une augmentation des cas de coronavirus attendue plus tard.

Les trois dirigeants ont convenu qu’il y avait un relâchement en raison de la fatigue générale des citoyens et du sentiment équivoque que le pire de la pandémie est passé. Les lumières jaunes se sont allumées lorsque des concentrations massives ont commencé à avoir lieu dans les espaces publics, comme l’adieu à Diego Maradona au centre-ville de Buenos Aires et la caravane fluviale deux ans avant la finale de Madrid, et ils sont devenus rouges la semaine dernière, lorsque la courbe s’est à nouveau accélérée après les réunions de Noël et les dîners traditionnels pour dire au revoir à l’année.

Hier 30 décembre, le ministère de la Santé de la Nation a rapporté que 145 nouveaux décès et 11 765 cas positifs ont été enregistrés, des chiffres bien supérieurs à ce qui était attendu pour cette période de l’année. Si certaines scènes vues à l’aube du 25 se répètent ce soir lors des célébrations du Nouvel An, les autorités excluent que les chiffres seront encore plus élevés la semaine prochaine.

Le ministre de la Santé de la ville de Buenos Aires, Fernán Quirós, a déclaré lors de sa dernière conférence de presse que nous devrons attendre les prochains jours pour comprendre l’ampleur du phénomène statistique. Il existe deux variantes: il pourrait s’agir d’un rebond saisonnier à la suite des rencontres typiques de décembre ou bien marquer le début de la deuxième vague qui, il y a quelques semaines, a commencé à faire des ravages en Europe.

Pour l’instant, l’équipe de Federal Capital Health a commencé à traverser des jours similaires à ceux de juin, lorsque les aspects positifs du COVID ont augmenté et que la possibilité de relâcher la quarantaine n’était pas encore en vue. Au-delà des chiffres et des résultats des tests PCR, il y a des indices qui servent à tracer la situation: les longues files d’attente retournées aux centres de test, les consultations dans les gardiens se sont multipliées et même l’exigence journalistique de rapports avec les autorités assimiler aux jours les plus complexes de la pandémie.

À CABA, l’augmentation des résultats positifs était très évidente au cours de la dernière semaine de l’année. Hier, il y a eu 1076 cas. Le premier jour du mois, les résultats positifs étaient de 391. Il y a eu des jours avec encore moins de cas en décembre. La moyenne mobile utilisée par le ministre Quirós pour donner un aperçu de la progression de la maladie, montre également l’accélération.

Le ministère de la Santé de la Nation a constaté en milieu de mois que le pays arrivait au terme d’une fenêtre pendant laquelle les nouvelles infections étaient plus contrôlées que pendant les autres étapes de la pandémie. Bien que le pays soit très vaste et que chaque région ait ses particularités, la plupart des provinces ont atteint le plus haut degré d’ouverture commerciale depuis le début de la pandémie.

En attendant l’arrivée de nouveaux vaccins russes et pendant que des négociations se déroulent avec la Chine et notamment avec Oxford / Astrazeneca, le gouvernement est réaliste quant à l’arrivée de l’épidémie: «Cela s’est passé en Europe, cela se passe dans les pays qui nous entourent, pourquoi Cela ne va-t-il pas nous arriver? », Réfléchissent-ils.

Il y a un problème qui inquiète particulièrement les autorités et c’est le débordement d’adolescents. Cela vaut pour le coronavirus, mais aussi pour les maladies sexuellement transmissibles. Les jeunes hésitent à porter des masques et à respecter la distanciation sociale. Les partis – de moins en moins clandestins – se multiplient jour après jour.

“Ils n’ont pas peur de tomber malades car ils pensent que le covid est un rhume mineur, qu’il ne les chatouillera même pas, mais ce qu’ils ne prennent pas en compte, c’est qu’ils sont des vecteurs qui peuvent finir par infecter leurs parents, leurs grands-parents et tout ça. qui les entourent», Résumez les spécialistes. «La pandémie a crevé», répètent-ils. Mais la réalité est que non seulement la pandémie n’a pas crevé, mais qu’elle restera en vigueur pendant encore plusieurs mois.

Les plus de 11 mille cas positifs de mardi et mercredi sont des chiffres similaires à ceux de début novembre. Dans le graphique, il est clair comment les colonnes de contagion ont commencé à prendre de l’ampleur après avoir été pendant quelques jours dans une vallée. La première vague en Argentine a commencé avec plus de cas dans la zone métropolitaine. Hier, Santa Fe (1307), Córdoba (763) et Chubut (538) étaient les provinces avec le plus de cas derrière Buenos Aires et CABA.

L’accélération de la courbe inquiète également les autorités de Buenos Aires. Bien qu’ils soient publiquement très optimistes quant au début de la campagne de vaccination, ils comprennent à l’intérieur qu’il faut serrer les dents. Pour cette raison, à la fin de la semaine dernière, ils ont décidé de revenir en arrière avec une décision qui avait déjà été prise: l’habilitation de fêtes pour 200 personnes. “Aucune nouvelle activité ne sera activée mais elle peut être inversée, les gens ont assoupli les contrôles et, si les cas continuent d’augmenter, nous devrons prendre une mesure plus drastique”, a déclaré le chef de cabinet de Kicillof, Carlos Bianco.

“Nous ne devons rien fermer pour l’instant, mais nous voulons donner un avertissement fort pour la détente générale”, ont-ils précisé. Infobae du gouvernorat de Buenos Aires. De plus, ils ont précisé: «Nous dépendons des comportements sociaux, du respect des protocoles et des soins». Dans la province de Buenos Aires, où les cas sont tombés à 1 000 par jour et aujourd’hui à 4 000, ils soutiennent qu’en principe l’idée est de renforcer la communication et de surveiller les infections.

La situation sur la côte atlantique, où le plus grand nombre de visiteurs est attendu dès demain, est l’une des principales préoccupations.

Le gouverneur était l’un des visages visibles au début du plan de vaccination. Le président ne fait pas partie du sous-groupe de personnes qui devraient recevoir le vaccin en premier selon les recommandations du ministère de la Santé de la Nation, qui a demandé de privilégier les professionnels de santé qui sont en première ligne de bataille contre coronavirus. Cependant, les causes qui l’ont mobilisé à l’hôpital San Martín n’étaient pas strictement sanitaires. La photo de Kicillof recevant le vaccin visait à dissiper les doutes qui existent dans l’opinion publique sur Spoutnik V.

Kicillof a 49 ans et ne présente pas de comorbidités qui l’exposent notamment au coronavirus, mais sa vaccination n’avait pas pour but de protéger sa santé, mais de sensibiliser la population à l’importance de la campagne qui a débuté ce mardi en Argentine et se poursuivra tout au long de 2021. En fait, il n’était pas le seul président à avoir adopté cette stratégie: Gustavo Valdes (Courants), Sergio Ziliotto (La Pampa) et Omar Gutierrez (Neuquén) a également publié des images recevant la première dose de Spoutnik V.

Le gouvernement de Buenos Aires a un autre point de vue sur le sujet. Le chef du gouvernement, Horacio Rodríguez Larreta, n’était pas à l’hôpital Argerich – la campagne a commencé là-bas à CABA – et il ne prévoit pas de se faire vacciner dans les prochains jours. “La stratégie indiquée par le ministère de la Santé indique que dans cette première étape, les agents de santé exposés aux soins COVID doivent être priorisés, indépendamment du fait qu’Horacio n’appartienne à aucun des groupes à risque», Ont-ils précisé dans leur environnement.

Le ministre de la Santé de la ville de Buenos Aires, Fernán Quirós, n’envisage pas non plus de se faire vacciner. La semaine dernière, interrogé sur la question, il a donné une explication similaire: il a déclaré que dans cette première étape, les injections devraient être appliquées aux thérapeutes, médecins, infirmières et autres membres du personnel de santé qui sont en contact quotidien avec des patients infectés. . En fait, votre bureau est convaincu qu’il ne peut y avoir de meilleur plan de sensibilisation des citoyens que cela.

Contrairement à d’autres pays, l’Argentine a maintenu un nombre élevé de décès par jour, c’est pourquoi certains spécialistes ont tendance à croire que la première vague n’a jamais pris fin. D’autres parlent, comme le chef de l’épidémiologie de l’hôpital pour enfants Ricardo Gutiérrez, Andrea Gentile, d’une repousse: “L’augmentation des cas est très franche. La courbe descendante n’a pas atteint le niveau attendu. Le comportement de la communauté qui a commencé à être vu en décembre n’a pas aidé la cause donc sans aucun doute nous sommes confrontés à une repousse».

Pour Gabriela Piovano, infectologue à l’hôpital Muñiz, la première partie de la maladie en Argentine n’est pas encore terminée: «Les chiffres qui diminuaient, les thérapies intensives qui venaient de s’épuiser, ont recommencé à être occupés. On pourrait probablement le définir comme une repousse si tout continue dans le même sens ».

Le médecin spécialiste en médecine interne et en infectologie, Maria Fernanda Rombini (MN 97087), met en garde contre une nette augmentation inquiétante des cas: «Bien que nous n’ayons jamais atteint le nombre 0 d’infections, nous avons eu un plateau de cas décroissants. Ces derniers jours, les règles ont été assouplies. Entre les marches, les fêtes clandestines, les week-ends, entre autres. Nous atteignons rapidement les chiffres les plus élevés que nous ayons vus depuis des mois. Il est temps d’agir avec la plus grande rigueur des normes et de protéger nos aînés ».

L’identification des cas et la localisation des contacts étroits restent la stratégie principale, selon Gentile, passer cette repousse dans de bonnes conditions. «Nous devons continuer à travailler dur dans chaque juridiction. Malgré le début de la vaccination, nous sommes loin d’avoir un certain nombre de vaccinés qui peuvent inverser cette situation.», A-t-il souligné.

Récemment, l’Argentine a repris des mesures restrictives, principalement à ses frontières pour empêcher l’entrée dans le pays de personnes provenant de pays où une souche plus contagieuse de coronavirus a commencé à circuler. La décision est conforme aux politiques de pays de la région comme le Chili, la Colombie et l’Uruguay.

Hier, il n’y a pas eu d’annonces de nouvelles dispositions après la réunion à Casa Rosada. La réunion a voulu être un message en soi. C’est un avertissement à la société. Que le peuple décode le message comme un signe de l’inquiétude des trois gouvernements face à l’augmentation des cas et au manque de responsabilité individuelle. Pour l’instant, il n’y aura pas de mesures restrictives.

À la Casa Rosada, ils savent qu’il n’y a pas beaucoup de place pour appliquer ce type de mesures. Celles qui sont réalisées doivent être ciblées pour que leur réalisation puisse être efficace. Les gens sont épuisés par les restrictions mais, à leur tour, sont entrés dans un état de relaxation que les autorités sanitaires perçoivent depuis longtemps.

Avec des informations de Joaquín Mugica Díaz et Agustina D’Ambra

J’ai continué à lire

À Mar del Plata, ils sont optimistes pour la saison 2021 malgré l’augmentation des cas