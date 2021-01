BRUXELLES, 21 (EUROPA PRESS)

Les chefs d’État et de gouvernement de l’Union européenne reviennent ce jeudi pour se retrouver par visioconférence pour tenter d’améliorer la coordination face au rebond des infections à coronavirus et accélérer les campagnes de vaccination, à un moment où plusieurs d’entre eux envisagent de clôturer de ses frontières malgré les appels de Bruxelles à ne pas franchir cette étape.

En l’absence de décisions formelles, le président du Conseil européen, Charles Michel, souhaite centrer la discussion sur des questions déjà débattues mais qui n’ont pas encore atteint un consensus clair, comme la reconnaissance mutuelle des tests diagnostiques, à la fois PCR et antigéniques.

Les dernières recommandations de la Commission européenne seront également sur la table, notamment pour accélérer les plans de vaccination et aider les laboratoires à améliorer leur capacité de production, en vue de vacciner 80% des personnels de santé et des personnes âgées. en mars et à 70% de l’ensemble de la population adulte de l’UE au plus tard l’été.

Un autre des besoins soulignés par l’exécutif communautaire est d’améliorer le séquençage du génome du virus pour identifier de nouvelles souches, comme les Britanniques ou les Sud-Africaines, ce qui est à peine fait dans 1% des positifs détectés et que la Commission européenne demande d’augmenter entre 5 et 10 pour cent.

Cependant, la réflexion sur l’opportunité d’un certificat de vaccination commun qui pourrait faciliter les voyages de ceux qui sont vaccinés, comme demandé par la Grèce, perd de sa vigueur, et d’autres pays comme l’Espagne avec un secteur touristique fort sont les bienvenus.

Selon des sources européennes, l’usage qu’il pourrait avoir au-delà de sa valeur médicale soulève des doutes parmi les capitales, de peur qu’il n’ouvre la porte à des situations de discrimination.

Michel ne voit pas non plus l’urgence d’aborder cette question alors que les campagnes de vaccination ont à peine commencé dans les Etats membres et, de plus, les vaccins qui sont inoculés n’empêchent pas le patient d’être un vecteur de contagion du virus.

L’Union européenne a déjà deux vaccins sur le marché, mais dispose d’un portefeuille plus large en attente d’analyse et d’approbation. Celui de BioNTech et Pfizer a été le premier à être approuvé, en décembre dernier, bien qu’il ait inquiété le blocage en annonçant un retard de plusieurs semaines dans la distribution des doses engagées pour le premier trimestre. Le Moderna, approuvé en début d’année, est également en cours de distribution et l’Agence européenne des médicaments devrait également donner son feu vert à celui développé par AstraZeneca et l’Université d’Oxford avant la fin du mois.

Ce jeudi sera la neuvième réunion télématique organisée par les dirigeants à l’invitation de Michel pour coordonner la réponse à la pandémie au plus haut niveau, même si les mesures entre les Etats membres et l’impact du virus restent très inégaux entre eux.

Pour cette raison, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a de nouveau demandé mercredi aux gouvernements du Parlement européen de ne pas fermer les frontières intérieures comme ils l’ont fait la plupart du temps dans les premiers mois de la pandémie, car elle pense que c’est une Une mesure qui “n’a pas de sens” porterait atteinte au fonctionnement du marché intérieur et serait moins efficace que d’autres restrictions plus spécifiques, telles que l’exigence de RAP négatifs et la mise en quarantaine des voyageurs.

Cependant, l’augmentation des infections après la période de Noël est une préoccupation dans plusieurs États membres qui ont resserré les restrictions avec la nouvelle année et envisagent de resserrer les contrôles à leurs frontières en raison de la crainte que de nouvelles variantes plus contagieuses se propagent sur leur territoire.

La chancelière allemande Angela Merkel a souligné ce scénario mardi en avertissant que si des mesures efficaces ne sont pas coordonnées entre les pays partenaires, l’Allemagne, avec plus d’un millier de morts par jour ces derniers jours, pourrait envisager des «restrictions à l’entrée» à son territoire. Des pays comme la Belgique ou les Pays-Bas étudient également des mesures pour «compliquer» les voyages non essentiels.