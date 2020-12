28/11/2020 Deux femmes marchent devant une peinture murale en Inde portant un masque en raison de la crise sanitaire causée par le coronavirus. POLITIQUE SUDIPTA DAS / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

MADRID, 18 ANS (EUROPA PRESS)

Les autorités sanitaires indiennes ont rapporté ce vendredi que 22.889 personnes ont été testées positives au coronavirus au cours des dernières 24 heures, avec lesquelles le solde total accumulé est proche de 9,98 cas enregistrés depuis le début de la pandémie.

Un total de 9 979 447 infections a été détecté dans le pays asiatique, dont 9 520 827 correspondent à des patients qui ont déjà surmonté la maladie, après que 31 087 sorties de l’hôpital ont été délivrées le dernier jour.

Le taux de récupération du coronavirus en Inde continue d’augmenter, se situant déjà à 95,4%, selon les chiffres du ministère indien de la Santé.

En revanche, le nombre de morts du COVID-19 en Inde s’élève à 144 789, après que ce vendredi, le portefeuille Santé a signalé le décès de 338 autres patients.

En outre, la dernière mise à jour du ministère de la Santé montre que 313 831 cas sont toujours actifs.

“Avec une stratégie ciblée et des mesures proactives et calibrées du gouvernement avec les États et territoires d’outre-mer, l’Inde a maintenu un taux de guérison très élevé couplé à une baisse rapide des cas actifs et un faible taux de mortalité.” a souligné le ministère de la Santé.

Par le biais de son compte Twitter, le portefeuille a également souligné que le taux de recouvrement du pays est “l’un des plus élevés au monde”, et que “le nombre total de cas récupérés est plus de 30 fois le nombre de cas actifs”. .