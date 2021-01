10/03/2020 Un groupe de personnes attendent leur tour pour subir un test de coronavirus. POLITIQUE ASIE INDE ASIE INTERNATIONAL ASHISH VAISHNAV / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

MADRID, 19 ANS (EUROPA PRESS)

Les autorités indiennes ont confirmé ce mardi environ 10000 cas de coronavirus au cours de la dernière journée, leur nombre le plus bas depuis juin 2020, alors que le bilan des morts enregistré est le plus bas depuis huit mois.

Le ministère indien de la Santé a précisé qu’au cours des dernières 24 heures, 10 064 infections et 137 décès ont été détectés. Le minimum quotidien précédent de cas était de 10 956 et datait du 12 juin, alors qu’il n’a pas baissé les 140 décès par jour depuis la fin mai.

De cette manière, le pays a confirmé 10 581 837 cas et 152 556 décès à ce jour, alors qu’il y a actuellement 200 528 cas actifs, 7 484 de moins que lundi. De même, 10228753 personnes se sont rétablies du COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus.

Le ministère a souligné sur son site Web que “la diminution du nombre de cas quotidiens s’accompagne d’une augmentation rapide du nombre de personnes vaccinées contre le COVID-190 dans tous les États” et a ajouté que “le nombre total de personnes vaccinées est plus deux fois le nombre de cas actifs. “

L’Inde est actuellement le deuxième pays avec les cas de coronavirus les plus confirmés, derrière les États-Unis, et le troisième dans lequel le plus de personnes sont décédées du COVID-19, derrière les États-Unis et le Brésil.