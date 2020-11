25/09/2020 L’Inde, avec plus de 5,8 cas de coronavirus et quelque 92 300 décès, est le deuxième pays le plus touché par la pandémie, après les États-Unis. POLITIQUE ASIE INDE ASIE INTERNATIONAL SUDIPTA DAS / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO (Sudipta Das /)

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

L’Inde a enregistré ce dimanche 46963 nouvelles infections à coronavirus et 470 décès liés à la maladie, selon les données publiées par le ministère de la Santé et du Bien-être familial, recueillies par le “ Times of India ”.

Jusqu’à présent, dans la pandémie, le pays, le deuxième avec le plus grand nombre de cas après les États-Unis, a détecté 8 184 082 cas, tandis que 122 111 personnes ont perdu la vie.

D’un autre côté, l’Inde est passée de 600 000 cas actifs pour la première fois depuis août, plaçant le nombre de patients encore atteints de la maladie à 570 458 personnes. Près de 60000 personnes se sont remises du virus au cours des dernières 24 heures, portant le total des rejets à près de 7,5 millions.

Malgré la baisse générale des cas, l’État de Delhi, où se trouve la capitale, a connu sa plus forte augmentation quotidienne de cas, selon le «Times of India».

Dans des déclarations reprises par ce média, le gouvernement de la région a attribué la croissance de la propagation du virus au fait que les citoyens se sont relâchés dans l’utilisation du masque, à l’augmentation de la pollution, à la baisse des températures et les festivités qui ont été célébrées.