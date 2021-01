MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a accusé ce dimanche le «nationalisme vaccinal» dans lequel les pays semblent s’être embarqués pour tenter de monopoliser le plus grand nombre de doses de médicaments contre le coronavirus.

“Le nationalisme vaccinal n’est pas seulement injuste, il est également contre-productif. Aucun pays ne sera à l’abri du COVID-19 tant que tous les pays ne le seront pas”, a déclaré Guterres sur son compte Twitter officiel.

Israël est en tête du classement mondial en pourcentage de la population vaccinée, 12,59%, avec plus d’un million de personnes déjà vaccinées. Derrière, loin derrière, se trouvent Bahreïn, avec 3,53% de la population vaccinée, et le Royaume-Uni, qui atteint 1,39%, selon les données collectées par le portail Our World in Data, lié à l’Université d’Oxford.

Ces données concernent les personnes qui ont reçu la première dose du vaccin. La grande majorité des vaccins homologués nécessitent deux doses administrées à au moins une semaine d’intervalle.

En comparaison, les statistiques de la France sont frappantes, qui n’avait vacciné que 138 personnes au 30 décembre, alors que les États-Unis en sont 2,78 millions, un chiffre en tout cas loin de l’objectif affiché de vacciner 20 millions de personnes. avant la fin de l’année.

Le faible taux en France et dans d’autres pays pourrait être dû à la réticence de la population, car selon une enquête Ipsos Global menée dans 15 pays, en France seulement 40% de la population était disposée à se faire vacciner. En Chine, il est de 80%, 77% au Royaume-Uni et 69% aux États-Unis.