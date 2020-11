MADRID, 30 ANS (EUROPA PRESS)

Le comté de Los Angeles entamera un confinement partiel de trois semaines à partir de ce lundi face au rebond des cas de coronavirus, comme l’a rapporté le ministère de la Santé publique après avoir vérifié, vendredi soir, 24 décès et 4544 nouvelles infections , sur une moyenne de 4 700 infections par jour au cours de la dernière semaine.

La nouvelle ordonnance recommande que les résidents restent autant que possible à la maison et se couvrent toujours le visage avec leur nez et leur bouche lorsqu’ils sont loin de chez eux et autour d’autres personnes.

De même, toutes les réunions publiques et privées avec des personnes qui ne font pas partie du milieu familial seront interdites, à l’exception des services religieux et des manifestations, deux modalités protégées par la Constitution.

Les restaurants, les bars, les brasseries et les épiceries resteront fermés pour le service en personne, mais pourraient rester ouverts pour la livraison à domicile dans le comté, qui depuis le début de la pandémie a déjà enregistré 387 793 infections et un total de 7 604 décès.

Les États-Unis sont actuellement l’épicentre de la pandémie mondiale de coronavirus, avec plus de 13 millions de cas et près de 265 000 décès.