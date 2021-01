12/10/2020 Viktor Orban, Premier ministre hongrois POLITIQUE EUROPÉENNE HONGRIE INTERNATIONAL MICHAILIDIS / EUC / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

Le Premier ministre hongrois, Viktor Orbán, a accusé ce dimanche la stratégie de l’UE pour la distribution du vaccin contre le coronavirus et a défendu son intention de “regarder vers l’est”, en référence à la distribution du vaccin chinois.

Orbán a déclaré qu’il n’était pas “satisfait” du “taux” d’achat de vaccins par Bruxelles. “Les fabricants avaient plus tôt leurs produits disponibles au Canada, au Royaume-Uni et en Israël auparavant dans l’UE”, a-t-il reproché.

“C’est un travail de Bruxelles. Ils y travaillent”, a-t-il ajouté. “Nous prenons soin du réseau de contacts à l’Est, puisque Bruxelles ne le fait pas”, a-t-il ajouté.

Orbán a reconnu que le vaccin Spoutnik V est entravé par la capacité de production limitée de la Russie. La Hongrie a envoyé des experts en Russie et en Chine et a reçu des échantillons du vaccin russe.

“Nous savons que le vaccin russe est bon, mais il n’y a pas assez de doses et il n’y en aura pas assez à l’avenir étant donné la capacité de production limitée”, a déclaré Orbán dans une interview à la radio publique hongroise.

Comparé au vaccin russe, “le vaccin chinois est plus prometteur et il semble qu’il sera bientôt disponible et en plus grande quantité”, a-t-il indiqué, donc la situation “idéale” est que quiconque va se faire vacciner puisse choisir entre le vaccin occidental ou la Chine.

En novembre, la Hongrie a déjà reçu des échantillons du vaccin russe et la Commission européenne a averti Budapest que l’organisme compétent pour autoriser les vaccins est l’Agence européenne des médicaments. La Hongrie a reçu le premier lot de vaccin de Pfizer le 26 décembre et l’a administré directement, sans attendre le lendemain pour lancer la campagne de manière coordonnée dans toute l’UE.