Le gouvernement national espère vacciner tout au long de 2021 25 millions de personnes de plus de 18 anss, qui représente 85% de la population incluse dans ce groupe d’âge. Pour mener à bien cette opération dans la Casa Rosada, ils espèrent avoir 51 431 000 millions des doses jusqu’à fin juillet. Sur la base de ces chiffres, c’est le nombre de vaccinés qu’ils estiment. Les informations sont contenues dans un document que vous avez en votre possession Alberto Fernández et qu’elle a été réalisée par ses conseillers.

Jusqu’ici ils sont venus au pays 600 000 milliers de doses du vaccin Spoutnik V. 300 000 correspondent à la première dose et 300 000 à la deuxième dose. Les deux s’appliqueront aux mêmes personnes. Le dernier conteneur est arrivé samedi et a commencé à être distribué ce lundi. Les vaccins ne sont appliqués qu’au personnel de santé, mais ils ne sont pas suffisants pour couvrir le nombre total de personnes qui composent ce groupe à risque. Dans tout le pays, il y a 821.394 agents de santé. Tant qu’ils n’auront pas fini de vacciner, ils ne commenceront pas par les autres.

Le gouvernement a ouvert des négociations parallèles avec cinq laboratoires différents: Pfizer, Janssen, Butantan / Sinovac Biotecj, Sinopharm et Moderna. Les trois qui sont fermés sont avec AstraZeneca, pour 22 431 000 millions de doses, avec Gamaleya (Russie) pour 20 000 000 millions de doses et avec le fond COVAX pour 9,000,000 millions de doses. Dans Balcarce 50, ils espèrent avancer dans les négociations pour obtenir plus de vaccins à court terme.

Le calendrier de livraison du président comprend 5.000.000 millions de Spoutnik V pour janvier et 14.700.000 millions pour février. Ajouté aux 300.000 mille livrés en décembre, ils sont au total 20 000 000 millions. Celles de AstraZecana Ils commenceront à arriver dans le pays en mars et chaque mois suivant, jusqu’en juillet, il y aura un nouveau conteneur. Dans Mars ils arriveront 1,191,000 doses, dans 4 635 500 avril, dans 4 635 500 mai, dans 3 451 000 juin et en 8 518 000 juillet. Le total est 22.431.000. C’est le calendrier stipulé.

Enfin il y a ceux qui viennent de Le fonds COVAX, qui sont 9 000 000 millions, qui devrait arriver par étapes entre février et juillet. L’initiative mondiale prévoit de distribuer environ 2 milliards de doses à 92 pays à revenu faible et intermédiaire à un coût maximal de 3 dollars par dose. L’Argentine est incluse dans le projet et les recevra de différents laboratoires. Aux doses totales que le gouvernement a assurées entre janvier et juillet, il est de 51 431 000 personnes.

Il y a sept groupes risqué qui sont définis dans le document qui tourne autour de la Casa Rosada: personnel de santé; les adultes de plus de 70 ans et les personnes âgées résidant dans des maisons de retraite médicalisées; adultes entre 60 et 69 ans; le personnel des forces armées, de la sécurité et des services pénitentiaires; Adultes âgés de 18 à 59 ans qui ont des maladies préexistantes; le personnel enseignant et non enseignant travaillant dans les écoles (niveau initial, primaire et secondaire) et les populations stratégiques à définir par chacune des provinces.

Les groupes prioritaires sont constitués de 14 429 299 millions de personnes. L’objectif est de les vacciner avant la fin du mois de mars. Ils sont 821 394 travailleurs du domaine de la santé, 7 414 866 des personnes âgées de plus de 60 ans – 167 936 vivent dans 5 173 maisons de retraite réparties dans tout le pays -, 493 727 les membres des forces armées et des forces de sécurité; 4 063 968 les personnes âgées de 18 à 59 ans souffrant de comorbidités; 1 417 310 qui font partie du personnel éducatif et 266 034 essentiels, y compris le personnel de l’État, les professeurs d’université et d’autres groupes de personnes figurant sur la liste des priorités pendant la quarantaine.

Le document détaille également l’opération de vaccination que le gouvernement a montée et qui a été activée le 29 décembre 2020. Ils sont 116000 personnes ceux qui composent les équipes de vaccination: 36 000 vaccinateurs et 80 000 personnes qui font partie de l’équipe de soutien. Alors que le démarrage du plan de vaccination est en cours d’élaboration, le Gouvernement gère l’expansion des équipes pour multiplier la capacité opérationnelle lorsqu’il y a plus de vaccins.

Le plan d’action est réalisé en 7749 établissements de santé : 56 établissements dotés de systèmes de haute technologie pour le stockage ultra-froid; 1873 établissements conditionnés pour que le vaccin soit à -18 ° C et 5 715 autres conditionnés pour des vaccins conservés entre 1 et 8 ° C.

La vaccination n’aura pas lieu uniquement dans les hôpitaux. Le document du Président indique que le plan d’action prévoit que les agents de santé sont les seuls à être vaccinés uniquement Centres de santé. Les adultes de plus de 60 ans et ceux entre 18 et 59 ans présentant des facteurs de risque le feront dans les centres de santé, mais aussi écoles et centres sportifs. Pendant ce temps, les résidents et les travailleurs des foyers de soins, ainsi que les personnes âgées ou les patients chroniques ayant des limitations motrices, seront vaccinés dans des maisons ou des établissements fermés.

Dans le cas des personnes vaccinées dans les centres de santé, le mécanisme pour les identifier et les convoquer se fera par dEquipes programmées, diffusion par les médias locaux, appel par DNI et registre avec informations nominalisées. Dans les écoles et les centres sportifs, les mêmes méthodes seront suivies, mais l’utilisation de la liste électorale sera incluse. Dans le cas des résidences privées et des maisons de retraite médicalisées, une enquête spécifique sera menée.

Selon les données dont dispose le gouvernement, le seul vaccin qui sera appliqué en Argentine jusqu’en mars sera le Spoutnik V. Avec ces 20 millions de doses, il ne sera pas possible de vacciner tous les groupes à risque, soit 14,5 millions de personnes. C’est pourquoi à la Casa Rosada, ils essaient d’avancer dans les négociations avec les laboratoires. A moins que les vaccins du fonds COVAX n’arrivent, et sur la base des conditions stipulées dans les accords conclus, les groupes à risque ne seront tous vaccinés qu’en avril.

