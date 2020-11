Après l’annonce de la fin de l’isolement social obligatoire et le début d’une nouvelle étape de distanciation sociale dans la région métropolitaine de Buenos Aires, le chef du gouvernement de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta et le gouverneur de Buenos Aires Axel Kicillof Ils ont détaillé les nouvelles activités qui seront activées à partir de ce lundi.

Ville de Buenos Aires

Éducation

À partir de lundi, des ouvertures progressives commenceront à être mises en œuvre à tous les niveaux. Du gouvernement de Buenos Aires, ils ont précisé que cela ne signifie pas un retour total des classes mais que chaque école organisera un retour progressif à la présence.

-Les jardins d’enfants (45 jours à deux ans): mettront en place des rencontres de stimulation précoce d’un bébé avec un professeur et un compagnon.

-Chambres pour 3 et 4 ans: des activités sportives, récréatives, récréatives et artistiques seront proposées en plein air dans des groupes de bulles de 8 enfants maximum. La durée de l’activité sera de deux heures.

-2e à 6e année du primaire, et de la 2e à la 4e année, plus 5e année de Techniques dans les écoles secondaires: les activités sportives, récréatives, récréatives et artistiques seront activées en plein air en groupes de bulles jusqu’à 10 personnes, d’une durée de deux heures.

-Adultes: les activités d’orientation, d’échange et de clôture de cycle peuvent être réalisées en groupes de bulles jusqu’à 10 personnes, de préférence à l’extérieur. Les quarts seront d’une heure et demie à quatre heures, avec une demi-heure entre les quarts de travail pour le nettoyage et la désinfection. Jusqu’à quatre fois par semaine.

-Education spéciale: activités d’orientation, d’échange et de clôture du cycle pour les élèves de 7e année entrant au lycée commun (écoles interdisciplinaires et pour les élèves malentendants). En groupes de bulles jusqu’à 10 et de préférence à l’extérieur. Des quarts de travail d’une heure et demie à quatre heures, avec une demi-heure entre les quarts de travail pour le nettoyage et la désinfection. Jusqu’à quatre fois par semaine.

Bien-être intégral

Les rassemblements sociaux peuvent avoir lieu dans des maisons privées mais à l’extérieur (jardins, patios et terrasses).

En revanche, ils ouvriront les aires de jeux des places avec des protocoles spécifiques et une capacité maximale en fonction de leur taille.

des sports

Les sports de contact de groupe en plein air de plus de 10 personnes, comme le football, seront activés, mais sans l’utilisation de vestiaires.

Culture

Des cours ou ateliers artistiques peuvent être organisés dans des établissements d’une capacité maximale de 30% de l’espace selon les conditions de ventilation. Tout le monde doit porter le masque en permanence.

tourisme

Bus touristique: mesure de la température à la montée dans les bus et application de gel alcoolisé, avec accès par l’avant et descente par la porte arrière; utilisation obligatoire de masques pour les guides, les chauffeurs et les touristes à tout moment; système de climatisation en mode ventilation pour faciliter la circulation de l’air et évents ouverts; places occupées en diagonale avec un siège entre les deux et marquées pour maintenir la distance, sauf pour les groupes cohabitants. Occupation maximale selon disposition du ministère des transports de la nation.

Registre civil

Mariages civils en plein air, au Centre Culturel Recoleta, au Parque Chacabuco et dans la Commune 5, avec une capacité maximale de 10 personnes.

Province de Buenos Aires

Gastronomie

Les restaurants et les bars peuvent fournir un service dans les salles intérieures mais avec une capacité limitée.

sport

Toutes les activités sportives collectives pourront accueillir jusqu’à 10 personnes dans des espaces fermés.

Activité économique

La construction privée sera activée pour toutes sortes de nouveaux travaux.

