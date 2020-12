Au cours de la journée de mardi, lors d’une conférence de presse conjointe, les ministres de la Santé de la Nation, de la Province et de la Ville ont exprimé la même préoccupation: la stabilisation des cas de coronavirus après plusieurs semaines de déclin. C’est que dans le cadre de cette stagnation – principalement dans la zone métropolitaine de Buenos Aires (AMBA) – et avec les vacances et l’été à l’horizon proche, la crainte d’une éventuelle repousse est à l’ordre du jour ces jours-ci.

Depuis le 12 juin, un groupe de scientifiques d’Entre Ríos a étudié et projeté comment le virus se développerait dans la capitale provinciale. Le travail a fourni des résultats spécifiques qui prennent comme paramètre l’occupation des lits dans les unités de soins intensifs (USI). «En Argentine, peu de tests sont effectués, il est donc difficile de croire au nombre réel d’infections et de le comparer. Nous l’adaptons au modèle en incluant uniquement ces paramètres “expliqué Carlos Pais, Master en génie biomédical, Infobae.

L’étude a été menée par huit chercheurs et soulève l’impossibilité de l’extrapoler à d’autres districts. L’inconvénient n’est pas seulement le nombre d’habitants. D’autres facteurs sociaux (coutumes et cultures) et le phénomène météorologique fournissent des contextes disparates. Cependant, Les trois scénarios auxquels Pais est arrivé avec le reste de l’équipe reflètent le sentiment exprimé par Ginés González García hier matin: le risque que la baisse des infections se stabilise et devienne une augmentation significative après l’été.

«Nous avons proposé une technique innovante plus réaliste, pas purement mathématique comme le reste des modèles. Il existe un grand groupe de l’Université de Buenos Aires qui travaille à prédire l’évolution de la pandémie en Argentine. Notre modèle est un changement d’approche, plus réaliste. Nous représentons chaque personne sur un ordinateur. C’est un modèle basé sur des agents. Au Paraná, nous avons 300 000 personnes, avec leurs coutumes, liées au virus ou à la transmission du virus. De cette manière, on peut envisager les enjeux les plus épidémiologiques ou infectieux mais aussi prendre en compte les enjeux sociaux et climatologiques », a déclaré le chercheur d’Entre Ríos.

Le gouvernement de la province de Buenos Aires autorisera des fêtes jusqu’à 200 personnes dans des espaces de divertissement

«Dans tous les cas, la survenue d’événements rassemblant des personnes (trois personnes par mètre carré en moyenne) a été simulée les 24 et 31 décembre. On a supposé que 50 de ces événements se tiendraient dans des lieux extérieurs, qui dureront 6 heures et chacun assisteront en moyenne à 200 personnes. On suppose que ces congrégations sont fréquentées par 65% des personnes âgées de 15 à 24 ans et 35% entre 25 et 40 ans. En revanche, la possibilité d’admettre plus de personnes dans tous les foyers et lieux de travail a été augmentée. Enfin, sur la base des données de mobilité de Google, l’augmentation de la mobilité des personnes en décembre a été simulée. Cette augmentation de la mobilité impacte principalement l’augmentation des loisirs et autres activités (courses, assistance bancaire, etc.), selon la tranche d’âge », explique l’étude.

Il Première étape simulé 50 événements – les 24 et 31 décembre – et une augmentation significative de la densité de personnes dans les entreprises et les lieux de travail. La fréquentation individuelle des places et des parcs augmente également. «Face à ce scénario, on constate que une petite repousse vers le 10 janvier”Ils ont indiqué.

Dans le deuxième scénario Les événements des 24 et 31 décembre ont été simulés et la densité de personnes dans les magasins et les lieux de travail en général a été augmentée pendant 15 jours, du 9 au 24 décembre. Ils ont également anticipé une diminution de la conscience citoyenne de la distanciation. Ici c’est venu une augmentation de l’occupation des lits pour le 15 janvier.

Il troisième et dernier scénario, lors des événements des 24 et 31 décembre, la capacité des parcelles a été augmentée. Contrairement au premier, il n’y a pas de diminution de la distance sur le lieu de travail et cette alternative peut être comprise comme un scénario optimiste. Ici on s’attend à une stabilisation durable de l’occupation des lits en USI.

Hier, il a été confirmé que le gouvernement de la province de Buenos Aires autoriserait des événements en plein air pour jusqu’à 200 personnes. “Nous présenterons un protocole pour des espaces de divertissement nocturnes pour les jeunes avec un nombre maximum de 200 participants et une capacité de 30% de la capacité activée”, a déclaré le chef de cabinet, Carlos Bianco, lors d’une conférence de presse.

Bianco a affirmé que cette nouvelle flexibilité est “une solution rationnelle et prudente à ce problème, prise avec beaucoup de prudence”. Et il a précisé que le règlement s’appliquera également aux salles de fête. Pour sa part, le ministre de la Santé de Buenos Aires, Daniel Gollan, il exhibait inquiet: «Il y a cinq ou six jours, nous avons constaté une augmentation du nombre de cas. La photo est que la vitesse à laquelle les cas diminuent a stagné, et il en va de même pour les lits de soins intensifs, la vitesse à laquelle l’occupation des lits de l’AMBA a diminué nous inquiète également ».

“Il est difficile de projeter cette étude pour Buenos Aires. Le Paraná est la capitale de la province, il a une classe moyenne forte (pas en pouvoir d’achat mais en proportion), ces choses comptent dans les modèles. Dans la province d’Entre Ríos, nous avons pu caractériser en quatre grands archétypes de la société. Les gens se déplacent à une distance plus courte, ils n’utilisent pas de moyens de transport, dans chaque quartier, chaque réalité doit avoir ses propres caractéristiques et de là le résultat en ressort », a fait remarquer Pais.

Et il a poursuivi: «Nous prenons en compte les réalités sociales. Nous avons pu prédire ce qui se passera jusqu’au 20 janvier en raison des vacances qui auront lieu au Paraná, des tranches d’âge, de la manière dont cela changera ou de la manière dont le comportement des achats évolue. Nous attendons que la capacité des magasins baisse. Il y a une certaine détente. Il est très naissant de savoir lequel va s’accomplir ou si l’on est en train de se réaliser. Ce n’est qu’après Noël que nous pourrons savoir si ces scénarios se produisent. Nous étions le seul modèle à dire que le taux d’occupation des lits allait baisser. Ils nous ont pris pour des fous et ça a fini par être comme ça. Il est maintenant établi que c’est le plus intéressant pour le système de santé.

Les huit chercheurs qui ont développé les trois scénarios pour le 20 janvier

Interrogé sur ce qu’il pense qu’il pourrait se passer après l’été, Pais a expliqué: «C’est risqué de le faire aujourd’hui, mais il y a un paramètre dans tous les modèles. La probabilité de contagion augmente jusqu’à doubler avec la diminution de la température et de l’humidité. Contrairement à ce que l’on pourrait penser. Moins il y a d’humidité, mieux ça bouge. Même chose avec les températures. Une température basse et une faible humidité favorisent la contagion ».

Et il a complété: «Il n’y a pas de (scénario) drastique, aucun ne saturera le système. Cela ne reflète que les habitudes des gens lorsque les températures sont intermédiaires à élevées. Cela nuit au virus. On ne peut pas parler de ce qui le tue, mais l’ultraviolet le brise. Toute activité exercée à l’étranger tue le virus et donc la contagion est réduite. C’est saisonnier, semblable à ce qui se passe avec la grippe. Ce qui se passe, c’est que la grippe est modulée avec la température et disparaît presque avec l’été, ce n’est pas faisable avec COVID-19. Il a une contagiosité très élevée, supérieure à celle de la grippe, il pénètre plus facilement dans le corps humain».

J’ai continué à lire:

Le gouvernement de la province de Buenos Aires autorisera des événements en plein air pouvant accueillir jusqu’à 200 personnes

Ginés González García a expliqué pourquoi la négociation avec Pfizer pour son vaccin contre le coronavirus n’a pas pu être clôturée