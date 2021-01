MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

Brian Pinker, un dialysé britannique de 82 ans, est devenu lundi la première personne au monde à recevoir le vaccin COVID-19 développé par Oxford et AstraZeneca en dehors d’un essai clinique.

Pinker, qui nécessite une dialyse pour une maladie rénale, a été inoculé avec le médicament à 7 h 30 (huora locale) à l’hôpital Churchill, situé dans la ville britannique d’Oxford, par l’infirmière Sam Foster.

L’homme a dit qu’il était “reconnaissant” d’avoir reçu le vaccin et a dit qu’il était “vraiment fier” qu’il ait été développé à Oxford. “Les infirmières, les médecins et le personnel (de santé) ont été brillants aujourd’hui et je peux maintenant aller de l’avant pour célébrer le 48e anniversaire de mariage avec ma femme Shirley à la fin de l’année”, a-t-il ajouté, comme le rapporte la BBC.

Le Royaume-Uni est prêt à administrer plus d’un demi-million de doses du vaccin Oxford et AstraZeneca pendant la journée. Plus précisément, les autorités sanitaires britanniques ont 530 000 doses du vaccin à administrer ce lundi dans six établissements médicaux à Oxford, Londres, Sussex, Lancashire et Warwickshire.

Le ministre britannique de la Santé, Matt Hancock, a qualifié cette étape de “moment essentiel” de la lutte contre la maladie dans le pays, tout en affirmant que des “semaines difficiles” sont à venir, même si “c’est la solution “.

Le Royaume-Uni est au milieu d’une augmentation substantielle des nouvelles infections au COVID-19, avec plus de 50000 enregistrées ce dimanche. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a déjà souligné la nécessité de resserrer les mesures restrictives pour freiner la propagation de la maladie. Jusqu’à présent, les autorités sanitaires du pays ont confirmé plus de 2,6 millions de personnes infectées, dont plus de 75 000 morts.