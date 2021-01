Photographie du 18 janvier 2021, de l’ancien président équatorien Rafael Correa, lors d’un entretien avec Efe, à Mexico. . / José Méndez

Mexique, 19 janvier . .- L’ancien président Rafael Correa a assuré que dans un éventuel gouvernement d’Andrés Arauz, candidat à la présidence de l’Équateur par Union for Hope (UNES), il aura le rôle qu ‘”il lui assigne”, bien qu’il ait affirmé que sa vie est maintenant en Belgique.

Quel rôle aurai-je? Quel que soit le nom d’Andres, il a dit très généreusement qu’il aimerait être conseillé, si je peux le conseiller à distance, car mon projet de vie est de continuer en Belgique », a déclaré Correa dans un entretien avec Efe à Mexico.

Correa, qui a régné de 2007 à 2017 en tant que l’un des dirigeants de la gauche latino-américaine, réside en Belgique depuis 2017, d’où est originaire de sa femme, et ne peut pas retourner en Équateur en raison d’une peine de huit ans de prison et d’une disqualification politique pour l’affaire. «Bribes 2012-2016».

Arauz, candidat aux élections du 7 février dernier, a déclaré à Efe en novembre dernier que Correa reviendrait dans le pays, tout comme l’ancien président Evo Morales en Bolivie après la victoire de son parti, le Mouvement pour le socialisme (MAS).

Mais depuis la capitale mexicaine, où il est invité de l’Université nationale autonome du Mexique (UNAM), Correa a déclaré que son objectif n’est pas de revenir, mais de retrouver le chemin de «la joie, du bien-être et de la prospérité» en Equateur.

“Mon intention est de continuer ma vie avec ma famille en Belgique et dédiée à l’académie, évidemment je serai toujours là où mon pays a besoin de moi, mais en principe gagner les élections ne résout pas les problèmes judiciaires”, a-t-il déclaré.

“ LES GARANTIES ÉLECTORALES MANQUENT ”

Les déclarations de Correa interviennent après que le Conseil électoral national (CNE) de l’Équateur lui ait interdit de prêter son image et sa voix à la propagande électorale de l’UNES.

“Cela tombe dans le ridicule, mais démontre clairement le manque de libertés et la brutale persécution politique que nous avons subie ces dernières années, ainsi que le manque de garanties pour avoir des élections propres et transparentes”, a-t-il dénoncé.

L’ex-président, qui cherchait à briguer la vice-présidence avant sa disqualification politique, a justifié son intervention dans la propagande car la CNE a supprimé l’enregistrement de sa Force d’engagement social (liste 5).

Correa a fait valoir qu’il a eu un “rôle très important et de premier plan dans la campagne” pour signaler que son mouvement est maintenant sur la liste 1 avec le Centre démocratique.

“Ils ont cherché à nous éliminer politiquement, mais au lieu de le faire démocratiquement en faisant un meilleur gouvernement que celui que nous avons fait, ils ne se sont pas opposés à détruire la patrie pour nous détruire, nous persécuter”, at-il dit.

“ MORENO, LE PIRE PRESIDENT NOTÉ ”

L’économiste a insisté sur le fait que le président Lenin Moreno a «volé» le parti Alianza PAIS (Patria Altiva I Soberana) après avoir été son vice-président à deux reprises (2007-2009 et 2009-2013).

“Moreno est déjà dans la poubelle de l’histoire, il est le président avec la pire note de l’histoire du pays, avec la pire note en Amérique latine et probablement dans le monde. Cela ne vaut même plus la peine d’être pris en compte”, a-t-il déclaré.

Correa a estimé que le prochain président “ne recevra pas de pays, il recevra des ruines”.

L’ancien président a reproché à Moreno la «pire crise de l’histoire de l’Équateur» pour avoir adopté «le néolibéralisme le plus brutal».

‘LÓPEZ OBRADOR EST UN VENT D’ESPOIR’

Le leader de gauche a célébré que le Mexique avait un “président progressiste après des décennies de néolibéralisme” avec l’arrivée au pouvoir d’Andrés Manuel López Obrador en 2018.

“L’arrivée de López Obrador a été un vent nouveau d’espoir pour toute la région, d’autant plus lorsque nous avons eu l’assaut de ce que nous appelons la” restauration conservatrice “, le Mexique est un pays extrêmement important”, a-t-il déclaré.

Correa, une icône de la “Marée rose” d’Amérique latine, estime que le gouvernement mexicain actuel “fait” tout son possible pour consolider une nouvelle alliance progressiste dans la région.

«Je pense que le gouvernement mexicain est le mieux disposé à articuler cette politique, à rechercher l’intégration latino-américaine, mais il faut plus d’appui au niveau régional. À l’heure actuelle, il existe un axe Mexique-Argentine très important, mais ce n’est pas suffisant », a-t-il déclaré.

L’économiste a souligné le leadership politique du Mexique au sein de la Communauté des États d’Amérique latine et des Caraïbes (Celac).

Il a également souligné l’asile politique qu’il a offert aux politiciens du Correismo, Evo Morales et Julian Assange, fondateur de WikiLeaks.

“C’est un message très puissant, dit-il aux pays hégémoniques:” Messieurs, Julian Assange, c’est une personne politiquement persécutée, ce qu’il a dit est la vérité et le Mexique lui ouvre les portes “, ce sont des messages très puissants”, a-t-il expliqué.