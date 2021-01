María Jimena Duzán et Armando Benedetti se sont affrontés sur Twitter. Collage: Infobae.

Dans la nuit de ce jeudi, il y a eu un dur affrontement sur Twitter entre la journaliste María Jimena Duzán et le sénateur, qui venait d’entrer dans le libéralisme, Armando Benedetti. La bagarre a été générée parce que le membre du Congrès a interrogé et lancé de fortes accusations contre le communicateur dans un entretien qu’il a mené avec la maire de Bogotá, Claudia López.

Duzán a enquêté sur le président à plusieurs endroits et au cours du dialogue, de multiples problèmes liés à la gestion de la pandémie dans le district et sur tout le territoire national ont été abordés. María Jimena a demandé à López sur les stratégies que je mène en ville pour contrer le virus, sur le deuxième pic d’infections dans la capitale du pays, entre autres.

Cette interview a duré environ 15 minutes et bien que plusieurs aient souligné le travail journalistique exercé par Duzán, beaucoup sont loin de cette appréciation, comme le sénateur Benedetti, qui a publié un trille sur son compte Twitter officiel et, comme il l’a fait dans d’autres opportunités, il n’a pas mesuré ses paroles et Il a laissé entendre que le maire de Bogotá a payé María Jimena pour l’interviewer et faire ce qu’il a décrit comme un “vulgaire infopublicité”.

Eh bien, la journaliste Duzán n’a pas tardé à réagir à cette accusation, elle a cité le tweet du parlementaire, l’a qualifié de «corrompu» et l’a critiqué, en disant que ce qu’il faisait en lui donnant “Des leçons d’éthique et d’indépendance tout en gardant le silence sur les grands scandales de corruption.”

Benedetti a continué à déclencher le combat. Il a cité le tweet de son adversaire sur les réseaux sociaux et a réfuté l’accusation de Duzán, assurant que les autorités colombiennes ne réalisent pas de quoi le journaliste l’accuse. En outre, il lui a fait une blague en disant que l’interview qu’il a eue cette semaine avec Luis Gustavo Moreno, un ancien procureur qui a occupé le poste de directeur national de la lutte contre la corruption du bureau du procureur général, et que l’infopublicité d’aujourd’hui montre que vous êtes au pire. chapitre de sa vie journalistique », a déclaré Benedetti dans son trille.

Comme prévu, toute une polémique a éclaté sur les réseaux sociaux sur le sujet et les deux leaders d’opinion ont reçu des commentaires partagés. D’une part, plusieurs tweeters ont reconnu que María Jimena s’était pleinement conformée à son travail de reportage; Mais d’autres internautes l’ont interrogée pour ne pas avoir enquêté plus durement sur le président de Bogota.

“Ce qui est vrai et avec une grande tristesse je dis, c’est que Maria Jimena a fait un lifting à Claudia López des plus impudiques”, a écrit un utilisateur de Twitter.

De même, le sénateur Benedetti a remporté plusieurs commentaires contre, plusieurs internautes l’ont traité de “lézard”, ils l’ont critiqué pour avoir supposé que ce n’était pas une façon de faire de la politique, qu’il n’a pas tenté de censurer la liberté d’expression, entre autres accusations.

“Beaucoup d’entre nous ont idéalisé et romancé de nombreux personnages de la politique et des médias comme Benedetti et lorsque ces personnages sont sans vergogne, ils deviennent évidents, nous nous rendons compte que ce n’était pas ce que nous avions pensé”, a déclaré un tweeter.

L’interview

Dans l’une des sections de l’interview, Duzán est vu à l’extérieur du Secrétariat à la santé de Bogotá en compagnie de López Hernández et dans les “ révélations ” de leur conversation, le président a révélé ce qui attend Bogotá après la pandémie, dans quelle mesure les entités de santé sont préoccupées par la capacité de soins intensifs de 90%, comment le District prévoit de vacciner au moins 10000 personnes par jour lorsque l’agent biologique contre le coronavirus arrivera et il a reconnu son erreur en prenant les vacances.

C’est l’interview controversée

