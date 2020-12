29/07/2020 Tourisme du Costa Rica ESPAGNE EUROPE MADRID ECONOMIE TOURISME DU COSTA RICA

MADRID, 26 ANS (EUROPA PRESS)

Le Costa Rica célébrera l’année prochaine le bicentenaire de son indépendance dont la date historique est le 29 octobre. Le pays prévoit d’organiser de nombreux événements commémoratifs dans tout le pays pour célébrer cet événement historique.

Les événements commémoratifs auront lieu tout au long de l’année dans chacun des coins du Costa Rica, rejoignant des organisations et des institutions, en particulier à partir du 15 septembre, jour de la proclamation officielle de l’indépendance du Guatemala en 1821. , et c’était le «pistolet de départ» pour l’indépendance d’autres pays comme El Salvador, le Nicaragua, le Honduras et le Costa Rica.

À la mi-octobre de cette année-là, et suite aux événements du reste des territoires latino-américains, les délégués des peuples tico se réunirent à Cartago pour déclarer l’indépendance du Costa Rica le 29 octobre 1821.

Alajuela, Heredia, San José, Cartago, Ujarraz, Barva ou Bagaces sont quelques-unes des villes où ils se préparent à accueillir les événements de célébration du bicentenaire. Les activités officielles seront coordonnées en fonction de l’évolution de la pandémie.

ENGAGÉ POUR LA SANTÉ ET L’ENVIRONNEMENT.

Bien que cette année ait été marquée par la pandémie, le Costa Rica a suivi une stratégie touristique visant à continuer à soutenir les petites et moyennes entreprises touristiques avec une collaboration entre les secteurs public et privé pour améliorer la qualité du produit touristique et respecter les protocoles sanitaire.

De plus, elle continue de conjuguer ses efforts pour consolider les pôles de développement touristique, créés dans des zones à fort potentiel de développement, une offre différenciée et en contact étroit avec la culture, les traditions et la gastronomie des villes.

À l’horizon 2021, le Costa Rica continue de se positionner comme une destination durable pour toute l’année, avec de multiples alternatives: bien-être, aventure, observation des oiseaux, tourisme naturel et rural, culture, lunes de miel, soleil et plage, familles, réunions et conventions ou croisières, révélant de nouveaux domaines à fort potentiel pour le développement de l’hôtellerie, des produits et des segments touristiques grâce à une intégration conjointe d’actions marketing, de relations publiques et avec le secteur du tourisme professionnel.

Bien que le pays soit petit et ne couvre que 0,03% de la surface de la planète, il est l’habitat de 6% de la biodiversité mondiale et 25% de son territoire est protégé par diverses formes de conservation. Preuve de son ADN durable, les initiatives visant à préserver l’environnement et à contribuer au plan de décarbonisation initié par le gouvernement.

Un fait qui a permis au Costa Rica de devenir l’un des pays lauréats de la dernière édition des Prix mondiaux de l’action climatique des Nations Unies pour son programme de paiement des services environnementaux (PSE) qui a bénéficié à plus de 18 500 familles .

RÉACTIVATION DE L’EMPLOI.

Afin de réactiver l’emploi touristique, en particulier dans les zones rurales du Costa Rica appartenant aux régions de Guanacaste, Zone Nord, Pacifique central, Pacifique Sud et Caraïbes, le Costa Rica a annoncé le 26 octobre qu’un test négatif n’était pas nécessaire. PCR pour entrer dans le pays par voie aérienne pour les passagers nationaux et étrangers.

L’ouverture de la frontière aérienne est d’une importance vitale pour la réactivation de l’emploi à travers l’industrie du tourisme, qui à son tour est l’un des principaux moteurs de l’économie nationale, responsable de près de 10 points du produit intérieur brut et de plus de 600 000 emplois directs et indirects avant la pandémie.

La réactivation de l’industrie du tourisme entraîne également la génération de devises, ce qui est d’une importance cruciale pour la stabilité du taux de change du dollar par rapport au colon.

Actuellement, plus de 300 entreprises costariciennes possèdent le label Safe Travels, accordé par le Conseil mondial du voyage et du tourisme au pays, qui garantit le respect des protocoles sanitaires pour les activités touristiques.