06/06/2015 Cascade de Bajos del Toro au Costa Rica

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

L’Institut costaricain du tourisme (TIC) et le Fonds national de financement forestier (Fonafifo) ont lancé un accord de coopération dans le but d’atténuer l’empreinte carbone des voyages.

Parmi les principaux objectifs de cette association figurent le financement de projets environnementaux dans tout le pays ou la récupération du couvert forestier avec ces fonds, en plus de promouvoir des changements culturels, sociaux et éducatifs.

L’initiative est accessible aux visiteurs étrangers et costaricains et, en fin de compte, profite à toutes les familles et travailleurs des maisons de campagne ou des fermes, contribuant également au plan de décarbonisation.

INITIATIVE DURABLE.

Le projet consiste en ce que les voyageurs, sur une base volontaire, peuvent s’inscrire dans un outil en ligne pour calculer les émissions de carbone de leur vol et ensuite effectuer un paiement que Fonafifo investira dans différents projets environnementaux à travers le pays.

Les émissions de CO2 varient en fonction des vols court / long-courriers et de la classe dans laquelle ils voyagent (touriste ou affaires), c’est-à-dire qu’une personne voyageant pour affaires sur un vol long-courrier générera plus d’émissions de carbone qu’une autre qui Voyager en classe économique. Avec le nouvel outil en ligne, environ 14 000 hectares de forêts pourraient être financés / reboisés.

Les résultats sont mesurés à travers six indicateurs: nombre d’arbres plantés via l’association, nombre d’hectares régénérés, estimations carbone via l’association, nombre de familles bénéficiaires, taille des fermes ou maisons de campagne participant à le projet et le nombre de visiteurs qui compensent les émissions de CO2.

Le Costa Rica est un pays d’un peu plus de 51 000 kilomètres, 12 zones climatiques et plusieurs microclimats, qui concentrent 6,5% de la biodiversité mondiale.