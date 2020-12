(Photo: Facebook / Secrétariat de la sécurité publique de l’État de Guanajuato)

Dérivé des patrouilles déployées dans la zone Laja Bajío par le Groupe Tactique Opérationnel (GTO) des Forces de Sécurité Publique de l’Etat, un peu plus de 1700 doses de drogue, une arme longue et des centaines de cartouches, du matériel tactique, une radio de communication, des étoiles ont été sécurisées dans différents événements. ponchallantas, véhicules et huit personnes.

Dans un premier fait, dans la communauté de Neutla del commune de Comonfort, considéré comme ayant une incidence criminelle, des éléments de l’État ont détecté un homme évasif.Ainsi, lors d’un examen préventif, il a été trouvé en possession des éléments suivants:

Une arme d’épaule marque le calibre 5,56 mm; deux chargeurs pour armes d’épaule, quatre chargeurs pour armes courtes, trois gilets balistiques, six plaques balistiques; 31 cartouches complètes calibre 5,56 mm; 82 cartouches complètes de calibre 7,62; 106 cartouches complètes de calibre .9 mm; une radio de communication, un sac à main marron clair sans marque visible; trois uniformes tactiques (camisole et pantalon), 49 étoiles, poinçons de pneus; et un véhicule Ford, type Pick-Up, version Lobo, noir, avec des plaques d’immatriculation étrangères.

Dans la même communauté de Neulta, mais dans un cas différent, les troupes en patrouille ont détecté une voiture Ford Mustang 2008, noire, sans plaque d’immatriculation et sans immatriculation. À l’intérieur dudit véhicule, 250 doses de marijuana ont été localisées, ainsi que 12 étoiles métalliques appelées ponchallantas.

La région de Laja Bajío a clôturé l’année sous les tirs malgré la capture de différents chefs criminels (Photo: Secrétariat gouvernemental de Guanajuato)

Un homme a également été détenu lors d’une tournée de prévention et de surveillance, localisant diverses doses de drogue parmi ses effets personnels. Il s’agit de Ramiro «N», 43 ans, résidant dans la même ville. Il était en possession d’herbe verte et séchée avec les caractéristiques de la marijuana pour environ 200 doses, ainsi que 19 petits sacs de cristal.

Lors de ces patrouilles dans la région de Laja-Bajío, le Ville de CelayaDans le quartier d’El Puente, Erick et Enrique “N”, âgés de 20 et 21 ans, résidents des communautés de Los Ángeles et d’El Caracol, ont été détenus dans le commune de Villagrán. Ils transportaient 30 doses de cristal, en plus d’équiper deux motos de marques Honda et Bajaj, modèles 2014 et 2015, ce qui a abouti à un rapport de vol en décembre dernier.

Parallèlement, à la tête de cette même commune, dans le lotissement de Praderas de la Venta, Luciel “N”, 31 ans, habitant du même quartier, a été arrêté. Cette personne a fait l’objet d’un examen préventif et a été retrouvée en possession de 57 enveloppes en plastique de cristal, ainsi que d’un sac en plastique de marijuana.

À Villagrán, mais maintenant dans la communauté de San Salvador Torrecillas, des policiers ont procédé à un contrôle préventif de Mario «N», un habitant de la communauté de Los Ángeles dans cette même municipalité. Cette personne était en possession de 37 sacs ziploc contenant du cristal

En revanche, dans la municipalité de Juventino Rosas, dans la communauté d’El Romerillo, Raymundo “N”, 43 ans, voisin de la communauté de Casas Blancas, a été arrêté et trouvé en possession de drogue.

Pendant les patrouilles dans Juventino Rosas, les troupes capturées dans le

communauté de Santiago de Cuenda qui a été identifiée comme Pedro “N” de 40, domiciliée dans la zone urbaine de ce chef municipal. Il était en possession de 700 doses de marijuana.

Enfin, dans la ville de Celaya, ils ont sécurisé une moto Italika, bleue avec une croix verte à double usage, sans plaques d’immatriculation et sans numéro d’identification du véhicule visible. L’unité était située à proximité de la communauté de San José de Guanajuato, qui est située à la frontière avec la municipalité de Villagrán.

Détenus, drogues, armes, munitions, équipement de communication tactique et radio, poinçons de pneus et véhicules, tout a été mis à la disposition de l’autorité compétente.

