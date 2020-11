Selon un rapport du secrétariat à la sécurité de la capitale, La Unión Tepito domine la mairie de Cuauhtémoc

Après rechercher neuf adresses, autorités capitales ils ont arrêté 15 personnes impliqué trafic de drogue et générateurs présumés de violence, qui étaient en possession de drogues, armes d’épaule et grenades.

L’opération a été déployée dans cinq quartiers, l’un des bureaux du maire Cuauhtémoc et le reste du Benito Juarez. Agents du parquet de la ville de Mexico (FGJCDMX) et des policiers du Secrétariat à la sécurité des citoyens (SSC), s’est aventuré dans le Quartier Bravo de Tepito depuis l’après-midi et la nuit du 27, ainsi que d’autres démarcations pendant tôt le matin du samedi 28 novembre, où ils ont été soutenus par des membres du Garde national.

Après avoir arrêté Lizeth Yuridia Juárez, La Chofis, opérateur de L’Union Tepito; etles éléments de sécurité du capital étaient pour plus impliqué avec ce groupe criminel qui domine la mairie de Cuauhtémoc. De telle manière qu’ils sont allés dans les maisons du même Rue Jesús Carranza, où la femme de 40 ans avait été arrêtée en flagrant délit, le commerce de la cocaïne.

Parmi les 15 capturés sont trois femmes et 12 hommes, à qui étaient-ils saisi trois grenades, six armes, quatre longues et deux courtes, en plus de 73 munitions utiles de divers calibres.

Dans l’un des points de la mairie de Benito Juárez, même il y a eu une fusillade entre des criminels contre des policiers et un homme en uniforme a été blessé.

Selon la déclaration des agences, Cette opération découle de plaintes concernant d’éventuels points de vente de médicaments, de travaux de terrain et de renseignements. Pour cette raison, des mandats de perquisition ont été demandés pour intervenir dans les neuf propriétés.

«Après qu’un juge de contrôle a publié les techniques d’enquête, dans l’après-midi et la nuit du 27, ainsi qu’au petit matin du 28 novembre, Ils ont été remplis lors d’un déploiement opérationnel dans les colonies de Morelos, la mairie de Cuauhtémoc, ainsi que Iztaccíhuatl, Portales Norte, Niños Héroes et San Simón Ticumac, la mairie de Benito Juárez», A détaillé le rapport conjoint.

En premier lieu, les troupes se sont rendues à Tepito, un quartier du quartier Morelos. Fait incursions dans quatre maisons des rues Jesús Carranza 69, Grenade et Constancia. Dans ces directions trois hommes et deux femmes ont été arrêtés. Après avoir vérifié les quartiers trois grenades sphériques, une arme d’épaule et 73 cartouches ont été retrouvées outils de divers calibres.

En même temps, Deux échelles de grammaire, 83 doses et un paquet contenant de la marijuana présumée ont été saisis, 143 emballages et 60 grammes de poudre blanche avec des caractéristiques de cocaïne, aussi bien que 196 capsules du même stupéfiant dans la pierre et un autre emballage avec méthamphétamine.

L’une des propriétés de Jesús Carranza n’était pas assurée car aucune personne n’a été trouvée à l’intérieur ou des indications constituant un crime. Cependant, en direction de cette rue marquée du numéro 69, des autels de type satanique, des armes et des stupéfiants ont été trouvés. Prétendument, ce quartier était majoritairement contrôlé par des femmes, qui vendait de la drogue.

De cette façon Les actions dans le quartier dominé par La Unión Tepito conclues, une faction qui s’est étendue à d’autres démarcations de la mairie de Cuauhtémoc et a déclenché une vague de violence dans les rues du centre historique avec démembrement, enlèvement, extorsion de marchands et la vente de stupéfiants.

Mais les autorités ont poursuivi leurs recherches de suspects criminels dans quatre quartiers de la mairie de Benito Juárez. Même Yair Ávila, frère de Víctor Hugo Ávila ou Víctor Hugo Ramírez, a été détenu dans le centre-ville, le Huguito, chef de l’organisation criminelle.

En arrivant à sur la rue Mariano Rojas Avendaño dans le quartier de San Simón, à Benito Juárez, les agents ont fait face à des balles avec un sujet qui a remarqué la présence policière. Bien que l’agression ait été repoussée, l’un des policiers a été blessé par des éclats de balle dans le bras droit, l’homme en uniforme a été soigné sur place et n’a pas nécessité de transfert à l’hôpital.

Cinq hommes et une femme ont été arrêtés sur ce site. Ils se sont assurés «Environ 3,5 kilos d’herbe verte et sèche semblable à la marijuana, des emballages qui contenaient apparemment de la cocaïne et une substance transparente connue sous le nom de cristal; en plus de trois armes longues, deux courtes, plusieurs cartouches utiles et une échelle gramera ».

Pour la recherche d’une adresse dans le quartier Les Iztaccíhuatl étaient des agents fédéraux nécessaires de la Garde nationale, ainsi que des éléments du Groupe spécial de réaction et d’intervention. Un seul homme a été arrêté et 78 doses de cocaïne ont été saisies.

“Dans la Colonia Portales Norte, deux hommes ont été arrêtés avec environ 20 doses de légumes verts avec les caractéristiques de la marijuana. En un bâtiment dans le quartier Niños Héroes, un autre homme a été arrêté. Deux de ces derniers biens étaient assurés et restent en garde à vue, dans le cadre de l’intégration du dossier d’enquête correspondant», Les dépendances abondaient.

Toutes les personnes arrêtées, ainsi que les assurés, ont été envoyées au ministère public, en particulier, à la Coordination générale du Haut Impact. Cette instance sera chargée de déterminer la situation juridique et poursuivra les investigations correspondantes.

Selon un rapport du Secrétariat à la sécurité de la capitale, L’Unión Tepito domine la mairie de Cuauhtémoc. Surtout dans les colonies de Manuel Doblado, commandé par Lalo Ramírez Tiburcio, le Chori; Centro et Lagunilla avec Víctor Hugo Ávila Ramírez, le Huguito en face; Peralvillo, Morelos et Tepito, dont le leader serait Cristián Emanuel Flores Ramírez. Dans ces démarcations, ils pratiquent l’extorsion, le trafic de drogue, la collecte de maisons et les assassinats, ainsi que l’intimidation des commerçants. Un autre meneur est Dilan Alexis Chávez, le Dilan.

