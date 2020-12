Selon les rapports de presse, El Charro a également utilisé un entrepôt à Ecatepec pour protéger ses biens les plus précieux.

Alejandro Tamayo Mendoza, El Charro, a commencé dans les affaires de trafic de drogue et usine de cocaïne par son père. Pendant plus de deux décennies gardé un profil bas, consolidant le petit empire familial qui l’a conduit à devenir indépendant de La Unión Tepito et avec lequel il a payé ses voyages en Europe, en Asie et aux États-Unis.

Aussi connu sous le nom d’El Macario, ce sujet a appris le trafic de stupéfiants de Rodolfo Tamayo Hidalgo, son père, qui se consacra à l’activité criminelle à Tepito pour le Années 80 et 90, selon les articles de presse.

Pour faire semblant de vos activités illicites a changé de résidence au sud de la ville; ainsi, il a empêché les autorités de l’identifier et de le lier à son groupe criminel.

Cependant, de Coyoacán, il a coordonné la distribution et la vente de stupéfiants avec ses subordonnés dans la colonie de Morelos, Maire Venustiano Carranza, comme détaillé par le Secrétariat à la sécurité de Mexico ce 11 décembre.

À partir de Calle Retorno 4, quartier Culhuacán CTM VII, au sud de la capitale, El Charro vivait comme quelqu’un avec un pouvoir d’achat élevé. le sien Maison de style parthénon, véhicules et voyages à l’étranger, ils l’ont désigné comme un entrepreneur, en plus d’être un bon voisin.

Sa maison de style parthénon, ses véhicules et ses voyages à l’étranger, le désignait comme un homme d’affaires, ainsi qu’un bon voisin (Photo: SSC-CDMX)

Ou du moins c’est ce que pensaient leurs cohabitants, a rapporté El Universal, qui ils l’ont vu marcher dans les rues comme n’importe quelle personne normale. Il n’a pas montré son argent, il n’avait pas de comptes bancaires, il a tout payé en espèces. Mais c’était remarquable qu’il aime le luxe.

Selon les mêmes médias nationaux, Tamayo Mendoza a formé des équipes de football et payé entre 500 et 1000 pesos à chaque joueur par match, auquel il a assisté en compagnie de quatre filles et de son épouse, Denys Grisel Vaylon Tovar.

Il s’est rendu à Dubaï avec sa famille, en France, à New York, à Los Angeles et en Floride aux États-Unis; pour les vacances, il prévoyait de visiter Chicago. Mais il a été arrêté avec sa femme et son gendre, Armando Sánchez Rodríguez. Lors d’autres perquisitions dans le bureau du maire de Venustiano Carranza, quatre autres de ses subordonnés ont été arrêtés.

Les opérations pour retrouver le patron de Mexico ont commencé en mai, selon El Universal. Au moins depuis lors, les autorités ont commencé à surveiller une adresse marquée 8 et 10 rue pénitentiaire. C’est une unité de logement qui a été observée par des «faucons» pour alerter les clients qui, à l’occasion, faisaient la queue pour acheter de la pierre, de la marijuana, de la cocaïne et d’autres substances dans l’un des appartements..

Le groupe de Tamayo Mendoza a été rejoint par ses neveux, beaux-frères, gendres et les deux plus jeunes filles, actuellement en fuite (Photo: SSC-CDMX)

Dans les archives de Google Street Views, avec des photographies prises en 2019, vous pouvez voir plusieurs sujets à la porte, même l’un d’eux semble effacer le cannabis énervant.

Le site a été surveillé avec des drones. Avant la chute de Le Charro 36 personnes ont été appréhendées, plus de 4000 doses de drogue, d’argent liquide, d’armes à feu et de téléphones ont été saisies dans la même rue que le pénitencier.

“Connu comme le principal distributeur de stupéfiants dans le quartier de Morelos, qui utilisé différents départements situés dans des complexes situés sur la rue Penitentiary, pour stocker et emballer des médicaments, aussi bien que à récupérer auprès des trafiquants de drogue qui les ont vendus dans d’autres municipalités telles que Iztacalco, Iztapalapa et Cuauhtémoc”, Détaille le rapport de la police de la capitale sur Tamayo Mendoza.

Selon les rapports de presse, El Charro Il a également utilisé un entrepôt à Ecatepec pour protéger ses biens les plus précieux. Sur ce site, quatre armes, un camion, des tablettes électroniques et d’autres appareils électroniques ont été saisis.

Enfin, Tamayo Mendoza, sa femme et son gendre ont été arrêtés à Retorno 4, quartier Culhuacán CTM VII, Coyoacán (Photo: SSC-CDMX)

Après la création de La Unión Tepito, en 2010, ce capo a rejoint l’organisation criminelle, faisant de la cocaïne. Mais alors que les chefs de cette faction tombaient, il a fait son chemin et a consolidé son propre groupe, avec l’aide de ses frères et d’autres membres de sa famille. Il a quitté le cartel et a développé son entreprise, occupant des terres de force pour fabriquer, stocker ou distribuer des médicaments.

Selon El Universal, Le groupe de Tamayo Mendoza a été rejoint par ses neveux, beaux-frères, gendres et les deux plus jeunes filles, actuellement en fuite.

L’une des adresses recherchées à Venustiano Carranza était Calle Comunicaciones, Colonia Federal, où deux femmes ont été arrêtées et 150 doses de marijuana, 101 emballages de cocaïne ont été saisis, une arme à feu courte et six cartouches utiles.

Le second se trouvait rue Héroes de Nacozari, quartier 10 de Mayo, où 23 doses de cocaïne et un sac en plastique transparent contenant de la marijuana ont été sécurisés; et dans le troisième bâtiment situé sur la rue pénitentiaire, Colonia Ampliación Penitenciaria, un sac avec une herbe verte a été sécurisé. Il n’y avait pas de détenus sur ces sites, mais à l’extérieur de l’un d’eux, deux hommes qui échangeaient de la cocaïne contre de l’argent ont été arrêtés en possession de 35 doses de cocaïne.

Dans les archives de Google Street Views, avec des photographies prises en 2019, plusieurs sujets peuvent être vus à la porte, même l’un d’eux semble effacer le cannabis énervant (Photo: Capture d’écran / Google Maps)

Enfin, Tamayo Mendoza, sa femme et son gendre ont été arrêtés en Retour 4, quartier Culhuacán CTM VII, Coyoacán. Ils étaient assurés 191 sachets de marijuana; 173 emballages en papier blanc et une arme d’épaule. Tous ont été mis à la disposition du ministère public pour que leur statut juridique soit déterminé.

PLUS SUR CE SUJET:

Coup d’État à La Unión Tepito: «Gitano» et «Cavern» ont été arrêtés, soupçonnés d’avoir brûlé deux personnes

C’est ainsi qu’ils ont arrêté «Chaparro», un prétendu opérateur de l’Unión Tepito qui avait brûlé deux personnes

Homicides, vente de drogue et extorsion: à l’intérieur de Tepito, le bastion imprenable des trafiquants de drogue au CDMX

Carte du trafic de drogue au CDMX: c’est ainsi que les 14 groupes criminels sont répartis dans la capitale du pays