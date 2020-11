Gracieuseté: intiasprilla.co

Ce samedi une polémique a éclaté sur Twitter après que le compte des femmes du pôle démocrate a publié une résolution du Secrétariat du gouvernement de Bogotá dans lequel la manipulation des chariots à essence et des pipettes est interdite par des vendeurs ambulants.

La norme est publiée ad portas de lla saison de Noël et afin de contrôler l’utilisation de l’espace public dans la capitale du pays.

Il s’agit de la résolution 1183 de 2020 signée par le Le secrétaire Luis Ernesto Gómez, qui interdit aux commerçants informels de ne pas pouvoir commercer, vendre, fournir, manipuler et / ou utiliser les produits suivants dans l’espace public:

1. Bouteilles à gaz ou machines à combustion.

2. Kiosques, chariots ou structures superposées dans l’espace public qui ne sont pas autorisés par le gouvernement du district.

3. Toute structure semi-stationnaire qui ne respecte pas ce qui est mentionné dans l’article précédent ne peut être située dans l’espace public.

4. Faune

5. Boissons enivrantes

6. Poudre à canon ou articles pyrotechniques

«Les dirigeants du pôle démocratique dénoncent que le secrétaire du gouvernement a publié la résolution 1183 qui affecte les droits au travail et le minimum vital des vendeurs informels en interdisant l’utilisation de chariots et de bouteilles de gaz. Les femmes sont celles qui dépendent le plus de cette activité! “Ils ont souligné à partir du compte Twitter.

Face à cette résolution, le conseiller de Polo, Carlos Carrillo, a réagi sur Twitter en interrogeant le maire de Bogotá: «Cher Luis Ernesto Gómez: Savons-nous combien de familles se retrouveront sans source de revenus en décembre. grâce à cette résolution? Le District va-t-il leur garantir un revenu de base afin qu’ils puissent rester chez eux sans pouvoir travailler? “.

L’explication du secrétaire du gouvernement

Face à cette polémique, le responsable a expliqué:

Cher Carlos, les bouteilles de gaz représentent un risque et des meubles non autorisés et encombrés empêchent les piétons d’entrer. L’espace public doit garantir les droits de tous: piétons, vendeurs informels et résidents. La seule façon d’y parvenir est de s’organiser.

Mais le débat sur la résolution s’est poursuivi sur Twitter. Le conseiller Celio Nieves a écrit: «La résolution 1183 doit être modifiée après consultation des vendeurs ambulants. C’est contraire à l’accord 769 de 2020 de mon initiative dont l’objectif est de reconnaître et de garantir les droits des vendeurs ambulants. Le travail et l’espace public ne se combattent pas ».

A quoi Luis Ernesto Gómez a répondu: «Celio, vous connaissez notre talent pour le dialogue. ETNous sommes prêts à écouter tous les secteurs et si nécessaire à faire des ajustements. Nous devons organiser l’espace public pour garantir que chacun puisse avoir droit à la ville: commerçants, piétons et habitants ».

Les arguments de Luis Ernesto Gómez sur l’interdiction des pipettes de gaz

Le secrétaire du gouvernement a présenté certains arguments et a clarifié la décision d’interdire la pipette de gaz des chariots mobiles qui vendent habituellement de la nourriture ou des boissons chaudes dans les rues de Bogotá.

«La réglementation de l’utilisation des pipettes de gaz vise à éviter les accidents. Ils ne peuvent être utilisés que par ceux qui satisfont aux exigences de ventilation, de manipulation et d’expiration. Les mêmes vendeurs ont demandé ce contrôle en raison du danger qu’il représente pour eux-mêmes dans les zones bondées “il a écrit sur Twitter.

Il a également expliqué que la résolution autorise un espace public pour le travail informel organisé dans les 23 zones avec le plus grand commerce populaire. Dans ces régions et dans d’autres endroits cette semaine, nous avons commencé à livrer plus de 5 000 articles de biosécurité à des fournisseurs informels.