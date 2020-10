Après le premier jour d’action, qui comprenait le triomphe de Gymnastique 3-0 contre le conseil d’administration à la célébration du 60e anniversaire de Maradona et Victoire de Talleres contre Newell à Cordoue (3-1), un nouveau jour de la Coupe de la Ligue professionnelle naissante est disputé.

Ce samedi, l’attraction principale sera le duel que Lanús et Boca joueront dans la zone 4 à 21h15.De plus, il y a trois autres rencontres qui animent la journée. Au premier tour, ils ont fait match nul 0-0 Aldosivi Oui Élèves à Mar del Plata. Alors Velez était à portée de main avec ouragan: il a été 1-1 à Liniers. À partir de 18h45, Argentinos Juniors accueillera à La Paternal de San Lorenzo.

ARGENTINOS JUNIORS CONTRE SAN LORENZO

Les Argentinos Juniors affronteront San Lorenzo (Fotobaires)

Pour l’autre match de la Zone 5, l’équipe de Diego Dabove sera locale à Paternal au début de la Coupe de la Ligue professionnelle. Sans triomphe lors des matchs de pré-saison, Argentinos a perdu l’une de ses plus grandes figures: Damián Batallini, suivi de près par Juan Román Riquelme pour rejoindre Boca, est finalement allé jouer au Mexique.

Du côté de San Lorenzo, aura lieu aujourd’hui la première officielle du nouveau cycle de Mariano Soso. Après avoir surmonté les conflits survenus avec les frères Romero et la blessure qu’Ángel a causé à Andrés Herrera à l’entraînement – fracture du péroné gauche -, le tout nouvel entraîneur cherchera à donner son identité à une équipe qui n’a pas de compétition internationale qui peut être l’un des grands animateurs de ce nouveau tournoi.

Arbitre: Pablo Echavarría

Temps: 18,45

Stade: Diego Armando Maradona

la télé: Fox Sports Premium

Formations:

VÉLEZ 1-1 OURAGAN

Un match divertissant joué au stade José Amalfitani Vélez et Huracán, deux équipes qui veulent écraser dans la zone 6 du championnat. Après le triomphe de Gimnasia La Plata contre Patronato hier soir, Fortín et Globo étaient à portée de main et chercheront à en ajouter trois la semaine prochaine.

Ceux de Parque Patricios ont fait la différence grâce à un superbe but de Norberto Briasco, qui a tenté une main droite remarquable pour laisser le gardien Hoyos sans réaction. Mais dans le complément, ils n’ont pas réussi à maintenir l’avantage dans le score: Ricky Álvarez, avec un coup franc qui a été cloué dans l’angle éloigné que Cambeses gardait, a donné la parité aux Liniers.

Vendredi prochain, Hurricane ouvrira la journée à Entre Ríos avec sa visite au conseil d’administration (19h00) tandis que Vélez se produira dans la forêt de La Plata contre la gymnastique de Diego Maradona.

Arbitre: Facundo Tello

Stade: José Amalfitani

Formations:

ALDOSIVI 0-0 ÉTUDIANTS

Aldosivi et Estudiantes étaient à portée de main à Mar del Plata (Fotobaires)

Point de départ. C’est ainsi qu’Aldosivi et Estudiantes devront considérer celui qu’ils ont obtenu lors de leur première présentation pour la Coupe de la Ligue professionnelle argentine. À Mar del Plata, il y avait beaucoup d’imprécision, peu de clarté et cela se reflétait dans le tableau de bord. El Tiburon et El Pincha ont fait des tables et maintenant ils vont attendre le résultat entre Argentinos Juniors et San Lorenzo dans la même zone.

Vendredi prochain, la Mar del Plata dirigée par Ángel Hoyos jouera le rôle de visiteur contre Bicho à La Paternal (21h15), tandis que León jouera à nouveau loin de chez lui: ils visiteront le Cyclone samedi à partir de 18h30.

Arbitre: Jorge Baliño

Stade: José María Minella

Formations:

Positions de Coupe de la Ligue professionnelle