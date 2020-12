L’inflation aurait atteint 3,6% en novembre et vise à clôturer autour de 37% pour l’année, selon les analystes, qui estiment qu’elle passera à 50% en 2021

Le dollar pourrait atteindre 245 dollars et l’inflation jusqu’à 68,8% en 2021 selon les prévisions les plus extrêmes des banques et des cabinets de conseil, qui sont loin des estimations faites par le gouvernement.

Ceci est indiqué par les chiffres du nouveau rapport Forecast Economics, qui prévoit que Le PIB de l’Argentine baissera de 11,2% cette année et rebondira de 4,7% en 2021, 2,6% en 2022 et 2,5% en 2023; le Palacio de Hacienda a estimé que le rebond sera de 5,5% l’an prochain, 4,5% en 2022 et 3,5% en 2023.

Dans la même période, selon les cabinets de conseil et les banques, le chômage atteindrait 13,2% cette année, 12,8% ensuite, 11,3% en 202 et 10,3% la dernière année du mandat d’Alberto Fernández. En matière de consommation, la baisse en 2020 serait de 26% cette année, avec une reprise de 10% ensuite, 2,6% en 2022 et 2,5% en 2023.

Quant à Les investissements fixes baisseraient également de 26%, pour augmenter de 10% en 2021, 4,8% en 2022 et 4,4% en 2023. Parallèlement, le déficit budgétaire atteindrait 9,5% du PIB cette année, 6,1 % en 2021; 4,5% en 2022 et 3,9% en 2023.

Pour sa part, l’inflation serait de 37,2% cette année, 49,8% en 2021; 37,1% en 2022 et 30,5% en 2023, loin des chiffres calculés par le gouvernement national: respectivement 32%, 29%, 24% et 20%.

Les analystes prévoient que l’inflation atteindra 49,8% en 2021 et 37,1% en 2022, contre 29% et 24%, respectivement, calculés par le gouvernement

En particulier, Empiria Consultores a estimé que la hausse des prix pourrait atteindre 68,8% en 2021 et 63,3% en 2022; Économétrique à 60,1% et 56,7%, respectivement; Invecq à 60% et 56,9% et Citi parie à 58% d’ici 2021 et laissé la case de l’année suivante vide. La prévision la plus bénigne correspond à Fitch avec 38,5%, ce qui, en tout cas, est de près de 10 points de pourcentage supérieur à l’estimation officielle.

Selon l’enquête sur les attentes du marché (REM) préparée par la Banque centrale, le consensus des économistes prévoit que l’IPC aura atteint 3,6% le mois dernier et qu’il atteindra 36,7% cette année. De plus, ils ont estimé qu’il sera de 4% en décembre, 4,1% en janvier, 3,8% en février et 4% en mars 2021. D’ici la fin de l’année prochaine Ils pensent qu’il grimpera à 50% et un an plus tard, encore 36%.

Bien que l’écart de taux de change se soit calmé ces dernières semaines, les analystes estiment qu’il est en veilleuse et s’attendent à une forte dévaluation en 2021

En ce qui concerne la dollar, il faut se rappeler que Le gouvernement a estimé que le dollar se terminerait en fin d’année à 81,4 dollars (sans l’impôt PAIS ni la retenue à la source, un niveau déjà largement dépassé); 102,4 $ en décembre 2021; 123,8 $ un an plus tard et 145,4 $ en 2023.

En revanche, pour les cabinets de conseil, il atteindra 130,2 $ à la fin de 2021, mais l’étude d’Orlando Ferreres & Asociados s’étendait à 160,9 $, FIEL à 149 $ et la banque JP Morgan à 145 $. En 2022, Ferreres il a de nouveau frappé à 245,1 $, suivi de 183 $ par Empiria et Econviews et 177 $ par Barclays Capital.

Risques mondiaux et locaux

Bien entendu, tous ces calculs sont liés à l’évolution du PIB mondial et à la situation politico-économique locale. Dans le premier cas, si la vaccination progresse à un rythme accéléré dans les pays développés, il pourrait y avoir un renversement des anticipations de l’économie réelle (plus étroitement couplé au rebond brutal des marchés financiers) et 2021 pourrait laisser derrière elle «la crise la plus profonde du monde». histoire moderne »comme on l’appelait l’effet de la pandémie de coronavirus. Sinon, comme le montre la deuxième vague du virus en Europe et aux États-Unis, la récession pourrait continuer de peser sur le sentiment des consommateurs et des investisseurs dans l’économie réelle.

Dans le cas de l’Argentine, Il faut soustraire à ce bon moment externe le manque d’accès au crédit extérieur et l’attente des agents économiques que les prix relatifs doivent être ajustés soit par une dévaluation, soit par une hausse du taux d’intérêt, comme l’explique habituellement l’économiste. Marina Dal Poggetto. Bien que l’écart de taux de change se soit réduit par rapport à ses valeurs maximales, il ne semble pas y avoir de raccourci pour le gouvernement pour éviter son raccourcissement à des niveaux plus raisonnables sans une solution fondamentale, au-delà de la vente de bons du Trésor, avec pour effet collatéral de les remettre en prix par défaut.

Diego Bastourre, secrétaire aux Finances, avec Sergio Chodos, rencontre cette semaine à Washington le FMI

Mais à ces problèmes techniques s’ajoute la question politico-institutionnelle, résultant de désaccords ou de divergences d’opinion au sein du gouvernement. Dans ce sens, un rapport d’Eco Go a souligné que «le coût associé à l’absence de consensus est sans précédent».

“Bien plus sans précédent, au milieu de cette situation dangereuse, ce manque de consensus se produit au sein même de la coalition gouvernementale.. Le tout alors que l’équipe économique vise à gagner du temps en augmentant les coûts d’une future dévaluation en essayant de restaurer la confiance à travers un accord avec le FMI », ont-ils indiqué. Une mission du ministère des Finances est à Washington pour tenter de faire avancer la négociation technique de cet accord.

L’étude Eco Go a mis en garde contre l’absence de consensus sans précédent au sein du gouvernement sur l’orientation économique, alors qu’un accord crucial est négocié avec le FMI

À cet égard, ils ont souligné que «Négocier avec le FMI un ajustement moindre sans fonds frais qui réduisent le financement monétaire du trou budgétaire face au manque de dollars et à l’excès de pesos dans une économie sans crédit, est pyrrhique».

«La discussion porte sur la forme de l’ajustement fiscal, sur la façon dont il est réparti dans la société sans générer de rébellion fiscale ou de bouleversement social, et dans quelle mesure cela peut aider à stabiliser l’économie, pas l’ajustement lui-même. Sans crédit et sans monnaie, le financement monétaire monté sur le surplomb actuel du peso conduit sans relâche à un scénario très instable», A détaillé les analystes d’Eco Go.

«Bien qu’il semble que le gouvernement en ait pris note lorsque le dollar a approché 200 $, une fois que la fièvre s’est calmée, le chemin n’est pas linéaire. Le problème est que les erreurs de gestion et la nécessité de masquer l’ajustement dans un monde liquide avec un marché à la recherche d’histoires augmentent certainement les coûts», A-t-il averti sans ambages.

Les allées et venues du projet officiel de mobilité des retraités semblent refléter clairement ces problèmes au sein de la coalition au pouvoir.

