Luka Modric s’est exprimé lors de l’avant-première du match contre le Portugal pour la Ligue des Nations – REUTERS / Juan Medina

Dans une saison atypique, un produit de la pandémie mondiale de coronavirus, le calendrier des compétitions les plus importantes d’Europe a été affecté, réduisant le temps de récupération entre un match et un autre.

Pour cette raison, les entraîneurs des équipes les plus puissantes du continent sont obligés d’effectuer des rotations constantes pour donner du repos à leurs étoiles. Cependant, entre les décisions et les obéissance, elles peuvent provoquer un certain inconfort ou des désaccords.

Alors il a fait comprendre Luka modric lors de sa dernière conférence de presse avant le match où son équipe affrontera le Portugais Cristiano Ronaldo.

Modric est entré depuis le banc contre Barcelone, l’Inter et le Borussia Mönchengladbach – REUTERS / Juan Medina

«Je suis prêt, je me sens bien physiquement. Je me sens mieux quand je joue à des jeux d’affilée que quand je joue sautés, s’ils me dosent “, a déclaré Luka Modric avant d’affronter son ancien coéquipier du Real Madrid pour la sixième journée de l’UEFA Nations League.

Quelques déclarations qui viennent après un étrange cadeau dans la tenue merengue, dans laquelle Zinedine Zidane l’a laissé de côté des onze de départ qui ont affronté le FC Barcelona, dans la Classique pour le championnat d’Espagne, et à Borussia Mönchengladbach et Inter par Ligue des champions.

«Rien n’a changé avec Luka, nous savons ce que c’est pour nous. Il y a beaucoup de jeux et nous aurons tous les joueurs. Luka à chaque fois qu’il joue, il fait bien. Pour un entraîneur, c’est le plus difficile, surtout avec des joueurs comme Luka. Choisissez et jouez, parfois ne jouez pas … Mais Modric est très important pour nous », Zizou s’est défendu devant la presse après avoir été consulté sur ses absences dans des matches aussi mémorables et ne lui avoir donné le titre que lors du dernier match contre Huesca et Valence (dernier match de championnat dans lequel les meringues ont chuté 4-1).

La Croatie affrontera le Portugal pour la sixième date de la compétition internationale européenne

“Je suis motivé, Je sais que je ne suis pas au début de ma carrière et que cela ne durera pas éternellement. Je veux profiter de chaque instant », a déclaré le Croate de 35 ans, avec l’intention d’avoir envoyé le message à son entraîneur.

Ce qui est certain, c’est que l’ancien Ballon d’Or a moins d’un an sur son contrat (Juin 2021) et doit continuer à faire ses preuves pour négocier un renouvellement avec l’équipe merengue, qui à priori serait disposée à prolonger l’accord d’un an.

À cela, nous devons également ajouter la confiance que l’Uruguayen Federico Valverde a méritée dans les onze de départ et le bon rythme du jeune Norvégien Martin Odegaard, ce qui laisserait un milieu de terrain plein de compétition aux côtés du Brésilien Casemiro et allemand Toni Kroos.

