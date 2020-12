Le milieu de terrain brésilien du FC Barcelone Philippe Coutinho. . / Alberto Estévez / Archives

Sant Joan Despí (Barcelone), 7 décembre . .- L’attaquant barcelonais Philippe Coutinho a reconnu ce lundi, à l’approche du match de Ligue des champions contre la Juventus, qu’il n’avait pas répondu aux attentes en tant que footballeur du Barça.

“Bien sûr, je suis le premier à me mettre en colère, car je sais que la performance n’a pas été ce à quoi ils s’attendaient”, a déclaré Countinho, pour qui le Barça a payé à Liverpool, en 2018, 120 millions d’euros, qui pourraient atteindre 160 en variables.

Après avoir joué en prêt pour le Bayern Munich la saison dernière, Coutinho est retourné au Camp Nou cet été pour rejoindre le nouveau projet de Ronald Koeman.

L’international brésilien prétend être désormais un joueur plus complet que lorsqu’il est arrivé: “J’ai commencé à changer la partie physique, je pense que c’était nécessaire et aussi mentalement. C’est quelque chose qui me renforce et cela m’a beaucoup aidé d’avoir traversé une si mauvaise phase au début.”

Dans cette deuxième étape en tant que joueur du Barça, une équipe s’est retrouvée «en train de se renouveler» et demande «de la patience» pour revenir à aspirer à tout.

“L’entraîneur et certains joueurs qui étaient des pièces importantes dans l’équipe ont changé, et cela fait partie du processus. Nous, qui sommes à l’intérieur, essayons de faire fonctionner les choses le plus rapidement possible. Nous voulons améliorer les détails qui ne ressortent pas. Eh bien. En interne, nous parlons beaucoup, avec le coach et entre nous », a-t-il expliqué.

Contre la Juventus, demain, ils auront une autre occasion de continuer à s’améliorer et de terminer cette première phase de Ligue des champions comme premiers du groupe.

“Quand on vient d’une défaite (2-1 contre Cadix en Liga), il y a toujours de la frustration, mais je vois l’équipe désireuse de changer cela et de gagner un match comme celui de demain”, a-t-il résumé.