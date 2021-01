L’occupation des lits de soins intensifs à Cundinamarca est de 86%. Agence .

Dans la matinée de ce 20 janvier, le gouverneur de Cundinamarca, Nicolás García, a annoncé que le week-end prochain, la mesure de couvre-feu prolongé sera mise en œuvre dans les 116 municipalités du département, afin de contenir la propagation du covid-19 .

Après une rencontre avec les ministères de l’Intérieur et de la Santé, García a pris la mesure de décréter un couvre-feu à partir de 20 heures le vendredi 22 janvier à 5 heures le 25 janvier à Girardot, Fusagasugá, Facatativá et Zipaquirá. .

Les 112 autres municipalités de Cundinamarca devront également rester largement dans leurs maisons, seulement chez eux, la restriction commencera le samedi 23 janvier à 8 heures du soir, bien qu’elle durera également jusqu’au lundi à 5 heures du matin.

L’un des objectifs de cette mesure, selon le Gouverneur, est:

Faire tous les efforts possibles pour que nous revenions à abaisser ce niveau, cette contagion autant que possible, et nous pouvons non seulement avoir une plus grande possibilité de lits de soins intensifs pour Cundinamarques, mais aussi être prêts et disposés à soutenir la région.