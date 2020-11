Le Premier ministre portugais, Antonio Costa, annonce lors d’une conférence de presse les mesures du projet de décret présidentiel pour un état d’urgence pour lutter contre le COVID-19, à Lisbonne, Portugal. . / EPA / TIAGO PETINGA

Lisbonne, 7 novembre . .- Le Conseil des ministres du Portugal a décidé aujourd’hui d’imposer un couvre-feu à partir de ce lundi pendant les jours quotidiens entre 23 heures et 17 heures et les deux prochains week-ends de 13 heures à 17 heures. 5 heures pour les 121 régions avec le taux d’infection au covid-19 le plus élevé, y compris Lisbonne et Porto.

La mesure “est essentielle” pour contrôler l’avancée exponentielle du covid-19, a déclaré aujourd’hui le Premier ministre portugais António Costa lors de la conférence de presse après le Conseil des ministres extraordinaire, car, comme il l’a rappelé, les infections ont dépassé les 2000 par jour. à la mi-octobre à plus de 6 000 aujourd’hui.

Ces mesures restrictives seront en vigueur jusqu’au 23 novembre et la situation sera évaluée pour les maintenir, les mettre en œuvre ou les réduire en fonction de l’évolution.

Le Premier ministre a fait valoir que 68% des infections se produisent dans l’environnement familial, d’où ils ont imposé de telles limitations, qui visent également à sauver la période de Noël.

Ces restrictions, couvertes par l’état d’urgence (niveau d’alerte maximal du pays) ordonné par le président du Portugal et qui s’appliqueront également du 9 au 23 novembre, interdisent la circulation sur la voie publique auront des exceptions pour ceux qui se rendent au travail ou pour des raisons de santé.

Le Conseil des ministres, qui a duré plus de cinq heures, a également convenu de mobiliser des ressources humaines pour accompagner les professionnels de santé pour le suivi et la surveillance des patients covid, pour lesquels, au moins 915 agents publics seront mobilisés qu’ils ne développaient pas leur travail.

Dans ce contexte, Costa a reconnu que les secteurs les plus touchés seront le commerce et la restauration, même si les restaurants pourront continuer à travailler après le couvre-feu avec des services de livraison de nourriture ou de récupérer à l’établissement.

Les 121 comtés auxquels sont appliquées les mesures restrictives ont au moins 240 infections actives pour 100 000 habitants.

La situation des régions sera réévaluée jeudi prochain, le 12 novembre, et, au fur et à mesure de l’avancée de Costa, dans certains domaines, des mesures différentes pourraient être appliquées, voire plus restrictives.

C’est le cas de la région de Paços de Ferreira, au nord du Portugal, où l’incidence de COVID est de 4 000 cas actifs pour 100 000 habitants.

“La situation est bien plus grave” qu’il y a un mois, a insisté le chef du gouvernement portugais, pour lequel il a demandé à la société portugaise un “effort supplémentaire” afin qu’il y ait un “Noël en sécurité”.

Costa a également évoqué la pression hospitalière, puisque les maximums de la première vague étaient de 1 302 hospitalisés avec 271 patients en soins intensifs, contre 2 420 actuellement admis avec 366 en USI.

“Ce sont des mesures dures pour nous tous, mais elles sont nécessaires et essentielles pour maîtriser cette pandémie sans décréter un verrouillage général”, a conclu le Premier ministre.