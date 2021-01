Deux des modules fonctionneront 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 Photo: (Gouvernement d’Ecatepec)

Avec 400 bouteilles d’oxygène en prêt ou en échange et jusqu’à 120 recharges quotidiennes, le programme «Un Respiro para Ecatepec» a été lancé, dont l’objectif est de venir en aide aux habitants de la commune qui ont besoin de ce service pour le traitement des patients atteints de Covid-19.

Ecatepec est devenue l’une des premières municipalités mexicaines à prêter, échanger et remplir gratuitement des réservoirs d’oxygène aux patients atteints de Covid-19. avec ce programme, qui a deux modules activés pour fonctionner 24 heures sur 24, sept jours sur sept.

Après avoir gardé une minute de silence à la mémoire des personnes décédées de la maladie, Fernando Vilchis Contreras, président municipal d’Ecatepec, a rapporté que le programme émergent rejoint les actions du plan Ehécatl, avec lequel son gouvernement cherche le bien-être des citoyens. par la prévention et le soutien pour faire face aux ravages économiques et sanitaires causés par la pandémie.

“Mexico et l’État du Mexique ont présenté un degré de saturation important dans les hôpitaux depuis quelques semaines en raison du grand nombre de personnes infectées, on voit aussi les énormes files de personnes à la recherche d’un réservoir d’oxygène à emmener chez leurs malades. Dès le début de l’urgence sanitaire, nous avons pris la décision d’accompagner les habitants d’Ecatepec pour faire face à la situation difficile, c’est ainsi qu’est né le Plan Ehécatl, à l’origine avec 30 actions pour soutenir la population de notre commune », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que deux centres d’approvisionnement fonctionnent, dans lesquels ils travailleront avec la société Atayde Enterteiment Group pour acquérir et distribuer ces intrants; Les modules sont situés sur l’avenue Adolfo López Mateos au coin du boulevard Los Aztecas, à Ciudad Azteca et un autre à l’intérieur du centre commercial Patio Ecatepec, situé sur l’autoroute fédérale Texcoco-Lechería, à la hauteur de Venta de Carpio.

Pour l’instant, le service est limité aux résidents d’Ecatepec, donc pour être bénéficiaire vous devrez présenter une copie de l’INE avec adresse de cette commune, une preuve d’adresse et un diagnostic médical attestant que le demandeur a le COVID-19 et nécessite ce produit médical.

Lors de l’annonce du démarrage des activités de ce programme, Ramiro Alonso Aliaga, président du conseil local d’Ecatepec de la Croix-Rouge mexicaine, était présent, qui a rapporté que La ville est l’une des cinq municipalités les plus touchées par la pandémie dans tout le pays et celle qui compte le plus grand nombre d’infections dans l’État du Mexique, puisqu’à ce jour, il enregistre 20 773 cas cumulés d’infections, dont 2 947 sont décédés.

Il a ajouté que l’utilisation d’oxygène pour les patients infectés par Covid19 qui ont des complications respiratoires est essentielle, donc cette initiative est très importante pour faire face à l’urgence et une personne dans cet état consomme en moyenne 7200 litres d’oxygène par jour, étant qu’un réservoir de 10 000 litres coûte environ mille pesos et que fournir cette ressource à un patient peut représenter une situation économiquement insoutenable.

Un “Respiro por Ecatepec” est un programme municipal jusqu’à nouvel ordre, il fonctionnera 24 heures sur 24 à deux endroits différents; Au total, il dispose de 400 réservoirs à prêter ou à échanger, en plus du service de remplissage de réservoirs qui sera offert.

Ici vous pouvez localiser les points de test rapide gratuits dans votre municipalité, si vous habitez dans l’État du Mexique, et ici vous pouvez voir les emplacements des hôpitaux exclusifs pour les soins COVID-19.

Aussi ce mercredi le début de la vaccination a déjà commencé avec l’arrivée de 39.000 vaccins contre le coronavirus qui seront appliqués au personnel médical de l’Etat du Mexique dans les 10 hôpitaux de l’IMSS Oriente, qui s’occupent du contingent sanitaire. Dans les hôpitaux généraux régionaux numéro 72 et zone 76.

Début du programme de stérilisation pour chiens et chats

Le programme de stérilisation pour chiens et chats a déjà commencé dans l’entité et chaque jour 50 jetons seront remis, vous devez donc d’abord vous inscrire sur la page Facebook Photo: (Gouvernement d’Ecatepec)

Ils ont également précisé qu’un autre des programmes qui sera en vigueur ce mois-ci est le jour de la stérilisation des chiens et des chats. Les chirurgies ont commencé dans le quartier de Potrero del Rey et 900 stérilisations sont prévues de chiens et de chats en janvier, donc le personnel municipal Il visitera 17 quartiers de la commune.

Sergio Chávez Bravo, chef du Centre de contrôle canin, a rapporté que dans chaque communauté 50 jetons seront distribués aux personnes qui en feront la demande et via le compte Facebook L’agence informera le point où les chirurgies seront effectuées, les horaires et le mécanisme d’inscription.

Parmi les colonies où les chirurgies seront effectuées, on trouve Potrero del Rey, Tables Pozo, Ecatepec Valley, Héroes de Granaditas, Cartolandía, Santo Tomás Chiconautla, San Miguel Xalostoc, Rio de Luz, La Laguna, Tulpetlac Nurseries, Santa María Tultpetlac, La Esperanza, Santa María Chiconautla, La Palma Tulpetlac et San Andrés de la Canada, et deux autres communautés sont sur le point d’être définies, qui seront informées en temps voulu.

