Un agent de santé, portant un équipement de protection individuelle, fait des gestes devant une tente où des tests de dépistage du COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus, sont en cours à Mexico. 10 décembre 2020. REUTERS / Carlos Jasso

À Mexico, 1,13 million de tests de coronavirus, du 5 mars au 29 décembre, selon la base de données de l’Agence numérique pour l’innovation publique.

Dont trois tests sur 10 ont donné un résultat positif, c’est-à-dire 344 611 tests analysés.

Il est à noter que le plus grand nombre de tests a été appliqué au cours de ce dernier mois de l’année, avec 368 915 tests (données jusqu’au 29 décembre).

Sur le nombre total que vous avez analysé le mois dernier, 93749 ont des résultats positifs, C’est le 26% des tests appliqués.

Ce qui a été rapporté ce dernier mois de l’année sur la proportion de positifs le place comme le deuxième mois avec le plus faible pourcentage de cas positifs, même si parmi les éléments à considérer est le fait que le nombre de tests a été augmenté. Selon les données du gouvernement de Mexico, le 22000 tests de détection du coronavirus, qu’ils ont mis en évidence, représentent la moitié de ceux qui ont été réalisés dans tout le pays.

Alors que le cas contraire a été signalé dans Juin et mai, lorsque quatre tests sur dix traités ont rapporté un résultat positif.

Dans la capitale du pays Des tests PCR et des tests antigéniques rapides sont appliquésDans ce dernier cas, ils ont commencé à être appliqués le 20 novembre, dans le but de réduire le temps pendant lequel une personne connaît le résultat du test et ainsi couper la chaîne des infections.

Il convient de noter que le gouvernement local a commencé par appliquer des tests à la population générale en Mai et a commencé par appliquer 1 000 tests par jour.

(Photo: . / Henry Romero)

Il faudra se rappeler que dans dans un premier temps, il a établi une attention prioritaire dans les quartiers où les cas les plus et la capacité d’application augmentait. Désormais, lorsque le feu épidémiologique redevient rouge, toute la capitale a accordé une attention prioritaire à l’augmentation des cas et des hospitalisations. Les tests sont appliqués dans les hôpitaux (30), les centres de santé (115) et les kiosques (75).

Le ministère de la Santé de la capitale vise à atteindre un demi-million de tests antigéniques appliqués d’ici la fin janvier.

Panorama du COVID-19 dans CDMX

Jusqu’au 30 décembre, la capitale du pays fait état d’un cumul 56 875 diagnostics confirmés, soit 28 109 cas actifs et 21 449 décès.

Les délégations présentant les cas les plus positifs sont: Iztapalapa (9 672), Gustavo A. Madero (7 177), Tlalpan (4 381), Álvaro Obregón (4 073) et Coyoacán (3 730).

(Photo: . / Gustavo Graf)

En tant, 5895 personnes restent hospitalisées et 1 568 patients ont dû être intubés dans la capitale du pays.

La disponibilité des lits d’hôpitaux généraux est de 24,1% soit 1403 unités, Dans le cas de l’IMSS et de l’ISSSTE, ce sont les établissements qui enregistrent le moins de lits disponibles, avec respectivement 110 et 53. Dans les lits avec ventilateur, la disponibilité est de 24,1% (489 lits).

PLUS SUR CE SUJET:

CDMX: la surmortalité est déjà de 42%

Tests COVID-19 gratuits dans CDMX: quelles sont vos heures de kiosque et comment les localiser

Une nouvelle recherche révèle que l’immunité au coronavirus dure au moins 8 mois

Programme de dépistage porte-à-porte contre le COVID-19 à Iztapalapa: ce sera le processus d’application de tests rapides