Un an après l’apparition du nouveau coronavirus et Maladie COVID-19 généré, la science cherche à percer les secrets de cette menace transformée en une pandémie qui Elle a déjà causé plus de 84 millions de personnes infectées et 1,8 million de décès dans le monde.

Et l’une des questions les plus révélatrices aux scientifiques est Combien de temps dure la mémoire immunitaire de ceux qui ont été infectés? Maintenant, un groupe de chercheurs américains pourrait aider à répondre à cette question avec un article scientifique publié aujourd’hui dans lequel ils affirment que «Au moins huit mois» pourrait durer pour la mémoire immunitaire chez les patients qui ont souffert du COVID-19.

“Comprendre la mémoire immunisée contre le SRAS-CoV-2 est essentiel pour améliorer les diagnostics et les vaccins, et pour évaluer le cours futur probable de la pandémie de COVID-19. Ici, nous analysons plusieurs compartiments de la mémoire immunitaire circulante pour le SRAS-CoV-2 dans 254 échantillons de 188 cas de COVID-19, dont 43 échantillons 6 mois après l’infection “, ont déclaré les scientifiques signataires de la étude publiée dans Science.

Les chercheurs ont étudié les réponses de anticorps et cellules immunitaires chez plus de 180 hommes et femmes qui se sont rétablis de la maladie causée par le virus SARS-CoV-2. Selon les résultats, la mémoire immunitaire de ces patients vis-à-vis du virus, dans toutes les cellules étudiées, était présente jusqu’à 8 mois après l’apparition des symptômes.

Bien que la recherche, publiée par l’Association américaine pour l’avancement de la science (AAAS), ne traite pas de l’immunité elle-même, elle représente une percée à cet égard. Les résultats indiquent “qu’une immunité durable contre la maladie secondaire COVID-19 est une possibilité chez la plupart des gens”déclarent les auteurs.

Les chercheurs, dirigés par Jennifer Dan, Université de Californie, San Diego, a recruté plus de 180 hommes et femmes des États-Unis qui s’étaient remis de la maladie, dont la plupart avaient présenté des symptômes bénins. Seulement 7 pour cent ont été hospitalisés. Les patients ont fourni un échantillon de sang entre six jours et huit mois après le développement des symptômes, ce qui a permis aux experts de suivre les anticorps, les cellules B (qui produisent plus d’anticorps) et deux types de cellules T (qui tuent les cellules infectées) .

“Les humains produisent des anticorps spécifiques contre le SRAS-CoV-2, les lymphocytes T CD4 et les lymphocytes T CD8 en réponse à l’infection par le SRAS-CoV-2. Des études sur des patients atteints de COVID-19 aigus et convalescents ont montré que les réponses des lymphocytes T sont associées à une réduction de la maladie, ce qui suggère que les lymphocytes T CD4 et CD8 spécifiques au SRAS-CoV-2 peuvent être importants pour contrôle et résolution de l’infection primaire. Une immunité innée inefficace a été fortement associée à un manque de contrôle des infections et à un risque élevé de COVID-19 mortel, accompagné d’une immunopathologie cellulaire innée. Les anticorps neutralisants n’ont généralement pas été corrélés à une diminution de la gravité de la maladie COVID-19, qui a également été observée pour le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS), causé par le MERS-CoV. En revanche, les anticorps neutralisants sont associés à une immunité protectrice contre une infection secondaire par le SRAS-CoV-2 ou le SRAS-CoV chez les primates non humains », ont souligné les chercheurs.

D’après les experts, Les anticorps, y compris les composants protéiques de pointe, n’ont présenté que de modestes réductions six à huit mois après l’apparition des symptômes. Les cellules T ont montré une légère dégradation, tandis que les cellules B ont augmenté dans certains cas, disent les auteurs.

“La mémoire immunitaire, soit par infection primaire, soit par immunisation, est la source d’une immunité protectrice contre une infection ultérieure. Par conséquent, le développement du vaccin COVID-19 est basé sur la mémoire immunitaire. Malgré des études intensives, la cinétique, la durée et l’évolution de la mémoire immunitaire chez l’homme à l’infection ou à l’immunisation ne sont généralement pas prévisibles sur la base de la phase effectrice initiale et des réponses immunitaires peu après. de la résolution de l’infection ne sont pas très prédictifs de l’apparition prolongée du virus », ont-ils ajouté.

Alors que les auteurs préviennent que la compréhension des complexités de la mémoire immunitaire du SRAS-CoV-2 est essentielle pour obtenir des informations sur la probabilité de durabilité de l’immunité protectrice contre la réinfection, «aucune conclusion directe ne peut être tirée de cette étude sur l’immunité. des interprétations protectrices mais raisonnables peuvent être faites ».

