La réouverture se poursuit dans les zones densément peuplées de New York et du New Jersey

Les gens portent des masques protecteurs lors de leurs achats à Union Square Greenmarket pendant la phase 4 de la réouverture à la suite des restrictions imposées pour ralentir la propagation du coronavirus le 22 août 2020 à New York. Crédit – Noam Galai — .

Plusieurs mois après le début de la pandémie de COVID-19, le coronavirus se propage toujours de manière incontrôlée par les autorités de santé publique américaines, y compris les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) nous disent de rester à six pieds l’un de l’autre, laver nos mains, désinfecter les surfaces fréquemment touchées et porter des masques. Mais le respect de ces mesures – en particulier les masques – est mitigé, et nous entendons quotidiennement parler de cas où les gens ne savent pas comment ils ont été infectés. Nous entendons parler d’événements très répandus, où une personne en infecte beaucoup, se déroulant dans des bars bondés et des réunions de famille, mais pas lors de manifestations en plein air. Les plages de villes comme Chicago sont fermées, mais les gymnases et les restaurants à l’intérieur des restaurants ont rouvert. Il n’est pas étonnant que le public soit confus.

Il est essentiel d’avoir une description physique claire des moyens par lesquels le COVID-19 est transmis, afin que les individus et les institutions puissent le visualiser et comprendre comment se protéger. Contrairement aux messages de santé publique, je pense, avec de nombreux autres scientifiques, qu’une part substantielle des cas de COVID-19 est le résultat d’une transmission par aérosols. Les preuves en faveur des aérosols sont plus fortes que celles de toute autre voie, et les responsables doivent être plus agressifs pour exprimer cette réalité si nous voulons maîtriser la pandémie.

Il existe trois modes de transmission du virus, dont deux ont été soulignés par l’OMS et le CDC. Le premier concerne les «fomites», les objets contaminés par le virus (qui pourraient inclure la peau de quelqu’un d’autre). Au début de la pandémie, l’inquiétude suscitée par la transmission fomite a poussé certaines personnes à blanchir les produits d’épicerie et les emballages. Le CDC dit maintenant que les fomites sont un moyen de transmission possible, mais probablement pas un moyen majeur. Par exemple, un programme intensif de lavage des mains au Royaume-Uni n’a conduit qu’à une réduction de 16% de la transmission. De manière significative, d’autres virus qui, comme le SRAS-CoV-2 (celui qui cause le COVID-19), ont une enveloppe lipidique, ne survivent pas longtemps sur les mains humaines. Cela signifie que quelqu’un devrait toucher ses yeux, ses narines ou sa bouche peu de temps après avoir touché une surface contaminée afin de contracter le nouveau coronavirus.

La deuxième possibilité de propagation du COVID-19 se fait par le biais de gouttelettes, de petits morceaux de salive ou de liquide respiratoire que les personnes infectées expulsent lorsqu’elles toussent, éternuent ou parlent. Les gouttelettes – qui, selon l’OMS et les CDC, sont le principal moyen de transmission du COVID-19 – sont propulsées dans les airs, mais tombent au sol après avoir parcouru 3 à 6 pieds. Cependant, des recherches publiées, qui ont été reproduites, montrent que les gouttelettes ne sont importantes que lors de la toux et des éternuements. Mais lorsqu’il s’agit de parler à proximité, ce qui semble jouer un rôle majeur dans la transmission du COVID-19, les gouttelettes sont moins importantes que la troisième voie potentielle: les aérosols. De nombreuses maladies, y compris le COVID-19, infectent le plus efficacement à proximité. Puisque les gouttelettes sont visibles et tombent au sol entre 3 et 6 pieds, nous pouvons facilement voir et comprendre cette voie d’infection. En fait, on a pensé pendant des décennies que la tuberculose était transmise par gouttelettes et fomites, sur la base de la facilité d’infection à proximité immédiate, mais la recherche a finalement prouvé que la tuberculose ne peut être transmise que par aérosols. Je pense que nous avons commis une erreur similaire pour COVID-19.

La transmission par «aérosol» (parfois appelée «aéroportée») est similaire à la transmission par gouttelettes, sauf que les morceaux de fluide sont si petits qu’ils peuvent s’attarder dans l’air pendant des minutes à des heures. Pour comprendre l’échelle des aérosols, le diamètre d’un cheveu humain est d’environ 80 microns, et les aérosols inférieurs à environ 50 microns peuvent flotter dans l’air suffisamment longtemps pour être inhalés. Le SRAS-CoV-2 ne mesure que 0,1 micron de diamètre, il y a donc de la place pour de nombreux virus dans les aérosols.

Les fomites et les gouttelettes ont dominé notre compréhension quotidienne de la transmission du COVID-19. Alors que l’OMS et les CDC déclarent tous deux que les aérosols peuvent entraîner une transmission dans des situations très spécifiques, les deux organisations soutiennent qu’ils sont moins importants. Je pense que c’est une erreur importante et le 6 juillet, avec 239 scientifiques, j’ai fait appel à l’OMS pour qu’elle réévalue sa position. L’OMS a mis à jour sa position en réponse, mais le langage de l’agence continue d’exprimer son scepticisme quant à l’importance de cette voie.

Le refus de reconnaître la probabilité que les aérosols soient un moyen majeur de transmission du COVID-19 peut être attribué à l’héritage du Dr Charles Chapin, un chercheur américain en santé publique. Essayant d’enterrer une fois pour toutes la théorie des miasmes, des nuages ​​fantomatiques de la maladie, il a soutenu dans son livre fondateur de 1910 Les sources et modes d’infection que la transmission par aérosol était presque impossible. « Ce sera un grand soulagement pour la plupart des personnes d’être libérées du spectre de l’air infecté, un spectre qui a poursuivi la course depuis l’époque d’Hippocrate », a écrit Chapin. L’impact de son livre a été fortuit en quelque sorte: il est venu à un moment où suffisamment de preuves sur la transmission de différentes maladies infectieuses s’étaient accumulées depuis la découverte de germes par Pasteur dans les années 1860, mais avant que nous ayons la technologie pour mesurer les aérosols. Les notions de Chapin sont devenues le paradigme de la transmission des maladies infectieuses, qui a dominé jusqu’à présent.

Compte tenu de cette incrédulité profondément ancrée à l’égard de la transmission par aérosol, seules quelques maladies, dont la rougeole et la varicelle, ont été acceptées comme étant transmises par aérosols – et uniquement parce qu’elles sont si transmissibles que les preuves ne peuvent être ignorées par la communauté médicale. Certaines maladies respiratoires moins contagieuses, comme la grippe, ont été décrites comme dues à la transmission de gouttelettes et de matières nocives, même lorsqu’elles contenaient clairement un composant aérosol. Cette position a, au fil des ans, créé une perception infondée dans les soins de santé que toute maladie transmise par aérosols doit être extrêmement contagieuse. Mais 110 ans plus tard, les nuances et l’importance de la transmission par aérosol des maladies respiratoires deviennent enfin courantes.

En ce qui concerne COVID-19, les preuves soutiennent massivement la transmission par aérosol, et il n’y a pas d’arguments solides contre elle. Par exemple, la recherche des contacts a révélé qu’une grande partie de la transmission du COVID-19 se produit à proximité, mais que de nombreuses personnes qui partagent la même maison avec une personne infectée ne contractent pas la maladie. Pour comprendre pourquoi, il est utile d’utiliser la fumée de cigarette ou de vapotage (qui est également un aérosol) comme analogue. Imaginez partager une maison avec un fumeur: si vous vous teniez près du fumeur tout en parlant, vous inhaleriez beaucoup de fumée. Remplacez la fumée par des aérosols contenant des virus, qui se comportent de manière très similaire, et l’impact est similaire: plus vous êtes proche de quelqu’un qui libère des aérosols porteurs de virus, plus vous êtes susceptible de respirer de plus grandes quantités de virus. Nous savons d’après des études détaillées et rigoureuses que lorsque les individus parlent à proximité, les aérosols dominent la transmission et les gouttelettes sont presque négligeables.

Si vous vous tenez de l’autre côté de la pièce, vous inhaleriez beaucoup moins de fumée. Mais dans une pièce mal ventilée, la fumée s’accumule et les personnes présentes dans la pièce peuvent finir par inhaler beaucoup de fumée avec le temps. Parler, et surtout chanter et crier, augmente l’expiration des aérosols par des facteurs de 10 et 50, respectivement. En effet, nous constatons que les épidémies se produisent souvent lorsque les gens se rassemblent dans des espaces intérieurs bondés et insuffisamment ventilés, comme chanter lors de karaokés, applaudir dans des clubs, avoir des conversations dans des bars et faire de l’exercice dans des gymnases. Les événements de super-propagation, où une personne en infecte plusieurs, se produisent presque exclusivement à l’intérieur et sont à l’origine de la pandémie. Ces observations s’expliquent facilement par les aérosols et sont très difficiles voire impossibles à expliquer par des gouttelettes ou des fomites.

En outre, les gouttelettes se déplacent de manière balistique – elles volent comme un boulet de canon de la bouche de quelqu’un, puis voyagent dans les airs jusqu’à ce qu’elles touchent quelque chose (dans le pire des cas les yeux, la bouche ou les narines de quelqu’un d’autre) ou tombent au sol. Les aérosols, quant à eux, agissent comme de la fumée: après avoir été expulsés, ils ne tombent pas au sol, mais se dispersent dans l’air, se diluent par les courants d’air et sont inhalés par d’autres personnes présentes dans le même espace. La recherche des contacts montre qu’en ce qui concerne le COVID-19, être à l’extérieur est 20 fois plus sûr que d’être à l’intérieur, ce qui fait valoir que la transmission par aérosol est beaucoup plus importante que les gouttelettes; à l’extérieur, il y a beaucoup d’air dans lequel les aérosols peuvent se diluer; pas si à l’intérieur. De plus, les chercheurs ont démontré la transmission par aérosol de ce virus chez les furets et les hamsters.

L’analogie visuelle de la fumée peut aider à guider nos stratégies d’évaluation et de réduction des risques. Il suffit d’imaginer que les autres qu’ils rencontrent fument tous et que le but est de respirer le moins de fumée possible. Mais le COVID-19 n’est pas très contagieux dans la plupart des situations, contrairement à, par exemple, la rougeole: le CDC dit que 15 minutes de proximité avec une personne infectée par le COVID-19 conduit souvent à la contagion, ce qui donne une estimation de la quantité de «fumée expirée «On peut avoir besoin d’inhaler pour une infection. Inhaler un peu de «fumée» ici et là est correct, mais beaucoup de «fumée» pendant une période prolongée et sans masque est risqué. (Pour être clair, la fumée réelle n’augmente pas la probabilité d’infection.)

Nous devons continuer à faire ce qui a déjà été recommandé: se laver les mains, garder six pieds d’écart, etc. Mais ce n’est pas assez. Un nouvel ensemble de recommandations cohérentes et logiques doit émerger pour réduire la transmission des aérosols. Je propose ce qui suit: UNEnéant Cramage, jeà l’extérieur, bas Ventilation, Cperdre la proximité, longtemps réuration, Unmasked, Talking / chant /Ouila vente («UN DROIT CIViQUE»). Ce sont les facteurs importants dans les modèles mathématiques de la transmission des aérosols, et peuvent également être simplement compris comme des facteurs qui influent sur la quantité de «fumée» que nous inhalerions.

UN DROIT CIViC suggère d’abord que nous devrions faire autant d’activités que possible à l’extérieur, comme l’ont fait les écoles pour éviter la propagation de la tuberculose il y a un siècle, malgré des hivers rigoureux. Étant donné à quel point le fait d’être à l’extérieur réduit le risque de transmission du COVID-19, il est ahurissant que la Garde nationale américaine ne soit pas occupée à installer des tentes à baldaquin ouvertes dans toutes les écoles du pays. Cela dit, marcher à l’extérieur n’est pas une protection magique contre la contagion: une journée venteuse dans une zone dégagée tout en gardant nos distances est très sûre, mais une conversation rapprochée non masquée avec de l’air calme dans un passage étroit entre de grands immeubles est risquée.

Deuxièmement, les masques sont essentiels, même lorsque nous sommes capables de maintenir une distance sociale. Nous devons également prêter attention à l’ajustement des masques, car ils ne sont pas seulement un parapet contre les gouttelettes balistiques, mais aussi un moyen d’empêcher la «fumée» de s’infiltrer par les interstices. Nous ne devons pas retirer les masques pour parler, ni permettre à quelqu’un qui ne porte pas de masque de nous parler, car nous expirons des aérosols 10 fois plus lorsque nous parlons que lorsque nous respirons. Tout le monde doit faire attention à ne pas se tenir derrière une personne avec un masque mal ajusté, car la courbure d’un masque mal ajusté peut faire voyager des aérosols derrière la personne qui le porte.

Il est important de penser à la ventilation et au nettoyage de l’air. Nous prenons les fenêtres ouvrantes et les systèmes CVC pour acquis, en prêtant rarement attention à leur fonctionnement. Les temps sont différents maintenant et nous devons apprendre à utiliser au mieux ces systèmes pour réduire les risques. Nous devons augmenter la quantité d’air intérieur qui est remplacée par l’air extérieur, en ouvrant les fenêtres ou en ajustant les systèmes mécaniques. Nous avons besoin de meilleurs filtres installés dans de nombreux systèmes de ventilation qui recirculent une partie de l’air. Ces interventions peuvent être coûteuses, il est donc très important de bien réfléchir et de prioriser objectivement – nous pouvons, par exemple, utiliser des mesures de CO2 abordables pour identifier les espaces publics les plus dangereux, sous-ventilés et fréquemment occupés, et les hiérarchiser.

Les purificateurs d’air HEPA portables fonctionnent bien pour éliminer les aérosols chargés de virus, mais ils sont malheureusement coûteux. Les nettoyants de fortune pour filtres en éventail peuvent être fabriqués pour moins de 50 $, ont démontré leur efficacité dans plusieurs tests, y compris des articles évalués par des pairs, et sont utilisés depuis des années en Chine pour réduire l’impact de la pollution dans les maisons. Ils peuvent être bruyants et ne constituent pas une solution à long terme, mais ils peuvent nous aider à traverser les prochains mois. Les systèmes UV germicides peuvent aider dans certaines situations, mais seulement si la ventilation et le filtrage ne peuvent pas faire le travail. Nous devons également nous rappeler que le nettoyage de l’air n’est pas une solution miracle: si nous simulons l’épidémie de la chorale Skagit avec une grande quantité supplémentaire de purification de l’air, le taux d’infection ne baisse que de moitié. Passer autant de temps que possible à l’extérieur, porter des masques et réduire la densité restera essentiel, quelle que soit la qualité de la ventilation et du nettoyage de l’air.

Dans une pandémie virale en évolution rapide, la compréhension scientifique changera inévitablement à mesure que la recherche rattrapera la vitesse à laquelle le virus se propage. Cependant, il semble clair que les aérosols sont plus importants pour la transmission du COVID-19 que nous ne le pensions il y a six mois – et certainement plus importants que les responsables de la santé publique ne le prétendent actuellement. L’OMS et les CDC, entre autres, doivent commencer à communiquer la science suggérant la propagation par aérosol du COVID-19 – et les stratégies de réduction des risques nécessaires en conséquence. Sinon, nous entraverons notre capacité à contrer les conséquences croissantes sur la santé et l’augmentation du nombre de morts du COVID-19.