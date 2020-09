La crise économique causée par la pandémie COVID-19 a laissé des milliers de personnes au chômage dans le monde, comme c’est le cas avec M. Jeudy Segura Calderon, qui a pris une décision radicale après avoir été sans travail pendant cinq mois: il a mis ses organes en vente sur Facebook, pour obtenir de l’argent pour nourrir ses quatre enfants et sa femme.

« J’espère aller de l’avant [con vender los órganos]. Le désespoir m’amène à cela », a déclaré Jeudy, originaire de San José, Costa Rica, dans une interview pour El Universal.

Le père de famille a loué une voiture pour agir en tant que conducteur de la plateforme de transport privé UberCependant, il a été contraint de quitter son emploi depuis l’arrivée de la nouvelle pandémie de coronavirus dans son pays, car parmi les mesures prises par le gouvernement pour réduire les infections figurait la réduction de la circulation automobile.

«Quand j’avais un travail, ma maison avait des biscuits, des sodas et de la nourriture pour mes enfants et ma femme. Maintenant, ils me demandent des cookies et je ne peux même pas les acheter. J’ai cinq mois à ne rien générer pour ma maison. Et à qui dois-je demander de l’aide? J’ai donc décidé de vendre un rein, une partie de la peau, de la moelle osseuse, du pancréas et du foie », explique Jeudy.

Il a également révélé que deux possibles acheteurs, cependant, Facebook Il a désactivé son offre pour avoir enfreint ses règles.

L’homme a reconnu qu’il s’agissait d’un acte illégal Costa Rica, pour avoir impliqué la traite des êtres humains à des fins de trafic d’organes, il a cependant insisté vendra une partie de son corps à ceux qui ont besoin d’un donateur, car il a déclaré que «le vrai prix de mon sacrifice est le bonheur de ma famille».

Segura Calderón, marié depuis 15 ans à Cecilia Madrigal Vargas, 32 ans, avec qui il a procréé Jéssica, 14 ans, Santiago, 10 ans, Nicolás, 6 ans et autiste, et Dana, 3 ans, est considérée comme une parent responsableMais en raison de sa situation économique, il se sent «inutile et désespéré», car ces derniers mois, ils ont survécu avec des dons et d’autres types de soutien.

Spécial

« Je suis en bonne santé. Quand je décide de vendre mes organes, c’est par désespoir. Je reconnais que le gouvernement [costarricense] Il n’est pas non plus responsable de la pandémie, mais il y a eu une mauvaise gestion des chômeurs. Je ne veux pas que le gouvernement me soutienne », a déclaré Jeudy, qui a jadis considéré le suicide comme une solution à ses problèmes.

Avec des informations d’El Universal

Cela peut vous intéresser: