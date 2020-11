Une perte soudaine d’odeur est un signe clair de COVID-19

La perte d’odorat (anosmie) est l’un des symptômes cardinaux de l’infection par le SRAS-CoV-2. Souviens-toi que l’anosmie est la perte quantitative de la capacité de sentir qui, dans le cas d’une maladie à coronavirus, il est perdu soudainement et soudainement. Comment l’odeur donne 80% de la saveur, ce sens peut également être altéré, et le patient rapporte que tout ce qu’il mange est insipide.

Le patient consulte, son inquiétude et son angoisse sont notées, car il sent son bien-être affecté, et une grande frustration qui affecte tous les aspects de sa vie.

D’autres personnes ont dysosmies, qui est la distorsion dans l’interprétation des odeurs. Ainsi, il est très courant qu’une personne dise que la viande a le goût de l’essence, ou qu’elle a le sentiment que “toute la nourriture est pourrie”.

Une perte soudaine de l’odorat se manifeste à la suite de l’entrée du SRAS-CoV-2 par les narines et du contact avec l’épithélium olfactif (Shutterstock)

La partie positive est que l’odorat est un sens qui offre de la plasticité: les neurones olfactifs se régénèrent constamment et les autres cellules qui composent cet épithélium olfactif les aident à fonctionner correctement. Parmi ces cellules se trouvent les soi-disant totipotentiels: elles fonctionnent comme des cellules souches qui peuvent donner naissance à de nouvelles cellules tout au long de la vie.

La grande question est de savoir pourquoi certains patients qui ont eu COVID-19 récupèrent leur odeur presque immédiatement, au quatrième ou cinquième jour de la maladie, d’autres à la fin de l’image infectieuse, entre le 11e et le 15e jour, et d’autres ils ne le récupèrent pas.

Ce que l’on sait aujourd’hui, c’est qu’aucun des patients souffrant d’anosmie n’a la même sensibilité qu’avant la maladie.. Une hypothèse est que, chez certaines personnes, les cellules de soutien qui collaborent avec l’olfactif ou qui provoquent et maintiennent un processus inflammatoire dû à une augmentation de l’interféron sont affectées, la «tempête de cytokines» ne peut être évitée et l’inflammation atteint les cellules olfactif.

En Argentine, aujourd’hui, toutes les personnes ayant perdu leur odeur au cours des 72 dernières heures sont considérées comme des cas suspects, même sans la présence d’autres symptômes (Shutterstock.com)

Entraîner l’odeur

Thomas Hummel, expert au Centre pour l’odorat et le goût de l’université de Dresde en Allemagne, est celui qui a évalué, il y a plus de dix ans, l’efficacité de l’entraînement olfactif.

Cette formation se compose de des exercices pour retrouver des sensations. Il faut comprendre que l’odorat fonctionne comme une cascade: l’odeur des substances chimiques présentes dans l’environnement est capturée, celles-ci pénètrent avec l’air par les narines et voyagent vers la cellule olfactive, où elle subit des changements et se transforme en un stimulus électrique qui se déplace vers le cerveau: c’est là où on sent enfin.

La discrimination (différenciation) des odeurs se produit dans le cerveau. Ces stimuli électriques sont mis en contact avec le système limbique, la structure nerveuse dans laquelle les souvenirs sont stockés, mais aussi avec l’hypothalamus, un lieu où se produisent des réponses et des changements de comportement.

La rééducation consiste essentiellement à inhaler des odeurs en faisant appel à la mémoire: les odeurs rappellent des situations, des lieux et des personnes.

La cannelle est utilisée dans les thérapies de reconnaissance des odeurs

L’exercice consiste à préparer un kit avec quelques odeurs. Il est conseillé d’essayer une odeur à la fois jusqu’à ce que le cerveau la capte et ait la sensation «il y a une odeur», puis la discrimine et lui donne un adjectif («odeur de citron»). A cette odeur, le système limbique évoque un souvenir et l’hypothalamus déclenche une émotion ou une réponse.

L’exercice est accompagné d’une thérapie avec des neurorégénérateurs, un complexe vitaminique et un régime. Il doit être pratiqué pendant 20 secondes à 5 minutes, 3 ou 4 fois par jour. C’est un moment privilégié, où le patient doit être seul avec l’odeur et sa mémoire.

Le kit peut être assemblé par le professionnel ou le patient lui-même. Personnellement, Je suggère de ne pas passer à un autre parfum jusqu’à ce que vous reconnaissiez pleinement le premier. En général, la reconnaissance de chaque odeur peut prendre entre deux à trois semaines; une fois reconnu, vous pouvez passer à l’odeur suivante. Une fois que le patient reconnaît au moins quatre odeurs, un jeu peut être lancé. Cela consiste à couvrir les yeux du patient, à mélanger les odeurs et à l’inviter à les reconnaître. Un score est attribué qui permet de voir les progrès de chaque patient. Cela aide à améliorer l’humeur et constitue une bonne occasion de déterminer si un soutien psychologique est nécessaire.

L’ageusie, qui est le manque de goût, se manifeste parce que les récepteurs qui se trouvent dans les papilles gustatives responsables de la détection du sucré, du salé, de l’acide et de l’amer sont modifiés (Shutterstock)

Cet exercice peut être fait pendant trois à neuf mois, après quoi les résultats sont visibles. Chez certaines personnes, si retrouver l’odorat ne signifie pas sentir comme avant, la thérapie restaure une partie du bien-être perdu.

Dans les cas les plus graves, il existe généralement une affection sous-jacente, telle qu’un processus inflammatoire, une rhinite allergique, une hypertrophie des cornets provoquant des blocages ou une rhinosinusite chronique avec ou sans polypose., toutes les photos à traiter.

Il est conseillé de toujours fixer une période comme objectif, pour encourager le patient et éviter qu’il ne se décourage.

* Stella M. Cuevas, oto-rhino-laryngologiste (MN 81701). Spécialiste des odeurs et allergologue. Ancien président de l’Association d’oto-rhino-laryngologie de la ville de Buenos Aires (AOCBA)

