MADRID (AP) – Sur la scène du Teatro Real de Madrid, aucun des acteurs ne porte de masque, une image inhabituelle en période de pandémie.

Et c’est avant même une scène du deuxième acte de l’opéra «Rusalka» d’Antonín Dvořák sur une nymphe de l’eau qui tombe amoureuse d’un mortel, où les membres de la distribution s’embrassent et tâtonnent dans une fausse orgie sans distanciation sociale.

Bien que de nombreux grands opéras du monde soient fermés, y compris le Metropolitan Opera de New York, Covent Garden à Londres et La Scala à Miáan, assister à une représentation au Teatro Real de Madrid peut presque vous faire oublier le coronavirus.

Situé dans l’une des villes les plus durement touchées par le virus, le Royal Theatre fait un effort herculéen pour maintenir le spectacle, en investissant dans des mesures de sécurité qui lui ont permis d’organiser des spectacles, bien qu’avec moins d’audience, depuis juillet.

En mars et avril, l’augmentation des infections a rempli les hôpitaux de la capitale espagnole de patients COVID-19. La situation s’est améliorée durant l’été, mais la deuxième vague a de nouveau frappé la ville et sa banlieue. Les autorités semblent avoir gagné le match maintenant, avec des taux d’occupation des hôpitaux en baisse constante. Au niveau national, le ministère de la Santé a enregistré plus de 1,54 million d’infections et a attribué environ 42 300 décès au virus.

“Le théâtre et la culture doivent parier sur la nécessité de rester ouverts à tout moment”, a déclaré le directeur général du Teatro Real, Ignacio García-Belenguer, à l’Associated Press. . est que nous pensons que c’est ce que nous devons faire “.

Avec un budget annuel de 60 millions d’euros (71 millions de dollars), le principal centre culturel du pays reconnaît qu’il a la capacité de continuer.

Son financement, composé d’aides publiques, de sponsors et de vente de billets, place le Théâtre royal dans une position unique pour couvrir ses dépenses, contrairement à d’autres opéras, qui sont généralement pour la plupart publics ou privés, a déclaré García-Belenguer. L’aide d’État à la pandémie aidera également, a-t-il ajouté.

Mais la chance d’être situé dans une région qui a décidé d’adopter une approche différente du virus et d’appliquer des restrictions de moins en plus localisées joue également un rôle, permettant aux bars, restaurants et lieux culturels de rester ouverts avec une capacité réduite.

L’opéra a été fermé pendant les trois mois qu’a duré le verrouillage de la première vague, de mars à mai, mais les préparatifs pour sa réouverture se sont poursuivis. Il a mis en place une série de mesures qui lui ont permis de jouer «La Traviata» de Giuseppe Verdi ‘avec un public en juillet. Depuis, deux autres opéras, ballets et spectacles de flamenco sont passés par sa scène, et il s’attend à un calendrier complet pour 2021.

Quiconque entre dans le théâtre passe des contrôles automatiques de température effectués par des machines. Le désinfectant pour les mains abonde et les masques chirurgicaux sont distribués à tous. De plus, il y a des lampes UV pour désinfecter le théâtre principal, les vestiaires et les vêtements, et la climatisation a été adaptée pour assurer une circulation d’air et une température plus saines.

D’ici la fin de l’année, l’institution aura investi 1 million d’euros (1,2 million de dollars) dans des mesures de sécurité, a déclaré García-Belenguer.

“J’ai l’impression d’être dans un miracle”, a déclaré la soprano lituanienne Asmik Grigorian, la star de “Rusalka”, une coproduction avec des sociétés de Dresde, Bologne, Barcelone et Valence. Ces villes ne pourront pas accueillir d’opéra pendant un certain temps.

“Ils nous testent toujours, (et) avec des masques, c’est vraiment strict au théâtre”, a ajouté Grigorian, qui a vu ses débuts au Met annulés, prévus pour octobre 2021, alors que les représentations à Berlin et ailleurs ne l’ont pas été. sont garantis.

“Je n’ai aucune idée de l’endroit où j’irai après Madrid”, a-t-il ajouté. “Si tout reste isolé, je resterai à Madrid.”

Elle et le directeur de «Rusalka», Christof Loy, pensent que Madrid est un pionnier.

“Je pense que les gouvernements ont tort de fermer les théâtres”, a déclaré Loy. “Les gens ont besoin de musique, ils ont besoin d’art.”

Pour García-Belenguer, la situation est similaire aux mesures de sécurité, désormais universelles, adoptées après le 11 septembre. La “nouvelle normalité”, a-t-il souligné, nécessite “un déploiement pour minimiser les risques pour la santé lorsque quelqu’un arrive sur un théâtre ou entre dans un avion”.

La clé pour rester ouvert pendant la pandémie a été la décision du Teatro Real de créer un comité médical avec des spécialistes de cinq hôpitaux de Madrid comme conseillers, a-t-il déclaré.

Hors scène, les masques sont un must pour tout le monde. La distribution, la chorale et l’orchestre passent par des contrôles tous les trois jours, et le reste du personnel fait des contrôles réguliers. Les techniciens doivent couvrir les questionnaires de santé tous les jours.

Il y a eu des cas positifs isolés, mais dans chacun d’eux, le théâtre a déclaré avoir agi rapidement et soumis plus de 50 personnes qui avaient été en contact avec des personnes infectées à des tests de dépistage du virus.

Les quelque 1000 spectateurs qui assistent à chaque fonction – 65% de la capacité totale – sont divisés en 19 secteurs avec des zones de rafraîchissement et de toilettes séparées, et une petite armée d’huissiers qui s’assurent que personne ne se promène dans les locaux.

“C’est une machine très complexe pour essayer de réduire autant que possible l’impact”, a déclaré García-Belenguer.

Vous savez que toute épidémie peut être embarrassante. Le souvenir d’une représentation de «Un Ballo in Maschera» de Verdi en septembre est vivace. Le spectacle a été interrompu et annulé lorsque les spectateurs des places les moins chères ont protesté bruyamment parce qu’ils étaient bondés, tandis que ceux qui avaient les billets les plus chers avaient plus d’espace.

Le lieu était conforme à la réglementation à l’époque, mais depuis lors, la séparation d’un siège entre deux est la norme.

___

Le photographe Associated Press Bernat Armangue a contribué à ce rapport.