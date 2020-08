Au-delà de son soutien scientifique, l’idée qu’un patient COVID-19 pourrait se retrouver avec des cicatrices pulmonaires ou des problèmes respiratoires à long terme a la sonnette de vérité. Après tout, nous entendons les histoires, non? Le virus peut laisser les survivants expliquer comment ils ont du mal à respirer, ou ce que cela peut ressentir, selon les mots de l’actrice Alyssa Milano, «comme un éléphant assis sur ma poitrine».

Nous savons également depuis un certain temps que le cœur de certains patients atteints de COVID-19 prend également des coups – mais au cours des dernières semaines, les preuves ont confirmé que des lésions cardiaques peuvent survenir même chez les personnes qui n’ont jamais présenté de symptômes d’infection à coronavirus. . Et ces résultats effrayants aident à expliquer pourquoi les ligues sportives universitaires et professionnelles agissent avec une prudence particulière lorsqu’elles prennent des décisions sur l’opportunité de jouer ou non.

D’un joueur de ligne offensif à l’Université de l’Indiana confronté à d’éventuels problèmes cardiaques à un joueur de l’Université de Houston qui s’est retiré de la saison en raison de «complications avec mon cœur», les nouvelles sont arrivées rapidement et avec fureur. Plus d’une douzaine d’athlètes des écoles de la conférence Power Five ont été identifiés comme souffrant de lésions myocardiques suite à une infection à coronavirus, selon ESPN; deux des conférences – le Big Ten et le Pac-12 – ont déjà annoncé qu’ils reportaient tous les sports de compétition jusqu’en 2021. Et dans la Major League Baseball, le lanceur as des Boston Red Sox Eduardo Rodriguez a déclaré aux journalistes qu’il se sentait «100 ans» comme à la suite de son combat contre COVID et de la saison raccourcie de la MLB à cause de la myocardite – une inflammation du muscle cardiaque, souvent déclenchée par un virus. Rodriguez a déclaré: « C’est [the heart is] la partie la plus importante de ton corps, alors quand tu entends ça… J’avais un peu peur. Maintenant que je sais ce que c’est, c’est toujours effrayant. «

Pourquoi ces athlètes (et leurs ligues et conférences) prennent-ils des précautions aussi extrêmes? C’est à cause des enjeux. Bien qu’elle disparaisse souvent sans incident, la myocardite peut entraîner des complications graves telles que des rythmes cardiaques anormaux, une insuffisance cardiaque chronique et même une mort subite. Il y a quelques semaines à peine, un ancien basketteur de l’État de Floride, Michael Ojo, est mort de complications cardiaques présumées juste après s’être remis d’un combat de COVID-19 en Serbie, où il jouait au ballon professionnel.

Voici le contexte: la myocardite semble résulter de l’infection directe par le virus qui attaque le cœur, ou peut-être de l’inflammation déclenchée par la réponse immunitaire trop agressive du corps. Et ce n’est pas spécifique à l’âge: dans The Lancet, les médecins ont récemment rendu compte d’un enfant de 11 ans atteint du syndrome inflammatoire multisystémique (MIS-C) – une maladie rare – qui est mort de myocardite et d’insuffisance cardiaque. Lors de l’autopsie, les pathologistes ont pu identifier les particules de coronavirus présentes dans le tissu cardiaque de l’enfant, contribuant ainsi à expliquer l’implication directe du virus dans sa mort. En fait, les chercheurs ((N’A PAS DE LIEN)) signalent la présence de protéines virales dans le muscle cardiaque réel, de six patients décédés. Il est à noter que ces patients sont décédés d’une insuffisance pulmonaire, n’ayant eu ni signes cliniques d’atteinte cardiaque, ni antécédents de maladie cardiaque.

Ossama Samuel, chef adjoint de la cardiologie au Mount Sinai Beth Israel à New York, m’a parlé d’un groupe de jeunes adultes développant une myocardite, certains d’entre eux environ un mois après s’être remis du COVID-19. Un patient, qui a développé une myocardite quatre semaines après avoir cru qu’il s’était rétabli du virus, a répondu à un traitement aux stéroïdes uniquement pour développer une récidive sous forme de péricardite (une inflammation du sac entourant le cœur). Un deuxième patient, dans la quarantaine, a maintenant une fonction cardiaque réduite à cause de la myocardite, et un troisième – un homme athlétique dans la quarantaine – connaît des rythmes cardiaques ventriculaires récurrents et dangereux, ce qui nécessite qu’il porte un défibrillateur LifeVest pour se protéger. Son IRM montre également une fibrose et des cicatrices de son muscle cardiaque, qui peuvent être permanentes, et il peut éventuellement nécessiter la mise en place d’un défibrillateur permanent.

C’est un diagnostic incroyablement délicat. Les patients atteints de myocardite présentent souvent des symptômes tels que l’essoufflement, des douleurs thoraciques, de la fièvre et de la fatigue, alors que certains ne présentent aucun symptôme. J.N., un fournisseur de soins de santé qui a demandé que son nom complet ne soit pas utilisé, m’a dit que les symptômes du COVID-19 sont apparus pour la première fois dans son cas à la fin du mois de mars. Il a finalement été hospitalisé au Mount Sinai Medical Center après avoir développé des fièvres implacables atteignant 104 degrés, une oppression thoracique, des nausées, des vomissements et de la diarrhée.

«Même l’Advil et l’acétaminophène n’aideraient pas mes fièvres», a déclaré J.N. À seulement 34 ans, il a reçu un diagnostic de myocardite induite par COVID et d’insuffisance cardiaque grave. Les médecins l’ont admis à l’unité de soins intensifs et l’ont placé sur une pompe à ballonnet intra-aortique de sauvetage en raison du très mauvais fonctionnement de son cœur. Il a passé deux semaines à l’hôpital, a subi des récidives depuis sa sortie et dit maintenant: «Je fais très attention. Je suis très préoccupé par la durée pendant laquelle je me sens mal et si ces symptômes durent toute la vie ou vont disparaître de sitôt. » JN. a déclaré que les activités quotidiennes, comme porter sa fille d’un an dans un escalier, le laissaient se sentir essoufflé et fatigué. Il ne peut plus travailler depuis mars.

Selon certains rapports, jusqu’à 7% des décès dus au COVID-19 pourraient résulter d’une myocardite. (D’autres estiment que l’estimation est trop élevée.) L’arythmie qui l’accompagne parfois est également inquiétante, et les chercheurs ont constaté que c’était assez courant chez les patients COVID-19. Dans le cas de J.N., il a remarqué que son cœur battait plusieurs fois à 130 battements par minute. Et bien que la prévalence de cette maladie chez les patients viraux ne soit pas connue avec précision, une étude a révélé que des arythmies ventriculaires se produisaient chez 78% des patients sans COVID-19, et jusqu’à 30% d’entre eux souffraient d’arythmies graves 27 mois plus tard.

Les experts estiment que la moitié des cas de myocardite disparaissent sans complication chronique, mais plusieurs études suggèrent que les patients atteints de COVID-19 présentent des signes de la maladie des mois après avoir contracté le virus. Une étude non révisée par des pairs, impliquant 139 travailleurs de la santé qui ont développé une infection à coronavirus et se sont rétablis, a révélé qu’environ 10 semaines après leurs premiers symptômes, 37% d’entre eux avaient reçu un diagnostic de myocardite ou de myopéricardite – et moins de la moitié d’entre eux avaient présenté des symptômes à l’heure de leurs scans.

De telles séquelles cardiaques qui persistent des semaines ou des mois après les faits sont clairement préoccupantes, et nous en voyons plus de preuves. Une étude allemande a révélé que 78% des patients atteints de COVID-19 récupérés, dont la majorité ne présentaient que des symptômes légers à modérés, présentaient une atteinte cardiaque plus de deux mois après leur diagnostic initial. Six personnes sur 10 présentaient une inflammation myocardique persistante. Tout en soulignant que les patients individuels n’ont pas besoin d’être nerveux, l’investigateur principal Elike Nagel a ajouté dans un e-mail: «Je pense personnellement que le COVID augmentera l’incidence de l’insuffisance cardiaque au cours des prochaines décennies.»

S’attaquer à la myocardite est une corvée. Heureusement, certains cas aigus se résolvent d’eux-mêmes, ne nécessitant qu’une surveillance hospitalière et éventuellement des médicaments pour le cœur. Nous avons appris que les stéroïdes et les immunoglobulines – utiles ailleurs – ne sont pas efficaces dans la myocardite virale aiguë, bien que Samuel ait déclaré que les stéroïdes pourraient jouer un rôle chez les jeunes patients COVID-19 qui semblent présenter davantage un type de maladie auto-immune. . Et, bien sûr, un vaccin efficace pourrait aider à prévenir les cas en premier lieu.

Samuel a qualifié de «extrêmement dangereux» pour les athlètes diagnostiqués de myocardite de pratiquer des sports de compétition pendant au moins trois à six mois, en raison du risque d’arythmie grave ou de mort subite, et plusieurs athlètes ont déjà pris la décision de tenir compte de ces terribles avertissements. Nous verrons probablement plus de décisions de ce type dans un avenir très proche, alors que chaque sport entre dans sa haute saison.

Et pour le reste d’entre nous? Portez un masque, éloignez-vous socialement, évitez les grands rassemblements et passez plus de temps en plein air. Je ferais écho au conseil de J.N.: «Soyez prudent. Ne pas attraper le virus au début. » À ce jour, c’est toujours la meilleure défense que nous ayons.