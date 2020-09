Avez-vous bien dormi cette année? Sinon, vous n’êtes pas seul. Les cauchemars à propos du COVID-19 – la peur d’être dans des espaces bondés, de toucher des surfaces germées, de se sentir exposé sans masque – ont perturbé le sommeil des gens du monde entier. La pandémie semble avoir introduit une nouvelle irréalité partagée, avec des rêves aussi alarmants que celui d’être en retard pour un examen final pour lequel vous n’avez pas étudié. Notre article de couverture ce mois-ci est du psychiatre et chercheur en rêves Tore Nielsen, qui est occupé à étudier la plus grande expérience de perturbation du sommeil par inadvertance de l’histoire.

Le COVID-19 est la pire pandémie depuis un siècle, en partie parce que le coronavirus se comporte de manière inattendue. Au début, nous pensions que la maladie se propageait principalement par les éternuements et la toux et par les personnes touchant des surfaces où des gouttelettes respiratoires avaient atterri. Maintenant, nous savons que le virus se propage dans l’air, souvent par des personnes qui ne présentent pas de symptômes et ne réalisent pas qu’elles sont infectées. La transmission asymptomatique est l’une des façons dont la nouvelle pandémie ressemble à la pandémie du VIH / sida, et le chercheur de longue date William A. Haseltine partage les leçons du COVID-19 depuis les premiers jours du sida. L’une de ses observations les plus touchantes est qu’il y a un élément social dans les deux maladies. Les gens vont dans les bars et les fêtes lorsqu’ils recherchent la compagnie, ce qui est naturel et humain.

Lorsqu’un objet bizarre a parcouru notre système solaire à la fin de 2017, les astronomes ont rapidement réalisé qu’il venait de l’extérieur de ce monde. «Oumuamua est le premier objet d’un autre système solaire à être détecté dans le nôtre. Nous l’appelons un objet parce que personne ne sait vraiment ce que c’est – c’est une sorte de comète, une sorte d’astéroïde, et selon quelques théoriciens, ce n’est pas tout à fait différent d’un vaisseau extraterrestre. (En général, chaque fois que quelqu’un dit: «Peut-être que ce sont des extraterrestres», ce ne sont jamais des extraterrestres.) Un deuxième intrasolaire extrasolaire a rapidement suivi, et les astronomes David Jewitt et Amaya Moro-Martín, entre autres, anticipent avec impatience les prochains.

La pandémie COVID-19 exacerbe les effets du racisme sur la santé, avec des maladies disproportionnées et des décès parmi les personnes de couleur. Janet Currie, spécialiste des impacts sociaux et environnementaux sur la santé, explique comment les nourrissons peuvent être inégaux à la naissance. Un aspect encourageant de son article est que l’accès aux soins de santé et au soutien nutritionnel, ainsi qu’à d’autres interventions et politiques, peut améliorer et améliore la santé des bébés nés dans une situation désavantageuse, conduisant à des améliorations spectaculaires de la santé tout au long de la vie et de la sécurité économique.

L’histoire sur la désapprendre le racisme montre la lutte d’une personne, en utilisant la science et l’érudition, pour comprendre et affronter les préjugés dans lesquels nous sommes décapés. De nombreuses personnes reconnaissent récemment les inégalités systémiques aux États-Unis et dans d’autres parties du monde, et nous espérons que l’écrivain L’histoire d’Abigail Libers et les livres qu’elle recommande aideront.

Les gens qui vivent dans les forêts autour du lac Mensabak, dans l’État du Chiapas, au sud du Mexique, sont des descendants des Lacandon Maya, un groupe qui a quitté les grandes villes de l’empire maya lorsque la sécheresse, la guerre, l’esclavage et la maladie ont dévasté la civilisation. Aujourd’hui, les Lacandons Mayas modernes collaborent avec des archéologues pour étudier leur histoire et comprendre comment leurs ancêtres se sont adaptés à une nouvelle vie. L’écrivain indépendant Zach Zorich nous y emmène.

Lorsque les gens bougent, dansent, chantent ou se balancent ensemble, ils éprouvent souvent une forme distincte de joie et de camaraderie. L’écrivain Marta Zaraska partage la science sociale et la science du cerveau de la synchronie, qui, selon certains chercheurs, a une fonction de lien social qui a aidé les premiers humains à former des groupes cohésifs (et à faire de la belle musique ensemble).

Merci d’avoir lu Scientific American. Nous tous ici vous souhaitons une bonne santé et des rêves agréables (ou aussi agréables que possible).