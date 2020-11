Un groupe d’immigrants sans papiers du Sénégal à leur arrivée à San Sebastián de La Gomera. . / CARLOS FDEZ./Archive

Dakar, 13 novembre . .- Les effets dévastateurs du COVID-19 poussent des centaines de jeunes à quitter la côte sénégalaise pour les îles Canaries. Un phénomène qui évoque la «crise des cayucos» de 2006, lorsque près de 32 000 personnes sont arrivées sur ces îles espagnoles en provenance du Sénégal, de la Mauritanie et du Maroc.

Plus de 1 500 candidats à la migration irrégulière ont été détenus dans différentes villes côtières du Sénégal, la plupart d’entre eux en octobre dernier, a déclaré à . le porte-parole de la police de ce pays, le commissaire Mouhamed Gueye.

Le dernier rapport bimensuel sur la migration irrégulière du ministère espagnol de l’Intérieur, qui couvre du 1er janvier au 1er novembre 2020, indique que 11409 personnes sont arrivées aux îles Canaries par voie maritime, un chiffre bien supérieur aux 1493 arrivés au cours de la même période. en 2019.

Bien que l’Intérieur ne donne pas de ventilation par nationalité ou par lieu de départ, Txema Santana, technicien de la Commission espagnole d’aide aux réfugiés (CEAR) aux Canaries, assure à Efe que “depuis septembre 2020, les personnes affectées économiquement par la pandémie, principalement du Maroc et du Sénégal “.

La responsable du programme de migration au bureau de la Fondation Rosa Luxemburg en Afrique de l’Ouest, Fatou Faye, raconte à Efe que les gens ont commencé à quitter les côtes du Sénégal début mai.

Alors “ça n’a alarmé personne, mais il y avait déjà des bateaux qui partaient et arrivaient dans un bon port”, précise Faye, précisant que si le sujet fait désormais plus de bruit dans la presse et l’opinion publique, c’est “parce qu’il y a eu des morts” qui, selon le Organisation internationale pour les migrations (OIM), dépasserait les 400 à ce jour cette année.

36% ONT PERDU LEUR EMPLOI

Cet expert, qui travaille sur les questions de migration depuis 2007, rappelle qu’à cette époque les Sénégalais montaient sur les cayucos en raison du manque d’emplois.

“Cette fois, c’est aussi le manque d’emploi”, mais “ce sont les conséquences du COVID-19 qui sont perçues lors de ces sorties”, souligne-t-il.

Selon un rapport publié en septembre par l’Agence nationale sénégalaise des statistiques et de la démographie (ANSD), 36% des «chefs de ménages» ont perdu leur emploi lors du COVID-19, 30% d’entre eux pour des raisons liées à la pandémie.

De même, 85% des ménages interrogés ont déclaré avoir «subi une baisse de leurs revenus».

Pour Faye, l’augmentation des départs de canoë est due à la pandémie “car le programme de résilience (contre COVID-19) lancé par l’Etat du Sénégal ne prend pas en compte le secteur informel”, qui a été “très sous le choc. “

Selon un rapport de l’Organisation internationale du travail (OIT) publié cette année, neuf travailleurs sur dix ont un emploi informel et 97% des entreprises sont informelles au Sénégal.

De 2014 à 2018, la croissance annuelle du produit intérieur brut (PIB) du Sénégal a été de plus de 6%, mais «elle ne génère pas plus que quelques emplois formels face à une cohorte croissante de jeunes, estimée à quelque 100 000 nouveaux chacun année, qui atteignent le marché du travail, principalement dans les villes », explique l’OIT.

Les principales activités avec lesquelles ils peuvent gagner leur vie sont le commerce de rue ou l’artisanat, selon l’OIT, qui constate que 50% gagnent moins de 37000 francs CFA (56,40 euros) par mois et 92% moins de 110000 CFA. (167,69 euros) par mois.

Le président de la Fédération des associations africaines des îles Canaries (FAAC), Mame Cheikh, dit à Efe que, sur la base des commentaires de certaines personnes récemment arrivées sur les îles, la raison de leur vol en bateau est la pandémie, qui a également affecté le tourisme au Sénégal – qui emploie environ 100 000 personnes – après la fermeture de ses frontières depuis le 20 mars.

“Mais surtout, la cause est ce que nous disons toujours: que la jeunesse africaine est dans son pays d’origine sans options, sans attente et qu’elle part à la recherche d’un autre avenir et d’opportunités”, souligne Cheikh.

FERMETURE DE LA FRONTIÈRE EN RAISON DU COVID-19

Cependant, Bakary Doumbia, chef de mission de l’OIM au Sénégal, a déclaré à Efe, “partir dans ces conditions indique également que les gens n’ont pas compris ce qui se passe en Europe, où il y a actuellement beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi” comme conséquence du coronavirus.

Pour Doumbia, il est “très difficile de donner une seule cause” à l’augmentation des départs de pirogues au départ des côtes sénégalaises, mais rappelle que “les voies de migration sont très dynamiques” et que, de l’OIM, ils estiment que c’est dû à la restriction des mouvements sur les routes terrestres, en raison de la fermeture de nombreuses frontières par COVID-19.

La route de l’Atlantique était en service depuis le début des années 2000 et, après la «crise du cayuco» de 2006-2007, le nombre d’arrivées aux îles Canaries en provenance du Sénégal, de la Mauritanie et du Maroc a chuté, tombant à quelques centaines avec le démarrage. des dispositifs de surveillance.

La criminalisation de la migration irrégulière d’Agadez (nord du Niger) – d’où elle a traversé la Libye et l’Algérie et de là vers le Maroc – avec la loi approuvée en 2015 par le gouvernement nigérian et qui prévoit jusqu’à 30 ans de prison, détournés et augmentés Flux migratoires subsahariens depuis 2016 vers le Maroc via la Mauritanie.

“Si la Libye est plus difficile, si le Maroc est compliqué, si avec le COVID-19 les frontières ne sont pas officiellement ouvertes – conclut Doumbia – il faut s’attendre à ce qu’un autre itinéraire soit utilisé.”

Maria Rodriguez