La caractéristique et les principales manifestations cliniques du COVID-19 sont respiratoires. Cependant, au fil du temps, on a appris que le nouveau coronavirus présentait un large spectre de complications cardiovasculaires, Ils comprennent une nouvelle insuffisance cardiaque, des arythmies, un syndrome coronarien aigu, une inflammation du cœur et même un arrêt cardiaque. De plus, la présence de lésions cardiaques a montré des taux de mortalité disproportionnés

Dans le monde, les maladies cardiovasculaires représentent 31% des décès, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Au moins 80% de ces décès pourraient être évités si les principaux facteurs de risque étaient contrôlés: taux de cholestérol élevé, hypertension artérielle, diabète, tabagisme, obésité, sédentarité et stress, entre autres.

En ce sens, une enquête menée par la Société espagnole de médecine interne (SEMI), publiée dans le Journal of Clinical Medicine, a révélé que l’hypertension artérielle est la comorbidité la plus fréquente chez les patients atteints de COVID-19 (50,9% des cas), suivi de loin par le diabète (19,1%) et la fibrillation auriculaire (11,2%). Elle est également associée à un risque plus élevé de mortalité quelle qu’en soit la cause, quels que soient les autres comorbidités, le sexe et l’âge.

Les hypothèses fondées sur des facteurs de risque connus pour changer avec le sexe et l’âge semblent être les explications les plus probables des différences observées.. Il s’agit notamment des différences de profession, de mode de vie (y compris le tabagisme et la consommation d’alcool), les comorbidités médicales ou l’utilisation de médicaments. Ces explications reflètent des facteurs sociaux et culturels liés au genre plutôt qu’à la biologie du sexe. Les explications génétiques doivent tenir compte de l’interaction de l’âge, du sexe et des facteurs de risque énumérés ci-dessus tout au long de la vie, y compris l’expression génique et l’épigénétique.

Les données de la recherche espagnole proviennent de 12213 patients hospitalisés atteints du SRAS-CoV-2 admis dans 146 centres hospitaliers et visaient à vérifier si l’hypertension représentait un facteur de risque indépendant de décès chez les patients hospitalisés atteints de COVID-19 (Photo: Franco Fafasuli )

Qu’est-ce que l’ETS? Le cœur exerce une pression sur les artères afin qu’elles transportent le sang vers les différents organes du corps. Lorsque cette pression est continuellement trop élevée, on parle d’hypertension. C’est une maladie chronique, qui ne présente aucun symptôme, mais très facile à détecterC’est pourquoi il est si important de prendre votre tension artérielle au moins une fois par an pour effectuer un contrôle. Bien qu’il existe une certaine prédisposition familiale, elle survient également chez les personnes sans antécédents, car une mauvaise alimentation, une consommation excessive d’alcool, un mode de vie sédentaire, le surpoids et le stress, entre autres, sont considérés comme des facteurs de risque. Même les enfants et les adolescents doivent faire contrôler leur pression dans le cabinet du médecin.

Les données de la recherche espagnole proviennent de 12213 patients hospitalisés atteints du SRAS-CoV-2 admis dans 146 centres hospitaliers et son objectif était de vérifier si l’hypertension représentait un facteur de risque indépendant de décès chez les patients hospitalisés atteints de COVID-19 ou si, en raison du Au contraire, sa prévalence élevée reflétait simplement l’âge avancé de la plupart des patients.

Concernant les informations sur les complications terminales chez les patients avec une issue fatale, la cause de décès la plus répandue était le syndrome de détresse respiratoire de l’adulte (78,7%), suivie à une distance considérable par une insuffisance rénale aiguë (36,2%), une défaillance multiviscérale (27,0%), une pneumonie bactérienne secondaire (22,1%), une septicémie (20,5%) ), choc (16,2%), insuffisance cardiaque (IC, 14,8%) et arythmie cardiaque (9,4%). La coagulation intravasculaire disséminée (3,3%), la myocardite (2,4%), la maladie coronarienne aiguë (2,3%), l’embolie pulmonaire (1,8%) et les accidents vasculaires cérébraux (1,7%) étaient également présent, mais beaucoup plus rare.

La cause de décès la plus répandue était le syndrome de détresse respiratoire de l’adulte

Ce qui est certain, c’est que les données recueillies sur les complications terminales contribuent à la compréhension des mécanismes physiopathologiques de l’issue fatale chez les patients hospitalisés atteints de COVID-19. La mort des patients étudiés était majoritairement causée par le syndrome de détresse respiratoire de l’adulte, lou suggérant que la tempête de cytokines, une réaction hyperinflammatoire, qui joue un rôle clé dans les cas graves, peut jouer un rôle important, bien que d’autres voies soient également définitivement impliquées, affectant notamment les reins et le système cardiovasculaire.

Les cytokines sont des «signaux d’alarme» du corps: un agent étranger pénètre dans le corps, des cytokines sont libérées et le système immunitaire réagit et va attaquer ce microorganisme étranger (le virus). Cependant, lorsqu’il y a une tempête de ces «drapeaux rouges» ou molécules, dont une appelée interleukine 6 (IL-6), le système immunitaire est hors de contrôle et non seulement lutte contre le coronavirus, mais attaque également le corps lui-même.

La vérité est que les auteurs de l’étude assurent qu’il manque encore d’autres études pour explorer davantage l’association entre l’hypertension et la mortalité toutes causes confondues au niveau de la population.

