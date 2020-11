SAN DIEGO (AP) – Lorsqu’un suivi des contacts a appelé une femme irakienne pour lui dire que sa fille de 18 ans avait été testée positive pour le coronavirus et était sur le point de passer une quarantaine de deux semaines dans un hôtel sans payer, la femme est entrée Il a paniqué et s’est souvenu de la peur qu’il ressentait face à la possibilité que sa famille soit séparée lorsqu’il a fui Bagdad après qu’une bombe a tué son frère.

Le traqueur, l’immigrant irakien Ethar Kakoz, avait eu une expérience similaire, payant des passeurs pour la faire sortir d’Irak après avoir reçu des menaces de son enlèvement. Kakoz a ensuite proposé d’autres moyens d’isoler la fille dans sa maison à El Cajon, sachant que la mère ne supporterait pas d’être éloignée de sa fille.

Kakoz fait partie d’une armée de traqueurs de contacts de divers horizons embauchés par les services de santé pour aider les immigrants, les réfugiés et les minorités en général à prendre soin d’eux-mêmes pendant une pandémie qui affecte de manière disproportionnée ces communautés. Un appel à la fois, les trackers tentent de restaurer la confiance dans le système de santé publique.

Ils parlent un certain nombre de langues, ce qui les aide à surmonter les différences culturelles et à lutter contre la désinformation sur le virus. L’un de leurs problèmes est que le président Donald Trump minimise lui-même le virus et dit que les scientifiques du gouvernement sont des «idiots».

Les trackers comme Kakoz, qui parviennent à se connecter avec les gens, sont l’exception plutôt que la règle dans une campagne de tracking qui n’a pas fonctionné au niveau national.

Alors que des pays comme la Corée du Sud ont pu contenir le virus et rouvrir leurs économies sur la base de traces de contact, les États-Unis n’ont pas de programme national et s’appuient sur des initiatives locales qui ne parviennent pas à amener les gens à coopérer ou à disposer de ressources suffisantes.

De nombreux Américains sont préoccupés par la question de la vie privée, ce qui est aggravé par la méfiance à l’égard du gouvernement parmi les minorités.

Les trackers appellent des personnes qui, selon les services de santé, se trouvent à moins de six pieds des personnes infectées depuis plus de 15 minutes.

Votre objectif est de les convaincre de s’isoler ou de prendre des précautions pour ne pas propager le virus. Certains pisteurs vont plus loin et rendent visite aux gens pour voir comment ils vont et les aident à payer leur loyer, à faire une demande d’assurance-chômage ou à demander une aide alimentaire.

Kakoz travaille pour un programme conjoint de l’Université d’État de San Diego et du comté de San Diego qui embauche des personnes parlant arabe, espagnol et philippin, ou originaires de quartiers afro-américains.

À Nashville, ils ont embauché des traqueurs qui parlent bengali et népalais, tandis que le comté de Ventura, près de Los Angeles, recrute des personnes qui parlent le mixteco, une langue des Mexicains indigènes.

«Indépendamment de la langue, la connaissance de ces communautés (que possèdent ces trackers) est vitale pour ce type de travail», a déclaré Matt Leger, directeur de CONTRACE Public Health Corps, un cabinet de conseil créé il y a six mois pour aider les communautés à s’établir. programmes de recherche de contacts.

Kakoz vit à El Cajon, une ville d’environ 105 000 habitants à l’est de San Diego qui a accueilli de nombreux réfugiés, y compris des pays arabes en guerre.

Il dit que la pandémie génère des peurs similaires à celles qu’ils ont ressenties dans leurs pays.

“Beaucoup de ces familles revivent le passé et l’insécurité qu’elles ont ressentie pendant la guerre … le manque de nourriture, le fait de ne pas pouvoir sortir dans la rue”, a déclaré Kakoz.

Sa connaissance de ces réalités a aidé Kakoz lorsqu’il s’est entretenu avec la femme irakienne et a fini par proposer des idées pour une famille de six personnes vivant ensemble dans un appartement de trois chambres et deux salles de bains.

Une chambre et une salle de bain seraient réservées à la fille mise en quarantaine et tous les membres de la famille devaient porter des masques même à l’intérieur de l’appartement. Il les a également mis en contact avec des conseillers pour les aider à surmonter les traumatismes de la guerre.

“Je comprends,” exprima Kakoz. “Ma responsabilité est de les éduquer et de leur dire quoi faire.”

Dans un autre appel, il a convaincu un homme irakien que le coronavirus ne provenait pas d’un gaz testé par l’armée américaine, une croyance qui a conduit sa femme à garder les fenêtres fermées après qu’un cousin a été infecté.

Kakoz avait vu quelque chose à ce sujet sur une page Facebook en arabe et avait convaincu le couple d’ouvrir les fenêtres pour permettre à l’air de circuler, comme recommandé par les experts.

La Dre Hala Madanat, chercheuse à l’Université d’État de San Diego qui a contribué à la conception du programme, dit qu’elle a appris à quel point les pisteurs comme Kakoz peuvent être importants pendant l’épidémie d’Ebola en Afrique.

La situation était compliquée par la désinformation et la méfiance envers le gouvernement.

Mais au Nigéria, les autorités ont appelé le personnel qui travaillait à l’éradication de la poliomyélite à agir comme traceurs de contact et à pouvoir contenir l’épidémie en quelques mois.

Amira Temple, une autre traqueur de contact de l’Université d’État de San Diego, dit qu’elle voit son travail comme une extension de son activisme pour les droits civils des Hispaniques et des Afro-Américains.

«Ces communautés manquent de nourriture, de logement et de sécurité, et COVID met tout cela en lumière», a-t-il déclaré.

«Une mère célibataire a dit à Temple lors d’un appel téléphonique qu’elle et son fils avaient été confinés après avoir été exposés à une personne infectée mais avaient besoin de nourriture. Temple leur a apporté de la nourriture qui dure longtemps.

“Je pense souvent à elle,” dit Temple. “Je suis heureux d’avoir pu aider et que ces personnes savent qu’elles ont le soutien de la communauté.”

Lorsqu’elle a reçu un appel d’un traqueur hispanophone après qu’un parent d’une personne vivant dans l’appartement à l’étage ait été testé positif, Maria Téllez, 77 ans, mexicaine, était reconnaissante que quelqu’un prenne soin d’elle.

Verónica Pelayo, pisteuse de l’Université d’État de San Diego, est la fille d’immigrants mexicains. Tellez ne parle pas anglais mais dit qu’elle a immédiatement senti qu’elle pouvait faire confiance à Pelayo.

Pelayo appelle de nombreuses personnes qui se trouvent dans le pays sans autorisation et, au début, il leur fait savoir que les informations qu’ils donnent sont confidentielles. Il dit qu’il essaie de rendre chaque appel «très personnel et de faire preuve de compréhension» pour les circonstances des autres.

Dans l’appel à Téllez, Pelayo a souligné l’importance du port d’un masque. Il a ensuite rendu visite à Téllez et à un parent pendant une période de quarantaine pour voir comment ils allaient et pour s’assurer qu’ils avaient de la nourriture.

Téllez a déclaré que “nous a encouragés et nous a fait sentir que tout allait bien se passer”.

“Nous n’avions plus peur”, a-t-il ajouté.

L’Associated Press a produit cette dépêche avec le soutien du Re de Periodismo de Soluciones.