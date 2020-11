Par Stefano Gennarini, JD | 24 septembre 2020

(C-Fam) .- Pour la première fois depuis la création des Nations Unies en 1945, les dirigeants du monde ne sont pas venus à New York pour le début de la nouvelle session de l’Assemblée générale.

Les dirigeants du monde ont promis leur soutien continu et ont salué l’importance durable de l’organisation internationale dans les messages vidéo préenregistrés alors que l’ONU célébrait son 75e anniversaire cette semaine. Mais les couloirs vides du siège de l’ONU racontaient une autre histoire.

La machine diplomatique mondiale s’est arrêtée à cause de la pandémie de coronavirus. Et la pandémie force une réévaluation des alliances internationales et des sphères d’influence, augmentant l’intérêt pour les négociations diplomatiques internationales, y compris sur des questions comme l’avortement.

Pour la cause pro-vie, la tension est aggravée par l’incertitude des élections américaines imminentes.

Dans son message vidéo, le président américain Donald Trump a promis de continuer à défendre l’enfant à naître, comme il l’a fait dans son discours à l’ONU l’année dernière. Sa réélection assurerait probablement la poursuite et l’expansion de la diplomatie pro-vie de l’Amérique. Mais un changement de gouvernement aux États-Unis entraînerait un renversement brutal de tous les efforts pro-vie des États-Unis à l’échelle internationale.

Malgré l’opposition américaine, le système des Nations Unies insiste sur la promotion de l’avortement, en s’appuyant sur la diminution du contrôle des États membres de l’ONU. La diminution de la transparence et le manque de responsabilité lors de la fermeture des Nations Unies ont servi à promouvoir l’avortement.

Depuis le début de la pandémie, la bureaucratie des Nations Unies, dirigée par le Secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres et le Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé Tedros Adhanom Ghebreyesus, a toujours promu l’avortement comme un service de santé essentiel.

Seuls les responsables de l’administration Trump ont pris des positions contraires à cette politique des Nations Unies. Même les pays qui se disent pro-vie – le Brésil, la Pologne et la Hongrie – se sont tenus à l’écart et ont vu le système des Nations Unies promouvoir l’avortement. Cette situation pourrait soulever d’autres problèmes dans les négociations à venir d’une douzaine de résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies qui soulèvent des préoccupations pro-vie.

L’Union européenne, qui est favorable au maintien de l’avortement dans la politique des Nations Unies. Lors d’un récent vote à l’Assemblée générale des Nations Unies, l’Union européenne a pu compter plus de 120 pays à ses côtés. Ils ont tous voté contre une tentative américaine d’exclure l’avortement d’une résolution sur la réponse de l’ONU au coronavirus. Le mieux que les États-Unis pouvaient obtenir était que 30 pays s’abstiennent de voter.

Comme d’autres entreprises et bureaux gouvernementaux, le coronavirus a imposé une sorte de léthargie. Les diplomates ne se rencontrent pas tous les jours. Les négociations ont été réduites au minimum.

Le travail diplomatique de l’Assemblée générale dans les semaines à venir a déjà été gravement affecté. Les diplomates n’ont même pas commencé à parler des résolutions qu’ils adopteront cette année. A la même époque l’année dernière, les premiers projets ont été distribués aux délégations.

Tout cela peut se traduire par un renforcement des alignements diplomatiques préexistants, d’autant plus que de nombreux pays peuvent attendre le résultat des élections américaines. Si Trump est réélu, il sera plus facile pour les pays de s’éloigner de la sphère d’influence de l’UE. S’il n’est pas réélu, le Département d’État des États-Unis s’alignera sur l’Union européenne et soutiendra l’avortement dans la politique des Nations Unies.