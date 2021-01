Les Denver Nuggets de Facundo Campazzo ont battu Oklahoma City Thunder 119-101 à domicile, dans l’un des deux matchs de la NBA disputés à minuit en Argentine.

Denver, qui venait de perdre contre l’Utah Jazz 105-109, a joué au Ball Center of the Nuggets et le meneur argentin était encore une fois le protagoniste avec un jeu sensationnel. Est-ce que Cordoue, l’ancien Peñarol de Mar del Plata et le Real Madrid ont surpris quelques minutes après leur entrée.

Dès qu’il a marché sur la Ball Arena, Campazzo a généré une perte chez le rival, a fait un triple après un grand mouvement de l’équipe et a fabriqué un vol et une aide magistrale entre les jambes avec lesquelles il a gagné le surnom de «crackpazzo» dans les réseaux.

Facu est entré avec l’équipe perdant par six mais grâce à sa défense et sa conduite, plus l’assistance spectaculaire, il a dirigé son équipe et s’est assis sur le banc avec une différence en faveur de Denver de huit points.

L’Argentin est ensuite entré en l’absence de 39 ″ pour la fin du troisième quart-temps, les Nuggets l’emportant par 26 et a continué avec dix minutes de plus dans le dernier, où il n’y avait plus de contributions à son alignement mais une passe qui ne l’a presque pas démarré. dirigez-vous vers son partenaire Isaiah Hartenstein.

Pour le moment, en cette saison naissante à huis clos, le meneur de 29 ans et 1,81 mètre n’a pas joué contre les Mavericks de Dallas lors de la chute 117-124, puis a ajouté du temps dans tous les matchs, de 3 minutes et 11 secondes. contre les Clippers à 25m 52 secondes contre Minnesota Timberwolves, en moyenne 13 minutes lors des cinq derniers matchs.

Jusqu’à présent, Campazzo a 59 points, 18 passes décisives, 8 interceptions, 10 revirements, 9 rebonds et 26 fautes dans sa performance en NBA.

Les résultats de la journée: Portland Trail Blazers 104-San Antonio Spurs 125, Atlanta Hawks 108-Minnesota Timberwolvs 97; New York Knicks 91-Orlando Magic 84 et Memphis Grizzlies 108-Phoenix Suns 104.

Brooklyn Nets 125-Milwaukee Bucks 123, Toronto Raptors 116-Dallas Mavericks 93, Miami Heat 113-Detroit Pistons 107; Chicago Bulls 125-Houston Rockets 120 et Los Angeles Lakers 113-Golden State Warriors 115.

