BUENOS AIRES (AP) – Talleres a été provisoirement placé en tête de son groupe dans la phase du championnat de la ligue en Argentine, en faisant match nul 1-1 contre l’Atlético Tucumán samedi.

Mateo Retegui et Javier Toledo ont marqué les buts dans le match correspondant au deuxième tour de ce tour pour le titre de champion, rebaptisé Diego Maradona Cup. Toledo a marqué à 7 minutes du penalty pour l’Atlético, tandis que Retegui a égalisé à 73 avec une tête.

Les ateliers ont atteint quatre points. Banfield et Gimnasia La Plata, qui comptent trois unités chacun, pourraient surpasser le T ce lundi, lorsqu’ils se font face.

Le penalty converti par Toledo résulte d’une faute commise dans la zone contre le même attaquant senior. Le T a dominé le processus depuis le but à l’extérieur. Il a cherché la cravate avec patience et circulation du ballon.

Mais l’annotation a mis du temps à atteindre la moyenne du complément. L’Américain Joel So Señora, entré depuis le banc, a lancé un centre bas et Retegui s’est lancé avec un pop-corn pour marquer le but d’Albiazul.

“Nous partons avec le sentiment que nous pourrions faire quelque chose de plus”, a déclaré le milieu de terrain de Talleres Federico Navarro. “De cette façon, nous allons classer.”

Tucumán a obtenu sa première unité dans ce deuxième tour, tout comme San Lorenzo et Colón, qui ont fait match nul 2-2 dans un match divertissant.

Les azulgranas ont obtenu le premier avantage après une belle passe du Paraguayen Ángel Romero pour Bruno Pittón, qui a terminé gaucher à 19 ans. Les visiteurs l’ont rendu avec un but du Colombien Wilson Morelo à 70 ans et un autre de Luis Rodríguez, par une main droite spectaculaire à 75 ans.

Le Cyclone a réalisé l’égalité finale avec un penalty bien exécuté par le Paraguayen Óscar Romero.

En plus des groupes A et B qui se battent pour le titre et la place conséquente dans la Copa Libertadores en 2021, il y a un autre couple de zones, où le prix maximum est un billet pour la Copa Sudamericana en 2022.

Les Old Boys de Newell ont battu Godoy Cruz 3-0 dans l’un de ces domaines, complément B. Maximiliano Rodríguez a ouvert le compte et a marqué son 90e but avec le maillot lépreux dans les championnats de l’AFA. Il est le deuxième meilleur buteur de son club aux côtés de Santiago Santamaría.

Tomás Badaloni (contre) et le cousin de Maxi, Alexis Rodríguez, ont élargi le score. Ils ont vu le carton rouge Leonel González de Godoy Cruz à 46 ans et celui de Pablo Pérez de Newell à 47 ans.

Dans le premier match de la journée, dans la zone de supplémentation A, Aldosivi a battu un Patronato très abattu à domicile 1-0 avec le score de Federico Andrada à 62. Deux minutes plus tard, Patronato a perdu Brian Nievas par expulsion.

Vendredi, Argentinos Juniors a battu Arsenal à Sarandí 1-0 à l’extérieur dans le groupe A pour le titre. Argentinos est le leader dans ce domaine avec quatre points, en l’absence de matches de dimanche.

River Plate et Boca Juniors joueront dimanche, tous deux dans la zone de championnat A. Les résidents de River Plate visiteront Huracán, tandis que les Boca Juniors affronteront Independiente à Avellaneda.

Les deux grands sont en lice dans cette Copa Libertadores de América qui s’achèvera en 2021. Les millionnaires ont battu Nacional à Montevideo 6-2 jeudi pour les quarts de finale. Ils rencontreront Palmeiras en demi-finale.

De leur côté, les xeneizes ont perdu face au Racing à Avellaneda 1-0 mercredi lors du match aller des quarts de finale. Ils recevront les Blanquicelestes mercredi prochain pour la dernière place parmi les quatre meilleurs du concours.

Autres matches: Lanús-Défense et Justice (zone de supplémentation A), Estudiantes-Racing (supplémentation B) (dimanche); Rosario Central-Unión (complément A), Central Córdoba Santiago del Estero-Vélez Sarsfield (complément B) (lundi).